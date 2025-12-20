Umělá inteligence jako pomocník pro každodenní život.

Právě na tuto potřebu reaguje nový vzdělávací program AI osobní asistent, na jehož vzniku a odborné podpoře se podílí projekt Realiťák roku ve spolupráci s portálem Reality.iDNES.cz.
Projekt Realiťák roku je dlouhodobě známý především jako iniciativa, která hodnotí a oceňuje nejlepší realitní makléře v České republice. Jeho role je však širší. Vedle profesionalizace realitního oboru se projekt systematicky věnuje také vzdělávání veřejnosti – pomáhá lidem orientovat se v oblasti bydlení, realitních služeb, financí i moderních nástrojů, které tyto oblasti ovlivňují. Portál Reality.iDNES.cz se na této osvětové roli podílí dlouhodobě jako hlavní mediální partner projektu.
AI není jen pro odborníky
Podle zástupců projektu se umělá inteligence velmi rychle přesouvá z oblasti technologií do běžného života. Lidé ji dnes mohou využít například při psaní e-mailů, přípravě dokumentů, plánování času, hledání informací nebo komunikaci s úřady a poskytovateli služeb.
„Stejně jako veřejnost učíme, co má očekávat od realitního makléře nebo jak se vyznat v realitních datech, považujeme za důležité vysvětlovat i nové technologie. Umělá inteligence může lidem výrazně usnadnit každodenní život, pokud vědí, jak ji používat,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz.
Právě srozumitelnost a praktičnost patří mezi hlavní cíle kurzu AI osobní asistent, který připravuje vzdělávací společnost EDU EFFECTIVE. Program je rozdělen do dvaceti dnů a jednotlivé lekce jsou krátké, zaměřené na konkrétní situace z praxe. Kurz není určen technologickým specialistům, ale široké veřejnosti – lidem, kteří chtějí AI používat jako běžný pracovní a osobní nástroj.
Vzdělávání jako ochrana spotřebitele
Projekt Realiťák roku i portál Reality.iDNES.cz vnímají vzdělávání v oblasti umělé inteligence také jako součást ochrany spotřebitele. Lidé, kteří rozumějí základním principům práce s AI, se dokážou lépe orientovat v informacích, posuzovat nabídky služeb a činit informovanější rozhodnutí – ať už v oblasti bydlení, práce nebo osobních financí.
„Naší dlouhodobou ambicí je pomáhat veřejnosti orientovat se ve složitém světě bydlení a služeb. Umělá inteligence do tohoto prostředí vstupuje velmi rychle a bez vysvětlení může vyvolávat obavy. Proto považujeme za důležité ukazovat, že AI může být praktickým a užitečným pomocníkem i pro běžné lidi,“ doplňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Praktické využití v každodenním životě
Kurz AI osobní asistent se zaměřuje na konkrétní situace, se kterými se lidé běžně setkávají – od psaní textů a e-mailů přes organizaci času až po práci s informacemi. Podle organizátorů není cílem nahradit lidské rozhodování, ale pomoci lidem pracovat efektivněji, s menší chybovostí a nižší časovou zátěží.
Realiťák roku společně s Reality.iDNES.cz považují spolupráci na tomto vzdělávacím programu za přirozené rozšíření své dlouhodobé osvětové role. Stejně jako se dlouhodobě věnují kultivaci realitního trhu, chtějí přispívat i k lepší orientaci veřejnosti v moderních technologiích, které stále více ovlivňují každodenní život lidí.
Všechny informace o kurzu naleznete ZDE