Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Přemýšlíte, jak snížit náklady na energie, jak správně zateplit, jak připravit střechu na fotovoltaiku a zda se vám to vyplatí nebo na jaké dotace máte nárok? Odpovědi na tyto i další otázky nabídne veletrh Střechy–Solar–Řemeslo, který představí nejnovější technologie, materiály a trendy v oblasti střech a úsporného bydlení.

foto: Střechy Praha

27. ročník veletrhu Střechy–Solar–Řemeslo, nejvýznamnější oborové události v regionu střední Evropy, se uskuteční ve dnech 12.–14. února 2026 na výstavišti v Praze Letňanech. Na souběžných akcích se budou prezentovat vystavovatelé z oblasti nízkoenergetických a pasivních staveb a dřevostaveb. Nedílnou součástí akce je Festival dřeva a nářadí. Letošní novinkou je řemeslný workshop Craft Days – Řemeslo v akci.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

LÍDŘI TRHU MÍŘÍ DO PRAHY

Prezentovat se budou klíčoví výrobci a dodavatelé, kteří představí své nejžhavější produktové novinky. Návštěvníci uvidí kompletní přehled střešních krytin a střešních oken, dále nabídku izolací, doplňků, nářadí i strojů – vše přehledně na jednom místě. Nebudou chybět expozice zelených střech a střešní fotovoltaiky.

Generálním partnerem veletrhu je Tondach ze skupiny wienerberger. Hlavním partnerem se stala firma Rockwool. Partnery veletrhu jsou Satjam, Fakro, TopKraft, Velux a Aliance taškových střech.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

TECHNOLOGIE, NÁŘADÍ I ŽIVÉ UKÁZKY

Jedním z hlavních lákadel veletrhu jsou praktické prezentace moderní techniky a digitálních nástrojů, které zásadně mění způsob práce na stavbách i v dílnách. Zájemci si budou moci vyzkoušet profesionální nářadí i špičkové stroje přímo na místě.
Vedle nejnovějších trendů však dostanou prostor také tradiční řemeslné postupy, které i v době digitalizace zůstávají nepostradatelnou součástí stavební praxe.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

KONFERENCE IZOLACE

První veletržní den se uskuteční již 27. ročník odborné celodenní konference Izolace, tentokrát na téma „Co nás trápí nejen v izolacích: praxe, rizika, novinky“. Obsah se tradičně bude věnovat všemu od střechy, přes fasádu až po spodní stavbu, od projektové přípravy až po koordinaci prací na stavbě.

FÓRUM DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Problematikou výstavby dostupného bydlení se bude zabývat konference s názvem „Dostupné bydlení podle ČKAIT“ připravená odborníky z České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Diskutovat se bude nad otázkami, jak se liší dostupné bydlení od trhu s byty, jak správně připravit zadání pro výstavbu dostupného bydlení, jaké jsou časté opakující se vady bytových domů, jaké jsou cenové předpoklady a jak zajistit kvalitní realizaci. Nebudou chybět ukázky dobré praxe – vzorové příklady dostupného bydlení. Fórum cílí především na zástupce měst a obcí, bytových družstev, i další zájemce o toto palčivé téma.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

CRAFT DAYS – ŘEMESLO V AKCI!

Nově bude v prostorách veletrhu probíhat řemeslný workshop „Craft Days – Řemeslo v akci“ určený pro žáky druhého stupně základních škol, kteří se začínají rozhodovat o své profesní dráze nebo si jen chtějí vlastnoručně řemeslné práce vyzkoušet. Zapojit se ale budou moci i ostatní návštěvníci veletrhu.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO 2026: v Letňanech uvidíte to nejlepší z oboru

Zábavnou a bezpečnou formou si zájemci na více než 15 modelech zkusí profese, jako jsou pokrývač, klempíř, tesař, truhlář, sklenář, svářeč a další. Vše s profi nářadím a pod odborným vedením zástupců Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů a mistrů odborného výcviku. Věříme, že to pro všechny bude skvělý zážitek, děti si možná odnesou domů svůj první výrobek a možná i první impuls, že právě řemeslo, dnes již plné chytrých nástrojů a dobře ohodnocené, nabízí perspektivní budoucnost. Uspořádání workshopu podpořily formou partnerství společnosti Betonpres, Bramac, Evromat, Fakro, Prefa Aluminiumprodukte, Roofix, Satjam, Střechy Comax, Velux a Tondach ze skupiny wienerberger.

PORADENSKÁ CENTRA A INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Součástí veletrhu budou i odborná poradenská centra, kde návštěvníci získají kompletní informace k výstavbě a rekonstrukcím, k volbě technologií pro vytápění a úsporu energií, instalacím FVE nebo k využití aktuálních dotačních programů.

Veletrh STŘECHY–SOLAR–ŘEMESLO je jedinou akcí svého druhu v České republice i na Slovensku, která na jednom místě soustředí nejnovější technologie, materiály a odborníky z oblasti střech, solární energetiky a řemesel. Takto ucelený přehled novinek jinde nenajdete. Veletrh navíc nabídne i soutěže o hodnotné ceny, včetně střechy na rodinný dům. Nepropásněte příležitost být u toho.

PRAKTICKÉ INFORMACE

KDY: 12.–14. 2. 2026, čt a pá 10–18 h, so 10–17 h
KDE: PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9
ZLEVNĚNÁ VSTUPENKA: k zakoupení na www.strechy-praha.cz

