Velkorysé pozemky, výjimečná lokalita blízko přírody a centra Prahy

Projekt od oceňovaného mezinárodního architektonického studia Siebert+Talaš zahrnuje celkem čtyři typy nemovitostí. Kompaktnější vily POPULAR mají dispozici 5+kk a 171 čtverečních metrů podlahové plochy, jejich větší varianty GRANDE o stejné dispozici pak nabídnou budoucím obyvatelům celých 264 metrů plochy k bydlení. V nabídce jsou také nemovitosti s označením MODERN (5+1, 217 čtverečních metrů) a jedinečné EXCLUSIVE vily 6+kk s plochou 330 čtverečních metrů.

Aura Statenice vyroste poblíž centra stejnojmenné obce, jen čtyři kilometry od severní hranice Prahy 6 a také poblíž Nebušic, které jsou domovem mezinárodních škol. Dobrá dopravní dostupnost do okolí i centra Prahy je jak MHD, tak vlastním vozem. Obyvatelé však zároveň získají přístup k veškeré stávající infrastruktuře a občanské vybavenosti, možnost obdivovat nádherné scenérie v okolí, a také podnikat celou řadu zajímavých výletů do okolí. Údolí Únětického potoka nadchne každého, kdo jej navštíví, a tamější pivovar s vyhlášenou kuchyní patří mezi oblíbené a vděčné gastronomické cíle.

Rodinné domy jsou koncipované jako energeticky úsporné se štítkem B, vytápění bude zajištěno tepelnými čerpadly vzduch-voda. Zájemci o bydlení za Prahou ocení velkorysé pozemky, na kterých jednotlivé vily vyrostou – ty největší dosahují rozlohy až 1500 čtverečních metrů. Uliční plán inspirovaný principem cul-de-sac zajišťuje nejvyšší možnou úroveň soukromí s garancí nulové tranzitní dopravy kolem všech nemovitostí. Developerská společnost v budoucnu plánuje v přirozeném odstupu od stávající lokality také druhou etapu, jejíž součástí budou investice do infrastruktury včetně výstavby komerčních jednotek či zázemí pro děti. Hledáte-li kvalitní bydlení pro rodinu v blízkosti Prahy, neměl by Vašemu hledáčku projekt Aura Statenice uniknout, možná právě zde najdete další desítky spokojených let.