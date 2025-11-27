Typické chyby a dezinformace v realitních inzerátech

Manipulace s rozměry a prostorem
Výměra nemovitosti je nadhodnocena! Hrubá podlahová plocha místo užitné! Anebo to, že se balkony, terasy a sklepy připočítají do plochy bytu v plné výměře. Proti srovnatelnému bytu můžete přeplatit až o 25 %!
Podkrovní byty mívají zkosené stropy, či celkově snížené. Nu, a proto se plocha má správně krátit. Profi foto s širokoúhlými objektivy opticky zvětšují o 30-50%. Není to zakázaná marketingová strategie, ale bez osobní prohlídky na to nepřijdete.
Právní a vlastnické miny
Formulace „prodej bez LV“ může skrývat černou stavbu nebo nevypořádané dědictví. Věcná břemena jako služebnosti průchodu nebo práva třetích osob je makléř povinen uvést. Ale dělá to každý? Fráze „kolaudace se vyřizuje“ je obvykle eufemismus pro nelegální přístavbu.
Nebezpečné formulace
„Kosmetická úprava postačí“ u vlhkých stěn může znamenat nutnost sanace. „Funkční střecha“ může vyžadovat výměnu do dvou let. Zastaralá elektrická instalace s hliníkovými vodiči nebo nevyhovující vytápění se v inzerci nezmiňují.
„Klidná lokalita“ může sousedit s barem. „Výborná dostupnost MHD“ znamená zastávku 800 metrů, tří spoje denně. „Krásný výhled do zeleně“ nemusí zmínit chystanou stavbu na protější parcele.
„Nízké náklady na bydlení“ započítávají jen elektřinu. Energetický štítek „se zpracovává“ znamená, že nemovitost je energeticky špatná. „Ihned k nastěhování“ může znamenat minimální obyvatelnost. „Po rekonstrukci“ jsou jen kosmetické úpravy. „Investiční příležitost“ je kód pro problémy. „Developerský projekt“ je stavba zatím jen virtuální.
Inzerce na S-reality
Web uvádí IČ makléřů začínající číslicí „0“ chybně. Ne však vinou makléřů. Nu, a díky nepřehlednému systému vkládání PENB se nadále můžete dočkat štítku z vyhlášky, která je zrušena 12 let.
Dobrá rada?
Aktuální výpis z katastru, PENB aktuální, u dražších nemovitostí znalecký posudek a technicko-právní inspekční zpráva. Prohlídka zásadně osobně, po ní se klidně doptat, na co jste nevzpomněli.
Pokud narazíte na závažnou dezinformaci, máte právo odstoupit od smlouvy, požadovat slevu, podat reklamaci, obrátit se na Českou obchodní inspekci, nebo žalovat o náhradu škody.
Pro členy Realitní komory ČR jsou stanoviska ke sporům či vysvětlení poskytována maximálně objektivně, zároveň přednostně, není třeba hned volat advokáty.
Shrnuto: buďte obezřetní a důkladně si vše ověřujte – vaše budoucí bydlení si zaslouží maximální pozornost.
Ing. Bc. Pavel Rakouš
viceprezident Realitní komory ČR