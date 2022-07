Zakotvěte v privátním resortu na Slapské přehradě

Jak říká vedoucí projektu za Evropu realitní kancelář Matyáš Novák, projekt Lakeside Resort Slapy na Nové Živohošti je určený především milovníkům vodních sportů, turistiky, golfu a cyklistiky.

Získat nemovitost v lukrativní oblasti Slapské přehrady bylo dlouhá léta téměř nemožné. Slapští usedlíci jen zřídka své nemovitosti prodávají a o to zajímavější příležitost nabízí nový projekt Lakeside Resort Slapy. Resort se nachází bezprostředně na břehu přehrady s přímým přístupem k vodě. Residentům bude k dispozici soukromé molo, což je na Slapech zcela jedinečná záležitost. Pět minut chůze od areálu jsou tenisové kurty a ani na golf to není daleko. Za 20 minut jízdy autem jste na golfovém hřišti Konopiště a Slapy.

V uzavřeném privátním areálu je v nabídce 18 samostatných chat s vlastním pozemkem a 10 apartmánů. Každá z jednotek má vlastní parkovací stání včetně nabíjecí stanice pro elektromobily. Apartmány jsou v dispozicích 2+kk až 3+kk a všechny disponují buď předzahrádkou, balkonem, nebo terasou. Celý areál je situován v lehkém pozvolném převýšení od vodní plochy do kopce. Nehrozí tak, že si budete s ostatními majiteli chat koukat do oken. Výhledy vás čekají jen na vodní hladinu.

Za to bude stát pohled i do interiéru apartmánů a chat. Ty jsou navrženy pouze z kvalitních materiálů, které podtrhují jejich exkluzivitu. Jde o moderní, zajímavě architektonicky řešené bydlení s nadstandardními přírodními materiály, které zapadá do okolní scenérie. A resort skrývá i celou další řadu benefitů. Rezidenti mohou využívat vyhřívaný bazén s relaxační zónou, plně vybavenou posilovnu, saunu, stojany na kola, ohniště pro venkovní grilování nebo sdílené paddleboardy a kajaky. Výsledkem je maximální komfort a široké spektrum aktivit přímo na místě.

Resort je samozřejmě uzavřený. Všechny jeho části budou pro residenty přístupné skrze generální klíč, který otevře i vstup na soukromou pláž. O chod areálu se bude 24/7 starat správce objektu, a to včetně údržby zeleně a bazénu. Rezidentům se tak nikdy nestane, že by přijeli do svého apartmánu či chaty a museli by dbát ještě na údržbu. Stranou nezůstala ani otázka úspory energie, proto budou na střeše apartmánů umístěny solární panely a v areálu bude i moderní čistička vody.

Výstavba projektu Lakeside Resort Slapy byla zahájena v roce 2021 a i díky tomu můžete již příští léto strávit ve vlastní chatě či apartmánu na Slapech. Další informace jsou k dispozici na webu www.lake-slapy.cz nebo si sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailu matyas.novak@rkevropa.cz nebo na telefonním čísle +420 776 821 387.