Vaše chata už není v horách. Je u moře v Bulharsku.

Společnost FC FINANCE-CONSULT ČR, která jako první začala prodávat nemovitosti v Bulharsku na českém a slovenském trhu před celými 21 lety, a která jako první začala nabízet nemovitosti u moře na splátky, nyní opět zůstává věrná sama sobě a představuje produkt, který vás pozitivně překvapí.
Společnost nabízí řadu možností dlouhodobého pronájmu apartmánů již od 6 000 Kč měsíčně, přímo na pláži, kde každý den začíná ranním koupáním v moři a končí procházkou při západu slunce. Můžete zde pracovat online s výhledem na nekonečnou hladinu nebo jen tak sedět na terase a naslouchat šumu vln. Slunečné pobřeží a Aheloy se stávají domovem pro všechny, kdo hledají klid, pohodu a smysluplné spojení práce a života.
Digitální nomádi, senioři i lidé, kteří chtějí mít svůj druhý domov u moře – všichni tu, v Bulharsku, nacházejí své místo. Moře je doslova pár kroků od pracovního stolu a každý den tu můžete prožít jinak – od ranního plavání, přes pracovní dopoledne s výhledem na vodu, až po večerní procházky po pláži a kavárenské posezení.
V Aheloy se apartmány nacházejí přímo na pláži v moderním komplexu s krásnou zahradou a exotickými rostlinami.
Areál je plný života a přitom klidný – najdete tu dva bazény (včetně dětského), restaurace s mořskými specialitami, kavárny a bary, sportovní centrum, squashové kurty, fitness, wellness a SPA. Nechybí ordinace praktického lékaře a zubaře ani supermarket a menší obchůdky pro každodenní potřeby. Ranní koupání, odpolední práce online a večerní procházky se stávají součástí vašeho rytmu.
Slunečné pobřeží nebo Nesebar pak nabízejí živou atmosféru, spoustu restaurací, kaváren a služeb dostupných po celý rok.
Náklady jsou přitom příjemně nízké a dostupné. Pronájem začíná již od 250 eur měsíčně (6000 kč) za studio. Stačí tři měsíce předem a jedna vratná kauce a už bydlíte v apartmánu s výhledem na moře. Internet a televizní programy jsou k dispozici za příplatek a voda a elektřina se hradí dle skutečné spotřeby. Parkování je zdarma nebo za poplatek, střežené a hlídané přímo v areálu, a vozidlo si můžete dlouhodobě pronajmout od společnosti FC FINANCE-CONSULT ČR. Apartmány jsou plně vybavené, s kuchyní a všemi potřebnými spotřebiči.
Jsou k dispozici studia, 2+kk a 3+kk – ideální pro jednotlivce, páry, rodiny i kolegy pracující na dálku. Každý si tu najde své místo a může si užívat život u moře naplno.
Dopravní dostupnost je skvělá: Letiště Burgas je jen pár minut autem a lety fungují i mimo sezónu. Letiště Varna je cca 80 km.
Všechny hlavní lokality – Nesebar, Slunečné pobřeží, Aheloy, Pomorie, Sveti Vlas, Elenite – jsou na dosah ruky. Občanská vybavenost je na vysoké úrovni. Školy, školky, zdravotnická zařízení, pošta, supermarkety, restaurace a kompletní služby jsou hned za rohem.
Apartmány jsou v osobním vlastnictví společnosti FC FINANCE-CONSULT ČR, takže neplatíte provize za zprostředkování realitních kanceláří. Po celý rok je zajištěna česky mluvící podpora přímo na místě.
Řada Čechů, Slováků i dalších Evropanů již dlouhodobě a celoročně žije u moře v Bulharsku. Pracují online, relaxují a nacházejí nový životní rytmus u moře, který jim dává svobodu a pohodu.
Společnost FC FINANCE-CONSULT ČR působí v oblasti prodeje, pronájmu a správy nemovitostí v Bulharsku již 21 let. V roce 2025 oslavíla 20. výročí a přináší klientům zkušenosti, bezpečí a jistotu. Do Bulharska přivedla stovky spokojených klientů. Pro ty, kteří uvažují o vlastní nemovitosti u moře, je k dispozici splátkový prodej s akontací od 10 % a splatností až 10 let.
Vstupte do života u moře, který jste si vždy přáli. Začněte každý den šuměním vln a končete večerem, kdy se obloha zbarví do zlatova. Pro všechny, kteří touží žít jinak, nabízí Bulharsko ideální kombinaci pohody, slunce a života u moře – místa, kde práce i odpočinek získávají nový rozměr!