Věk? Jen číslo vedle jména…

Svůj věk si nepřipouští. I přesto, že je nejstarší, aktivní makléřkou této doby. A o koho se jedná? Touto velmi zkušenou specialistkou je Jiřina Hlavenková z Ostravy.

Když paní Jiřina chtěla odpovědět na tak snadnou otázku, jak dlouho se v realitách pohybuje, rozesmála se. „Začala jsem hledat svůj první živnostenský list. Marně. V té době se tato profese nenazývala totiž ani realitní makléř. A byl to dnes už archaický rok 1999,“ zmínila s úsměvem při této vzpomínce. V této době byly reality polem neoraným. Každý si dělal jen sám pro sebe. „Byla to výzva a já vycítila příležitost. A nemýlila jsem se,“ uvedla Jiřina Hlavenková. Možná tady zavzpomínají pamětníci. Na lístečky v obchodních domech „prodám svůj byt“. „Namítnete, že je to i dnes, ale musíme si uvědomit, že tehdy to byla jediná možnost inzerce, pokud nepočítám již zmiňované avízo, zikádo a podobně. Každý okres měl své lokální inzertní noviny. Později, když se už začali objevovat první makléři, ti museli ráno v 6 utíkat do stánku, koupit lokální inzertní noviny a honem volat, aby byly ti první,“ zavzpomínala paní Jiřina. Byla to velmi těžká doba bez moderních technologií.

Doba a postupy se mění

Zvládnout současnou dobu, techniku, nové postupy, reklamy, sociální sítě není často snadné pro mladší makléře. Jak to ale zvládá ona? Ne každá žena v jejím věku se dokáže naučit novým technologiím, aby se na trhu udržela. „Bojuju. Není nad to, stát nad tiskárnou, ze které leze 40 tiskopisů, když jsem chtěla jen jeden,“ popisuje skvělá realitní specialistka opět se smíchem. Jak sama ale přiznává. „Nebýt mého syna, nešlo by to. Realitní trh v dnešní době vyžaduje takové množství moderních technologií, že bych to sama asi nezvládla,“ doplňuje Hlavenková.

Věk jako výhoda

U klientů svůj věk vnímá jako bonus. Podle ní mají lidé větší důvěru ve starší osobu a ženu. „Musím ale také říct, že jsou klienti, kteří raději uvítají mladého, agresivního, progresivního makléře s tahem na branku. A v tuto chvíli nastupuje můj syn,“ vysvětluje Hlavenková.

Každý makléř zažil ve své práci úsměvné, ale i smutné chvíle. Paní Jiřina mezi ty smutné řadí takzvané obcházení makléře. Zkrátka i ostatní věci, které bohužel k obchodu chtě nechtě patří. „Člověk s tím ale musí počítat, i když to vždy zamrzí,“ uvedla. Pozitiv v obchodu má paní Jiřina celou řadu. Každá prohlídka, předání, kdy jsou všechny strany spokojeny, jsou pro ni pohonem ku předu a dobíjí ji.

Matka versus syn

Je vůbec možné, aby matka a velmi úspěšná žena na trhu realit, pracovala se svým synem a vše jim klapalo? Syna Lukáše do svého podnikání přivedla v jeho osmnácti letech. Podle jeho slov vše klape výborně. „Nejsem si jistý, jestli je to tou dlouhou dobou, co spolu podnikáme, nebo prostě tím, že je to vztah matka – syn. Máme spolu kamarádský vztah. I když se snažím zachovat před klienty profesionální přístup, skoro pokaždé se klient přitočí k mamce a zeptá se, to je asi syn, že ano?,“ popisuje vztah Lukáš Hlavenka. Podnikání s matkou má ale i svá negativa. „Někdy se dokážeme kvůli obchodu tak „rafnout“ že spolu nemluvíme i týden,“ řekl Lukáš. I když ono to tak horké s tou tichostí není. Mluvit spolu totiž musí, aby obchody fungovaly a klient hlavně nikdy nesmí jejich neshody poznat. „Ale je to opravdu jen výjimečně. Jinak, je vše sluncem zalité a doufám, že to tak potrvá ještě hodně, hodně dlouho.,“ uzavřel Lukáš.

Zvolila vstup pod křídla velké sítě

Nepotřebovala záštitu a pomoc Národního realitního holdingu, přesto ale využila příležitost a nabídku a pod křídla velké sítě, Reality 11, vstoupila. „Domnívám se, že vývoj v realitní branži povede k postupnému slučovaní malých realitních kanceláří do velkých celků, a já chtěla mít předstih. Za dobu mého působení v realitách jsem byla jak sólista tak součástí velké sítě. Vše má své pro a proti. Domnívám se, že momentálně mnou zvolený koncept je v současnosti tou nejlepší volbou,“ vysvětlila Jiřina Hlavenková.

Tato energická a věčně pozitivní žena je plná elánu. I když ještě před pěti lety svůj věk nijak nepociťovala, dnes už ano. I přesto ale každé ráno vstane a těší se, kam pojede na prohlídku nebo nový náběr nemovitosti. Být aktivní ji problém nedělá, za to ale uvařit třeba svíčkovou – to je podle jejích slov, věc zcela nezvládnutelná.