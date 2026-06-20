Výhradní smlouva, diskrétní prodej i výběr makléře. Co teď řeší realitní trh?

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat v realitách a vybírat prověřené realitní makléře. Další praktické články a datové analýzy vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace pro klienty jsou soustředěné také na stránce Pro veřejnost a při hledání konkrétního odborníka lze využít přehled Nejlepší makléři.
Proč právě tato témata?
Články publikované od 8. června mají společného jmenovatele: ukazují, že veřejnost dnes potřebuje nejen vědět, kolik stojí byt nebo dům, ale hlavně rozumět procesu. Jak správně nastavit spolupráci s makléřem? Kdy výhradní smlouva pomáhá a kdy může být riziková? Jak prodat nemovitost diskrétně? Co znamená alternativní bydlení z pohledu práva, financování a skutečného užívání? A jak poznat makléře, který nebude jen „inzerovat“, ale skutečně ochrání klienta?
„Veřejnost často řeší až výsledek – cenu, rychlost prodeje nebo výši provize. Jenže o bezpečnosti obchodu se rozhoduje mnohem dřív: ve smlouvě s makléřem, v nastavení strategie, ve způsobu komunikace a v tom, zda makléř umí včas upozornit na rizika,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Podle Petra Makovského, zakladatele projektu Realiťák roku a výkonného ředitele Reality.iDNES.cz, je právě tato kombinace dat, praxe a osvěty důvodem, proč mají pravidelné přehledy smysl. „Realitní trh je dnes rychlý, ale zároveň mnohem náročnější na přípravu. Kdo pracuje jen s dojmem, riskuje chyby. Kdo pracuje s daty, dokumenty a jasným procesem, má výrazně větší šanci na bezpečný výsledek,“ doplňuje.
Výhradní smlouva nemusí být past. Rozhoduje, co je v ní napsáno
Výchozím článkem tohoto přehledu je text Proč se nebát výhradní smlouvy s realitním makléřem? Kdy pomáhá a kdy si dát pozor. Výhradní smlouva v mnoha prodávajících vyvolává nejistotu. Bojí se, že se „uvážou“ na dlouho, že makléř po podpisu přestane pracovat nebo že přijdou o možnost najít kupujícího sami. Článek ale velmi srozumitelně vysvětluje, že výhradní smlouva sama o sobě není problém. Problémem může být až její špatné nastavení.
Dobře připravená výhradní smlouva má jasně vymezit rozsah služeb, dobu spolupráce, výši provize, pravidla komunikace, způsob prezentace nemovitosti, možnosti ukončení spolupráce i odpovědnost makléře. Dává prodeji jednotnou strategii, brání chaosu v inzerci a posiluje důvěryhodnost nabídky. Naopak špatná exkluzivita bývá neurčitá, příliš dlouhá, bez jasného plánu a bez kontroly toho, co makléř skutečně udělá.
„Výhradní smlouva není problém. Problém je špatně vysvětlená, příliš dlouhá nebo nevyvážená smlouva. Pokud je ale spolupráce nastavena férově, s jasným plánem a odpovědností makléře, může být pro prodávajícího výrazně bezpečnější než chaotický prodej přes více lidí najednou,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Důležité je i varování před prodejem stejné nemovitosti přes více makléřů najednou. Prodávající může mít pocit, že tím zvýší šanci na prodej, ale v praxi se často stane opak: nabídka se objeví vícekrát, s různými fotografiemi, různým popisem, někdy i s odlišnou cenou. Zájemci znejistí a začnou tlačit na slevu.
„Nemovitost, která se na trhu objeví několikrát, pokaždé jinak a někdy i za jinou cenu, ztrácí důvěryhodnost. Kupující si velmi rychle všimnou, že v nabídce není jednotný postup. A jakmile vznikne dojem chaosu, prodávající většinou ztrácí vyjednávací sílu,“ upozorňuje Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Alternativní bydlení: dostupnější řešení, ale ne bez pravidel
Dalším výrazným tématem byl článek Alternativní bydlení už není jen kuriozita. Lidé hledají chaty, mobilní domy i tiny house, makléři ale varují před riziky. Horší dostupnost klasického bydlení vede část lidí k tomu, že hledají jiné cesty: celoročně užívané chaty a chalupy, mobilní domy, tiny house, modulové stavby, ateliéry nebo nebytové prostory.
