Vlastní rodinný dům, lék na kritickou bytovou výstavbu

Do potřeby řešit vlastní bydlení vstupují silné populační ročníky a stále rostoucí dobrá ekonomická situace regionů v Česku, kdy se ochota investovat do vlastního bydlení už nesoustředí jen na Prahu nebo Brno, jak nám někdy média předkládají. Tito obyvatelé jsou ovšem v situaci, kdy nechtějí čekat, až se za 5 nebo i více let dokončí jeden bytový dům v jejich městě, kde si snad jednou budou moci dovolit koupit 3kk s předzahrádkou. Právě to vede k zvyšující se poptávce bydlení v rodinných domech.

Postavit si dům už není dražší než bydlení v bytě

Situace na stavebním trhu ukazuje, že výstavba rodinných domů meziročně neustále roste a i Česko převzalo trend běžný v zahraničí, a to je poptávka po domech, jejichž výstavba netrvá roky, ale je hotová za pár měsíců. Mluvím o podílu domů s dřevěnou konstrukcí, lidově zvaných dřevostavby nebo montované domy. Tento druh výstavby patří v Rakousku nebo Německu mezi nejběžnější formu realizace. V Česku tvoří aktuálně podíl dřevostaveb něco přes 16 % nově stavěných domů, ale například v roce 2008 to bylo jen 5,3 % a 4 roky před tím dokonce 2,6 %. Zajímavá je také průměrná cena nového domu, která se pohybuje v průměru okolo 3,4 miliony Kč o výměře 91 m². Ve srovnání s průměrnou cenou bytu v ČR 5,5 milionu Kč za 91 m² (Deloitte Real Index říjen 2019) se ukazuje, že i se započtením ceny pozemku vychází výstavba domu výrazně levněji nebo stejně jako pořízení vlastního bytu. Odpadají často kladené argumenty, že vlastní dům je dražší než bydlení v novém bytě.

Nízkoenergetické domy se stávají novým řešením

A právě ze zmíněných důvodů Bidli Stavby, jež se realizací montovaných domů z vysoce kvalitních KVH hranolů zabývají, očekávají další navyšování poptávky po svých typových domech. To nás vedlo k přestěhování do nové výrobní haly a nákupu a modernizace technického vybavení, abychom dodali kvalitu, kterou trh požaduje a považuje za standardní. Také portfolio domů a jejich ceny odrážejí aktuální tržní situaci. Jen považte, naše domy začínají na ceně 2,4 miliony Kč potažmo 2,7 miliony Kč vč. základové desky. A nejoblíbenější Bidli dům? Jednoznačně Solum s cenou 3,2 miliony Kč, resp. 3,7 miliony Kč vč. základové desky při 105 m² obytné plochy. Bezkonkurenčně nižší cena, než na kolik vyjde nový byt.