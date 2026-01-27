Vaše chata už není v horách. Je u moře v Bulharsku.

Komerční sdělení   8:58
Vaše chata už není v horách. Teď je u moře v Bulharsku, kde slunce hladí písek a voda se třpytí jako drahokam.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vaše chata je v Bulharsku | foto: FCfinance

Společnost FC FINANCE-CONSULT ČR, která jako první začala prodávat nemovitosti v Bulharsku na českém a slovenském trhu před celými 21 lety, a která jako první začala nabízet nemovitosti u moře na splátky, nyní opět zůstává věrná sama sobě a představuje produkt, který vás pozitivně překvapí.

Vaše chata je v Bulharsku

Společnost nabízí řadu možností dlouhodobého pronájmu apartmánů již od 6 000 Kč měsíčně, přímo na pláži, kde každý den začíná ranním koupáním v moři a končí procházkou při západu slunce. Můžete zde pracovat online s výhledem na nekonečnou hladinu nebo jen tak sedět na terase a naslouchat šumu vln. Slunečné pobřeží a Aheloy se stávají domovem pro všechny, kdo hledají klid, pohodu a smysluplné spojení práce a života.

Digitální nomádi, senioři i lidé, kteří chtějí mít svůj druhý domov u moře – všichni tu, v Bulharsku, nacházejí své místo. Moře je doslova pár kroků od pracovního stolu a každý den tu můžete prožít jinak – od ranního plavání, přes pracovní dopoledne s výhledem na vodu, až po večerní procházky po pláži a kavárenské posezení.

Vaše chata je v Bulharsku

V Aheloy se apartmány nacházejí přímo na pláži v moderním komplexu s krásnou zahradou a exotickými rostlinami.
Areál je plný života a přitom klidný – najdete tu dva bazény (včetně dětského), restaurace s mořskými specialitami, kavárny a bary, sportovní centrum, squashové kurty, fitness, wellness a SPA. Nechybí ordinace praktického lékaře a zubaře ani supermarket a menší obchůdky pro každodenní potřeby. Ranní koupání, odpolední práce online a večerní procházky se stávají součástí vašeho rytmu.
Slunečné pobřeží nebo Nesebar pak nabízejí živou atmosféru, spoustu restaurací, kaváren a služeb dostupných po celý rok.

Vaše chata je v Bulharsku

Náklady jsou přitom příjemně nízké a dostupné. Pronájem začíná již od 250 eur měsíčně (6000 kč) za studio. Stačí tři měsíce předem a jedna vratná kauce a už bydlíte v apartmánu s výhledem na moře. Internet a televizní programy jsou k dispozici za příplatek a voda a elektřina se hradí dle skutečné spotřeby. Parkování je zdarma nebo za poplatek, střežené a hlídané přímo v areálu, a vozidlo si můžete dlouhodobě pronajmout od společnosti FC FINANCE-CONSULT ČR. Apartmány jsou plně vybavené, s kuchyní a všemi potřebnými spotřebiči.

Jsou k dispozici studia, 2+kk a 3+kk – ideální pro jednotlivce, páry, rodiny i kolegy pracující na dálku. Každý si tu najde své místo a může si užívat život u moře naplno.

Vaše chata je v Bulharsku

Dopravní dostupnost je skvělá: Letiště Burgas je jen pár minut autem a lety fungují i mimo sezónu. Letiště Varna je cca 80 km.
Všechny hlavní lokality – Nesebar, Slunečné pobřeží, Aheloy, Pomorie, Sveti Vlas, Elenite – jsou na dosah ruky. Občanská vybavenost je na vysoké úrovni. Školy, školky, zdravotnická zařízení, pošta, supermarkety, restaurace a kompletní služby jsou hned za rohem.

Apartmány jsou v osobním vlastnictví společnosti FC FINANCE-CONSULT ČR, takže neplatíte provize za zprostředkování realitních kanceláří. Po celý rok je zajištěna česky mluvící podpora přímo na místě.

Řada Čechů, Slováků i dalších Evropanů již dlouhodobě a celoročně žije u moře v Bulharsku. Pracují online, relaxují a nacházejí nový životní rytmus u moře, který jim dává svobodu a pohodu.

Společnost FC FINANCE-CONSULT ČR působí v oblasti prodeje, pronájmu a správy nemovitostí v Bulharsku již 21 let. V roce 2025 oslavíla 20. výročí a přináší klientům zkušenosti, bezpečí a jistotu. Do Bulharska přivedla stovky spokojených klientů. Pro ty, kteří uvažují o vlastní nemovitosti u moře, je k dispozici splátkový prodej s akontací od 10 % a splatností až 10 let.

Vaše chata je v Bulharsku

Vstupte do života u moře, který jste si vždy přáli. Začněte každý den šuměním vln a končete večerem, kdy se obloha zbarví do zlatova. Pro všechny, kteří touží žít jinak, nabízí Bulharsko ideální kombinaci pohody, slunce a života u moře – místa, kde práce i odpočinek získávají nový rozměr!

Vstoupit do diskuse
Témata: ks-nalevo