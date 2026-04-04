Vybíráme to nejlepší z článků pro Vás: vývoj cen nemovitostí v Plzni, Olomouci a domů k prodeji v celé ČR, strategie cen při prodeji, Síň slávy a další

Proč tyto týdenní přehledy děláme
Realitní trh je plný izolovaných informací, ale běžnému člověku často chybí to nejdůležitější: propojení jednotlivých témat do srozumitelného celku. Někdo právě prodává byt, jiný kupuje rodinný dům, další řeší financování, rekonstrukci nebo daňové dopady. Projekt Realiťák roku proto dlouhodobě neusiluje jen o oceňování nejlepších makléřů, ale i o to, aby veřejnost věděla, co má po makléři chtít, podle čeho poznat kvalitu a kde se v praxi nejčastěji chybuje. Právě proto mají tyto souhrny smysl: převádějí jednotlivé články do širšího kontextu, který je pro veřejnost skutečně použitelný.
Plzeňský kraj: ceny rostly, ale trh se zároveň zrychlil
Týden otevřel silný datový článek o Plzeňském kraji. Ten ukazuje, že v sedmiletém řezu u bytů na prodej vzrostla cena za metr čtvereční z 36 742 Kč na 77 794 Kč, tedy o zhruba 112 procent, zatímco doba nabízení klesla na 94 dní. Současně narostl počet nabídek na 1 618, což je důležitý signál: trh není „vybrakovaný“, ale přesto funguje rychleji. U domů se v únoru 2026 pohybovala doba nabízení kolem 134 dní a nájemní trh se v kraji rozšířil na 1 708 nabídek, přesto zůstává rychlý, zhruba v horizontu jednoho měsíce. Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku v článku trefně upozorňuje, že pro veřejnost bývá často důležitější právě zrychlení trhu než samotná cena, protože rychlý trh odměňuje kvalitu, férové nacenění a profesionální přípravu nabídky.
Síň slávy: nový prostor pro osobnosti, které kvalitu prokazují opakovaně
Velkou projektovou novinkou týdne je otevření Síně slávy projektu Realiťák roku. Jejím smyslem je dát důstojný a viditelný prostor makléřům, kteří se na předních příčkách objevují opakovaně, dlouhodobě si drží vysoký standard a svou prací ovlivňují celý obor. Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku k tomu uvádí, že nejde jen o ocenění minulých výsledků, ale i o potvrzení dlouhodobého přínosu pro realitní trh. Z pohledu veřejnosti je důležité, že Síň slávy dále posiluje orientaci v tom, kdo svou kvalitu neprokázal jednorázově, ale dlouhodobě a opakovaně. Projekt tím vysílá jasný signál, že rozdíl mezi průměrnou a skutečně špičkovou službou je měřitelný a viditelný v čase.
ČSOB Hypoteční banka jako jeden z hlavních partnerů projektu
Do stejného týdne spadá i důležitá partnerská zpráva: ČSOB Hypoteční banka se stala jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku. Monika Lukášová v této souvislosti zdůrazňuje, že projekt má lidem pomáhat lépe se orientovat při výběru makléře a ukazovat ty, kteří svou práci dělají opravdu dobře. Partnerství s významným hráčem v oblasti financování bydlení zároveň podporuje logickou vazbu mezi kvalitní realitní službou a bezpečným financováním, což je pro veřejnost zásadní zejména u větších transakcí. Petr Makovský pak připomíná význam propojení realitních služeb s hypotékami a celkovou stabilitou procesu bydlení.
Rodinné domy v ČR: za sedm let +131 %, ale rozhoduje příprava
Datově velmi silný byl i celorepublikový článek o prodeji domů. Ten ukazuje, že cena za metr čtvereční u rodinných domů v ČR vzrostla mezi březnem 2019 a únorem 2026 z 21 838 Kč na 50 436 Kč, tedy o více než 130 procent. Zároveň se zvýšil počet nabídek z 21 220 na 30 298 a doba nabízení klesla ze 196 na 138 dní. Monika Lukášová v textu připomíná, že právě u domů je rychlost trhu citlivá na kvalitu nabídky: dobře připravené domy se prodávají rychleji, slabší nabídky zůstávají stát a tlačí na korekce. Petr Makovský k tomu doplňuje, že dům je vždy individuální produkt a v okamžiku, kdy je nabídka široká, rozhoduje správná strategie prodeje, kvalitní podklady a férově nastavená cena. Pro veřejnost je to důležitá zpráva: u domů bývá chyba v přípravě nebo nacenění ještě dražší než u bytu.
