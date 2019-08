Věk ve své profesi vnímá jako jistou výhodu

Před pětadvaceti lety se staral o chod pobočky velkoobchodu s hodinářským zbožím v Čelákovicích. Na jeho hřbetě závisel dovoz zboží, jeho naskladnění, objednávky, fakturace, reklamace a také rozvoz do obchodů ve středních Čechách. Pracoval nepřetržitě, sedm dní v týdnu, čtrnáct hodin denně. Pak ale přišel zvrat. Jeho rodiče se rozhodli prodat chalupu, najali si realitní makléřku, ale za celou dobu prodeje se jim vůbec neozvala, neinformovala je o možnostech a tak dále. A tehdy si řekl, že práci makléře by dělal určitě lépe a svědomitěji. Stalo se tak. Už čtrnáct let působí Josef Soukal z Dumrealit.cz jako realitní makléř.

Vůbec nelituje, že tuto profesní dráhu zvolil. Vnímá to tak, že ho osud před více než deseti lety zavál tam, kam měl. „Jsem velmi rád, že jsem si vybral pro práci kancelář Dumrealit/Refias se sídlem v Lysé nad Labem,“ řekl Soukal. Před čtyřmi lety navíc pan Soukal a jeho kolegové využili nabídky stát se součástí Národního realitního holdingu a využít záštity velké, a především stále se rozvíjející společnosti. „Máme možnost dalšího odborného rozvoje, vzdělání, přístupu k informacím o novinkách na realitním trhu jako jedni z prvních,“ vysvětluje vstup pod holding Josef Soukal. Kromě toho jsou i aktuálně informování o přípravě zbrusu nového realitního zákona.

Přesto, že je panu Soukalovi osmašedesát let, bere to jako jistou výhodu. Starší generace, dle jeho slov, pomalou odchází a prodávající jsou někdy v podobném věku jako já a mají ke mně větší důvěru, než k mladým a dravým makléřům.