Už 6 let jsme tu pro všechny, kteří potřebují píchnout s realitami.

Roku 2015 tak v Ostravě-Porubě na Hlavní třídě vzniká naše první realitní kancelář, kde každý nově příchozí musí splňovat hlavní podmínky – být férový a říkat věci na rovinu.

Kamila v kanceláři brzy doplnily Bára a Jana. Dnes máme v týmu více než deset kolegyň a kolegů, kteří svoji práci dělají srdcem. A máme místo i pro další.

Chcete si najmout byt? Potřebujete prodat nebo naopak koupit nemovitost? Nejen s tím vám můžeme pomoci. Nabídka našich služeb je opravdu široká. Každý umí něco jiného a díky tomu dnes tvoříme vlastní projekty, poskytujeme marketing – včetně videoprohlídek, které natáčíme pomocí dronu ve vysokém rozlišení. Spolupracujeme s profesionálním fotografem i architektem, který dokáže navrhnout architektonickou studii pro případnou přestavbu. Umíme sjednat hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, zajistit stěhování, úklidové práce, malování i rekonstrukci.

Naše pomoc se ale neomezuje jen na oblast realit. Chodíme pravidelně darovat krev, odporujeme Charitu Hlučín a jsme Dobrým andělem. Sponzorujeme Ostravské derby, univerzitní hokej a finančně přispíváme dalším lokálním sportovcům a projektům.

Jsme tým, táhneme za jeden provaz a jde nám to skvěle. Působíme po celém Moravskoslezském kraji, chystáme ale i projekty v Praze a plánujeme plně pokrýt Olomoucký a Zlínský kraj. V roce 2019 jsme otevřeli druhou pobočku KAKTUS Reality ve Frýdku-Místku na Hlavní třídě, kousek od náměstí Svobody.

Přidejte se k nám do týmu!

A co si přejeme do budoucna? Především si chceme udržovat dobré jméno a pověst férové realitní kanceláře. I nadále tu budeme pro všechny, kteří potřebují píchnout s čímkoli, co se týká realit. Podívejte se na naše reference a důvěřujte nám i vy.



Děkujeme, že jste s námi!

Váš tým Kaktus