Výjimečné bydlení – výjimečný život

Nové stavební projekty se většinou staví na zelené louce, ale Trnávka Living vzniká na místě, kde kdysi založil ovocný sad průmyslník František Wawerka. Obnovený sad zachovává duch místa a stane se centrem nové obytné čtvrti.
Okolo ovocného sadu budou stát řadové rodinné vilky s velkorysým obytným prostorem a mimořádným architektonickým řešením. Svažitý terén umožnil architektům naplánovat výstavbu řadových domů kreativně a originálně. V současné době je lokalita připravena na postupnou výstavbu 11 řadových rodinných domů. Hrubá stavba prvních tří vilek je už hotová. První tři vily mají užitnou plochu 213 m2 a dispozice se skládá ze 4 pokojů, 2 koupelen a kuchyně.
V další etapě výstavby jsou naplánované apartmánové nájemní domy, určené pro seniory. Nejen pro seniory, ale i pro obyvatele vilek a také obyvatele Trnávky, bude sloužit komunitní centrum se zázemím pro kavárnu, s provozem wellness, se společenským multifunkčním sálem a venkovním amfiteátrem. Komunitní centrum bylo plánováno od počátku jako nedílná součást nové čtvrti a jeho aktivity bude financovat prozíravě založený Nadační fond Trnávka.
Obyvatelé nové čtvrti Trnávky Living se budou moci za svých oken, zahrad a teras kochat krásou okolní přírody, vždyť Oderské vrchy a Podbeskydská pahorkatina jsou na dosah. Ale neznamená to, že život v přírodě a na vesnici znamená odtržení od důležitých městských center. Dálnice D1 a D35 jsou od Trnávky v dosahu pár minut, stejně tak se za pár minut z Trnávky dostanete do Lipníka nad Bečvou s plnou občanskou vybaveností.
Bydlení v klidném prostředí, s jednoduše dostupným zázemím městských center – to je Trnávka Living. Investor promyšleně plánoval novou čtvrť jako místo pro dobrý život a snažil se eliminovat všechny neduhy satelitních městeček. Záměr investora a jeho provedení ocenila i odborná porota složená z realitních profesionálů, developerů a specialistů na rezidenční bydlení v soutěži Realitní projekt roku 2025. V této soutěži získal projekt Trnávka Living cenu odborné poroty za projekty v Olomouckém kraji.