Na první pohled může jít o levnější nebo flexibilnější variantu. Jenže právě u alternativního bydlení je potřeba velmi pečlivě řešit právní režim, kolaudaci, sítě, financování, skutečnou možnost celoročního užívání i budoucí prodejnost. To, co vypadá jako kreativní řešení bytové krize, může být při špatném prověření zdrojem velkých problémů.
„Alternativní bydlení může být pro část lidí zajímavou cestou, ale nesmí se zaměňovat touha po dostupnosti s právní jistotou. U chat, mobilních domů nebo nebytových prostor je potřeba velmi přesně vědět, co kupuji, jak to mohu užívat a zda to bude možné financovat nebo později prodat,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Diskrétní prodej: když nechcete, aby sousedé věděli všechno
Prakticky velmi užitečný je také článek Obava č. 20: Nechci, aby sousedi věděli, že prodávám. Jak prodat nemovitost diskrétně a bez zbytečných řečí. Prodej nemovitosti je často osobní rozhodnutí. Důvodem může být rozvod, dědictví, finanční tlak, plánované stěhování, citlivá rodinná situace, prodej investičního bytu nebo prostě jen potřeba zachovat si soukromí.
Článek ukazuje, že diskrétní prodej možný je, ale vyžaduje jiný postup než běžná veřejná inzerce. Nemovitost se nemusí okamžitě objevovat na realitních portálech, nemusí být označena cedulí a nemusí se šířit po sociálních sítích. Makléř ji může představovat vybraným prověřeným zájemcům, pracovat s databází a řídit prohlídky tak, aby byla chráněna identita prodávajícího i citlivé informace.
„Diskrétní prodej není o tom, že se nemovitost prodává tajně a bez strategie. Naopak. Vyžaduje ještě přesnější plán, jasná pravidla komunikace a prověřené zájemce. Dobrý makléř musí umět chránit soukromí klienta, ale zároveň neztratit šanci na dobrý výsledek,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
D10: dopravní dostupnost, pracovní trh a nové realitní mapy
Datovou část přehledu výrazně posouvá článek D10 mění mapu bydlení mezi Prahou, Mladou Boleslaví a Turnovem. Nejde jen o dojezd do metropole, ale i o pracovní trh a severní zázemí. Dálnice D10 patří mezi nejzajímavější realitní osy severovýchodně od Prahy. Nejde jen o pohodlnější dojezd do hlavního města, ale také o vazbu na Mladou Boleslav, průmyslové zázemí, pracovní trh a navazující regiony směrem k Turnovu, Liberecku, Jablonecku a Českému ráji.
Analýza projektu Realiťák roku ukazuje, že v koridoru D10 se potkává několik rozdílných logik: pražské zázemí, silná ekonomická osa kolem Mladé Boleslavi, dostupnější bydlení mimo nejdražší lokality a rostoucí význam severních regionálních trhů. To je důležité pro kupující, prodávající i investory. Dopravní dostupnost už není jen komfort, ale faktor, který může měnit poptávku, cenu i rychlost prodeje.
„D10 je typický příklad koridoru, kde se neřeší jen samotná vzdálenost od Prahy. Velkou roli hraje pracovní trh, dostupnost služeb, průmyslové zázemí Mladé Boleslavi i to, že část lidí hledá praktičtější a dostupnější bydlení mimo nejdražší lokality,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Jednoduché stavby podle nového stavebního zákona: „jednoduché“ neznamená bez rizika
Další článek Jednoduché stavby podle nového stavebního zákona: rodinný dům, garáž, výminek, přípojky i větší úpravy nemovitosti je mimořádně důležitý pro vlastníky domů, pozemků i kupující. Nový stavební zákon pracuje s více kategoriemi staveb a veřejnost často slyší hlavně o drobných stavbách. Vedle nich ale existují také jednoduché stavby – a právě ty mohou mít z pohledu prodeje, financování i právní jistoty zásadní význam.
Jednoduchou stavbou může být například rodinný dům splňující určité parametry, garáž, výminek, přípojka, větší opěrná zeď, přístavba, nástavba nebo změna užívání části stavby. Pokud dokumentace neodpovídá skutečnosti, stavba nebyla správně povolena nebo je užívána jinak, než má být, může se problém projevit až při prodeji, hypotéce nebo právní prověrce.