Cena 2+kk: nejde o číslo, ale o strategii
Další z praktických textů týdne se věnoval modelovému prodeji bytu 2+kk v Praze a okolí. Hlavní myšlenka článku je velmi silná a pro veřejnost mimořádně užitečná: cena není jen číslo, ale strategie. V textu se vysvětluje rozdíl mezi nabídkovou cenou, tržní cenou a vlastní minimální hranicí prodávajícího, přičemž právě jejich zaměňování vede k nejčastějším chybám. Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku v článku upozorňuje, že cenu neurčuje jen tabulka, ale také to, jak nabídka působí, jaké emoce vyvolá a jak rychle se z ní stane poptávka. Když se podle ní „přepálí“ začátek, prodávající to často zaplatí slevou. Pro veřejnost je to přesně ten typ rady, která umí ušetřit statisíce i zbytečné týdny v inzerci.
Ludmila Šťastná posiluje podporu projektu
Do projektové roviny týdne patří i zpráva, že Ludmila Šťastná navazuje na dosavadní spolupráci a pro ročník 2026 se z bronzové podporovatelky posouvá na úroveň zlaté podporovatelky. Monika Lukášová ji v článku označuje za příklad makléřky, která spojuje profesionální standard, moderní nástroje a velmi lidský přístup ke klientům. Podobné zprávy nejsou jen interním PR projektu; i pro veřejnost mají význam v tom, že ukazují, jaké profesní kvality chce projekt dlouhodobě podporovat a zviditelňovat jako žádoucí standard realitní práce.
Olomoucký kraj: výrazné zrychlení a silnější domy
Na konci týdne navázal podobně silný datový text o Olomouckém kraji. U bytů v prodeji zde v sedmiletém srovnání vzrostla cena za metr čtvereční z 38 591 Kč na 75 150 Kč, tedy o téměř 95 procent, a doba nabízení spadla z 188 na 97 dní. U domů je změna ještě výraznější: v únoru 2026 byla cena 33 526 Kč za metr čtvereční a meziročně se doba nabízení zkrátila z 216 na 139 dní. Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku v článku upozorňuje, že u bytů je dnes klíčová kombinace tří věcí: cena, rychlost a srovnání s konkurencí. Pokud doba nabízení klesá, trh podle něj odměňuje dobře připravené nabídky. Pro veřejnost je to důležité zejména v tom, že nestačí sledovat jen růst cen; stále větší roli hraje i to, jak dobře je nemovitost připravena a v čem se odlišuje od konkurence.
Závěr: proč je projekt Realiťák roku důležitý pro veřejnost
Když se na tento týden podíváme jako na celek, je velmi dobře vidět, proč má projekt Realiťák roku pro veřejnost dlouhodobý smysl. Nejde jen o to, že oceňuje nejlepší makléře v České republice, v krajích a v okresech. Stejně důležitá je jeho druhá rovina: pomáhat lidem pochopit realitní svět dřív, než v něm udělají drahou chybu. Většina klientů totiž neřeší prodej, koupi nebo pronájem jako rutinu, ale jako výjimečný životní moment. A právě tehdy potřebují platformu, která jim srozumitelně vysvětlí, co je podstatné, co je rizikové a jak vypadá kvalitní realitní služba v praxi.
Přínos projektu Realiťák roku je konkrétní a praktický. Veřejnosti nedává obecné poučky, ale realitní gramotnost v reálných situacích: proč sledovat nejen cenu, ale i dobu nabízení; proč u domů rozhoduje příprava a kvalita podkladů; proč je u bytů klíčová cenová strategie; proč se vyplatí rozumět technickým, právním a daňovým detailům ještě před podpisem; a proč je důležité vybírat si makléře podle skutečné odbornosti, ne podle marketingové viditelnosti. Síň slávy, regionální datové analýzy dohromady posilují jednu klíčovou věc: veřejnost má dostávat nejen seznam jmen, ale i návod, podle čeho poznat kvalitu a důvěryhodnost.
Projekt zároveň zvyšuje nároky na celý obor. Čím víc lidé vědí, co má dobrý makléř umět, tím menší prostor zůstává pro nekvalitní, nepřipravený nebo čistě marketingový přístup. Klient pak chápe, že realitní služba není jen zveřejnění nabídky, ale práce s daty, dokumentací, právními a technickými souvislostmi, cenotvorbou, financováním a bezpečným dotažením transakce. To je veřejný přínos projektu Realiťák roku v praxi: chrání klienty, zvyšuje jejich jistotu při rozhodování a současně motivuje trh, aby se posouval směrem k vyšší odbornosti, transparentnosti a odpovědnosti. A právě proto mají tyto týdenní přehledy smysl — ukazují, že kvalitní realitní služba není luxus navíc, ale standard, který by veřejnost měla umět rozpoznat a aktivně vyžadovat