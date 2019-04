Využila příležitost, nelituje ničeho

Jak dlouho jste v realitní branži a co Vás k této práci přivedlo?

Dlouho jsem pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici. V realitách jsem začínala v roce 2010, byla to doba, kdy jsem se rozhodovala, jakou cestou půjdu dál a věděla jsem, že nechci být v zaměstnaneckém poměru s pevnou pracovní dobou. Hledala jsem něco nového, jiného a z nabízených možností jsem zvolila práci realitní makléřky.

Pracovala jste pro významnou realitní kancelář, dlouhodobě jste se umísťovala na předních příčkách soutěží. Stala jste se makléřem měsíce a třikrát i regionálním makléřem roku. Jak se Vám to povedlo?

Na profesi realitního makléře neexistuje žádná škola. Po absolvování firemních školení je třeba využít všech životních a pracovních zkušeností a naplno se vrhnout do práce. Být nadšencem a nepolevit ani v době, kdy se úplně nedaří. Začátky byly těžké, ale vždycky je to o lidech. Já svoji práci stavím na komunikaci, profesionalitě a vzájemných sympatiích. Můžete být skvělý a uznávaný odborník a pokud si s klientem takzvaně nesednete, tak spolupráce nefunguje i přes veškerou péči. Každý klient a každý případ je jedinečný, a tak je třeba k nim přistupovat. Je potřeba si uvědomit, že pro nás je to práce, další případ, ale pro ně ne. Svěřují nám k prodeji nemovitosti, které pro každého z nich představují citovou nebo finanční minulost a budoucnost, leckdy jsou v tíživých životních situacích a od nás očekávají empatii, porozumění, obyčejnou lidskost a v neposlední řadě odbornost a zkušenosti.

Dá se tato práce dělat jen tak „napůl“, nebo to chce opravdu například osmihodinovou pracovní dobu?

Je spousta šikovných, kvalitních makléřů, kteří pracují ještě i jinde, ale můj názor je, že práce realitního makléře se má dělat naplno. Většinou pracuji jako ostatní 7 až 9 hodin denně. Dělám činnosti pravidelné a stereotypní. Plánování práce se však v této profesi řídí poptávkou a časem klientů. Nerozděluji dny na pracovní a dny volna nebo svátků. Klient má víkend a makléř pracovní den. Jsou dny, kdy 24 hodin nestačí a dny, kdy je ve středu neděle. Práce realitního makléře má v sobě obrovskou dávku adrenalinu, je potřeba být psychologem, právníkem, obchodníkem, někdy přítelem, věnovat jí spoustu času, úsilí i na úkor vlastního plánování, tím vším si makléř buduje jméno a klientelu. Moje motto je „osobní přístup je mojí prioritou“.

Po čase jste se Marcelo osamostatnila. Co bylo důvodem Vašeho odchodu ze stabilní sítě?

Na svoje začátky vzpomínám ráda, spoustu jsem se toho naučila školeními, radami a pozorováním služebně starších kolegů, ale přišel čas něco změnit. Vzájemně jsme si předali, co bylo třeba, a já se chtěla osamostatnit a dělat práci trochu jinak.

Nyní jste se po letech spojila s jinou, jednou z největších realitních sítí v ČR. Proč? Proč jste se tak rozhodla? Co tato síť má, a ta předchozí neměla?

Doba se posunula. V realitách, stejně jako v jiných oblastech, je spousta nových možností, změn a svou roli hrají také nové technologie. Trh je nevyrovnaný, jinak se pracuje v Praze a velkých městech a jinak v lokalitách s menším počtem obyvatel. Jinak se pracuje makléři samotnému a jinak ve velkém kolektivu. Rozhodla jsem se znovu pracovat v realitní síti díky možnosti využít výhody velké společnosti , a přesto si zachovat svobodu ve svém vlastním podnikání. A samozřejmě mě přesvědčilo i to, co se prolíná celou mojí realitní praxí – spolupráce je vždycky o lidech.