„U jednoduchých staveb je potřeba veřejnosti jasně říct jednu věc: nejde o automatickou volnost stavět, ale o kategorii staveb, které mají zákonem dané parametry. Právě u rodinných domů, garáží, výminků nebo přístaveb se vyplatí postupovat obezřetně, protože chyba se často projeví až při prodeji,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, doplňuje praktický dopad pro financování: „Kupující dnes často financují nemovitost hypotékou. Banka, odhadce i právník se proto mohou ptát, zda skutečný stav domu odpovídá dokumentaci. Nepovolená přístavba nebo změna dispozice může celý obchod zpomalit, nebo dokonce ohrozit.“
Krizové realitní situace nejsou na rady z Messengeru
Silný edukativní text Díl 5: Rozvod, dědictví, exekuce nebo skryté vady? Krizové realitní situace nejsou na rady z Messengeru míří na situace, kdy člověk pod tlakem hledá rychlou odpověď od známých, v rodinné skupině nebo na sociálních sítích. Jenže právě u realitních krizí může být jedna rychlá rada nebezpečnější než žádná.
Rozvod, dědictví, exekuce, insolvence, skryté vady, spor mezi spoluvlastníky nebo problém s hypotékou nejsou běžný prodej. Rozhodují termíny, dokumenty, důkazy, právní postavení stran, komunikace s bankou a správné načasování kroků. Jedna neuvážená zpráva, podpis pod tlakem nebo špatně zvolený postup může situaci zhoršit.
„V krizových realitních situacích je nejhorší kombinace stresu, času a polovičních informací. Právě tehdy je důležité zastavit se, ověřit fakta a postupovat s odborníkem. Dobře míněná rada z okolí může být v konkrétním případě úplně špatně,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Podle Petra Makovského, zakladatele projektu Realiťák roku a výkonného ředitele Reality.iDNES.cz, se v podobných situacích nejlépe ukazuje rozdíl mezi makléřem-inzerentem a makléřem, který umí řídit riziko. „U krizových prodejů nestačí přivést zájemce. Je potřeba rozumět kontextu, hlídat termíny, koordinovat odborníky a vědět, kdy je potřeba zpomalit, aby se předešlo větší škodě,“ doplňuje.
Červen 2026: ceny rostou, ale rozdíly mezi segmenty jsou stále větší
Širší pohled na trh přinesla Analýza vývoje realitního trhu – červen 2026: ceny rostou, ale rozdíly mezi segmenty jsou stále větší. Český realitní trh vstupuje do léta 2026 ve fázi, kdy na první pohled působí silně. Ceny nemovitostí rostou, nabídka se v některých segmentech rozšiřuje a část trhu se zrychluje. Za celorepublikovým obrázkem se ale skrývají stále větší rozdíly.
Jinak se chovají byty ve velkých městech, jinak starší rodinné domy k rekonstrukci, jinak stavební pozemky, nájemní bydlení nebo rekreační nemovitosti. To je pro veřejnost důležité hlavně proto, že průměrné titulky mohou být zavádějící. Správné rozhodnutí se dělá podle konkrétní lokality, typu nemovitosti, aktuální poptávky, stavu nabídky a reálného financování.
„Když řekneme, že trh roste, je to jen začátek debaty. Podstatné je, který segment roste, kde se zrychluje, kde nabídka sílí a kde kupující začínají být opatrnější. Právě proto mají smysl datové analýzy, které nejdou jen po průměru, ale po konkrétních souvislostech,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Jak vybrat nejlepšího realitního makléře: nejde o slib, ale o prokazatelnou práci
Jedním z nejdůležitějších článků pro veřejnost je Jak vybrat nejlepšího realitního makléře: 15 věcí, podle kterých poznáte skutečného profesionála. Výběr makléře je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti. Dobrý makléř umí pomoci s cenou, prezentací, jednáním se zájemci, smluvní dokumentací i bezpečným převodem. Špatná volba naopak může znamenat ztrátu času, peněz i důvěry.
Článek připomíná, že kvalitní a prověřený realitní makléř nemá být vybrán podle jedné fotografie, nejnižší provize nebo nejvyšší slíbené ceny. Důležité jsou zkušenosti, znalost lokálního trhu, reference, prezentace nemovitostí, schopnost pracovat s právními riziky, komunikace, transparentnost i konkrétní plán prodeje.
„Nejlepší makléř není ten, kdo slíbí nejvíc. Nejlepší makléř je ten, kdo dokáže vysvětlit, proč navrhuje konkrétní cenu, jak bude postupovat, co udělá pro bezpečnost obchodu a jak klienta ochrání, když nastane problém,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, k tomu dodává, že kvalitní realitní trh vzniká i díky informovanějším klientům. „Čím lépe veřejnost rozumí tomu, co má od makléře požadovat, tím větší tlak vzniká na profesionalitu. A to je dobře pro klienty, poctivé makléře i celý trh,“ říká.
