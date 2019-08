Úcta k lidem je důvodem její profese

Za každým prodejem nemovitosti se skrývá lidský příběh. A právě proto nesmí nikdo tak důležitý krok, jakým je prodej domu či bytu podceňovat. Ani prodávající, ani makléř. „Předchozí i mé současné aktivity byly a jsou spojené především s profesionálním přístupem ke klientům a úctou,“ popisuje Milada Kůrková z velké realitní společnosti Důmrealit.cz.

Práce v realitách ji skutečně baví a snaží se jí odvádět na špičkové úrovni. Pracuje na sociálních sítích, snaží se vytvořit správnou tržní cenu, strategii, vypracovává nabídkové ceny. „Kromě toho vytvářím 3D plánky nemovitostí, upravuji interiéry, zajišťuji PENB a mnoho dalšího,“ řekla Kůrková. Tato realitní specialistka rovněž prověřuje kupující, nemovitosti prezentuje na více než 75 inzertních portálech, zpracovává hypoteční a jiné úvěrové nabídky u finančního specialisty a opravdu celou řadu dalších velmi důležitých věcí, bez kterých se prodej neobejde. Sice není jediná, která takto dokonale pracuje. Je ale všeobecně známo, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž.

Je vůbec něco, co tuto paní dovede pořádně naštvat? Ano je. Je jím makléř, který dělá ostudu v realitní branži. To by doslova vyletěla z kůže.

Vstupu do Národního realitního holdingu vůbec nelituje. Holding jí totiž nabídl něco, co jinde nenajde.vysvětluje Kůrková. Kromě toho je aktuálně informována o novinkách týkajících se realitního zákona. Ten vnímá jako velmi dobrý tah.uvedla Kůrková.