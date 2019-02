Záleží na známosti značky

Pavle, hrdě se nazýváte srdcařem firmy, jste u dumrealit.cz již 8 let. Co pro Vás znamená být srdcařem?

Pod značku dumrealit.cz jsem přešel z jedné velké konkurenční realitní kanceláře v listopadu 2010. V původní realitce si nás nikdo moc nevšímal a neškolil, pouze byly požadovány výsledky. Za léta své praxe pod značkou dumrealit.cz jsem se stal profesionálním realitním specialistou, a tak je pro mě samozřejmostí že jsem členem Realitní komory České republiky. S profesionalitou úzce souvisí i pravidelné vzdělávání, školení a certifikace pod záštitou Realitní Akademie České Republiky. Dnes si dělám veškerou práci sám a po svém, tím pádem jsem pánem svého času, za co jsem hrozně rád.

Z jakého důvodu by si klienti měli zvolit jako parťáka pro prodej nemovitosti právě Vás?

S prodejem a pronájmem nemovitostí pomáhám svým klientům již od roku 2009. Mám za sebou poměrně značný objem obchodů a nemalé množství spokojených klientů. Za léta své praxe jsem si vybudoval vlastní Know -how jak pouhého zájemce posunout do pozice reálného kupujícího. Zároveň jsem makléř, který je neustále v terénu a v kontaktu s klienty, pokud narazíte na makléře, který od rána do večera sedí jen v kanceláři a nedělá nic jiného, pokračujte ve výběru dál.

Dokáže Vás v realitách ještě vůbec něco překvapit?

Myslím že mě za celkem 9 let praxe nemůže už nic moc překvapit, ale nikdy neříkejme nikdy.

Na co by si klienti měli dát pozor při výběru realitního makléře?

Hledat dle referencí klientů na internetu a najít si místního makléře z okolí, který bude znát lokalitu a je v ní doma jako ryba ve vodě. A malá rada na závěr, - nikdy nehazardujte se svým majetkem a raději vyhledejte opravdového profesionála.

Je podle Vás důležitá značka, ve které makléř pracuje a proč?

Ano, značka je pro mě hodně, hodně důležitá, zaleží samozřejmě na velikosti a známosti té dané značky.

Možná je někdo, kdo přemýšlí, zda se k nám přidat, proč by měli do značky dumrealit.cz vstoupit?

Přidejte se k nám a staňte se šampionem v realitním businnesu pod záštitou Národního realitního holdingu a.s.