Legitimita ve vyjednávání: dohoda musí být obhajitelná
V přehledu má místo i článek Koncept R.E.A.L.I.T.Y. od Radima Paříka: Díl 4 – L jako LEGITIMITA. Je určený především realitním profesionálům, ale pro veřejnost má také důležitý přesah. Vysvětluje, že realitní dohoda se často nezlomí na samotné ceně, ale na pocitu férovosti a obhajitelnosti výsledku.
Článek upozorňuje na nebezpečí zdánlivě jednoduchého kompromisu „sejdeme se uprostřed“. Takový postup může znít férově, ale nemusí být spravedlivý ani bezpečný, pokud jedna strana začala extrémem jen proto, aby posunula střed. Skutečná legitimita znamená udělat dohodu tak, aby byla obhajitelná pro obě strany – před rodinou, právníkem, bankou i sama před sebou.
Pro veřejnost je to dobré připomenutí, že dobrý makléř neprodává jen cenu. Pomáhá vytvořit dohodu, která dává smysl, je vysvětlitelná a má šanci vydržet i v dalších krocích transakce.
Co si z tohoto přehledu odnést?
Články od 8. června ukazují několik důležitých trendů.
Zaprvé: prodej nemovitosti potřebuje strategii. Výhradní smlouva může být pro prodávajícího bezpečná a výhodná, pokud je férově nastavená a makléř má jasnou odpovědnost. Naopak chaos v inzerci, více cen a více komunikačních kanálů mohou důvěryhodnost nabídky poškodit.
Zadruhé: ne každý prodej je veřejný a ne každá nemovitost je standardní. Diskrétní prodej, alternativní bydlení, krizové situace nebo jednoduché stavby podle nového stavebního zákona vyžadují přesnější postup a větší opatrnost.
Zatřetí: data a souvislosti jsou důležitější než obecné dojmy. D10 ukazuje, jak dopravní dostupnost a pracovní trh mění realitní mapu. Červnová analýza zase připomíná, že trh sice roste, ale rozdíly mezi segmenty se zvětšují.
A začtvrté: výběr makléře je klíčové rozhodnutí. Kvalitní makléř není jen obchodník ani „správce inzerátu“. Je to odborník, který umí nastavit cenu, řídit proces, chránit klienta, jednat s protistranou, rozumět dokumentům a poznat, kdy je potřeba zapojit další specialisty.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Projekt Realiťák roku má pro veřejnost zásadní přínos právě v tom, že realitní témata vysvětluje prakticky, srozumitelně a v souvislostech. Většina lidí prodává, kupuje nebo pronajímá nemovitost jen několikrát za život. Přitom jde často o rozhodnutí v řádu milionů korun, s dopadem na rodinu, bydlení, hypotéku, dědictví, rozvod, podnikání nebo budoucí finanční stabilitu.
Právě proto nestačí, aby veřejnost věděla pouze to, kde najde inzerát. Potřebuje rozumět tomu, jak poznat kvalitního makléře, co má být ve smlouvě, proč se vyplatí jednotná prodejní strategie, kdy volit diskrétní prodej, co si pohlídat u netypického bydlení, jak se chovat v krizové situaci a proč mohou stavební nebo právní detaily ovlivnit hodnotu celé nemovitosti.
Projekt Realiťák roku tím pomáhá měnit očekávání veřejnosti. Učí klienty, že dobrý makléř není jen člověk, který přivede kupujícího. Je to odborný průvodce, koordinátor a manažer rizik, který má umět klienta chránit od prvního rozhodnutí až po bezpečné dokončení obchodu.
„Veřejnost má právo chtít kvalitní realitní službu. Ale aby ji dokázala rozpoznat, musí vědět, na co se ptát a co má být standard. Právě v tom vidím jednu z nejdůležitějších rolí projektu Realiťák roku,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Podle Petra Makovského, zakladatele projektu Realiťák roku a výkonného ředitele Reality.iDNES.cz, je přínos projektu i v tom, že propojuje data, zkušenosti a konkrétní příklady z praxe. „Realitní trh se zlepšuje tehdy, když veřejnost lépe rozumí tomu, co kupuje, prodává nebo pronajímá, a když kvalitní makléři dostávají prostor ukázat svou odbornost,“ uzavírá.
Pokud lidé řeší prodej, koupi nebo pronájem, mohou využít nejen praktické články v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, ale také stránku Pro veřejnost a přehled Nejlepší makléři, kde projekt Realiťák roku pomáhá lépe se orientovat při výběru prověřeného realitního profesionála.