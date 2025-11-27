Typické chyby a dezinformace v realitních inzerátech

Komerční sdělení   2:12aktualizováno  17:12
Při hledání nemovitosti se můžete snadno stát obětí zavádějících informací, nebo i vlastní iluze. Uvádíme přehled nejčastějších úskalí, na která byste měli dávat pozor, pokud narazíte na nezkušené nebo neférové makléře.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

NRH | foto: NRH

Manipulace s rozměry a prostorem

Výměra nemovitosti je nadhodnocena! Hrubá podlahová plocha místo užitné! Anebo to, že se balkony, terasy a sklepy připočítají do plochy bytu v plné výměře. Proti srovnatelnému bytu můžete přeplatit až o 25 %!

Podkrovní byty mívají zkosené stropy, či celkově snížené. Nu, a proto se plocha má správně krátit. Profi foto s širokoúhlými objektivy opticky zvětšují o 30-50%. Není to zakázaná marketingová strategie, ale bez osobní prohlídky na to nepřijdete.

NRH

Právní a vlastnické miny

Formulace „prodej bez LV“ může skrývat černou stavbu nebo nevypořádané dědictví. Věcná břemena jako služebnosti průchodu nebo práva třetích osob je makléř povinen uvést. Ale dělá to každý? Fráze „kolaudace se vyřizuje“ je obvykle eufemismus pro nelegální přístavbu.

Nebezpečné formulace

„Kosmetická úprava postačí“ u vlhkých stěn může znamenat nutnost sanace. „Funkční střecha“ může vyžadovat výměnu do dvou let. Zastaralá elektrická instalace s hliníkovými vodiči nebo nevyhovující vytápění se v inzerci nezmiňují.

„Klidná lokalita“ může sousedit s barem. „Výborná dostupnost MHD“ znamená zastávku 800 metrů, tří spoje denně. „Krásný výhled do zeleně“ nemusí zmínit chystanou stavbu na protější parcele.

„Nízké náklady na bydlení“ započítávají jen elektřinu. Energetický štítek „se zpracovává“ znamená, že nemovitost je energeticky špatná. „Ihned k nastěhování“ může znamenat minimální obyvatelnost. „Po rekonstrukci“ jsou jen kosmetické úpravy. „Investiční příležitost“ je kód pro problémy. „Developerský projekt“ je stavba zatím jen virtuální.

Inzerce na S-reality

Web uvádí IČ makléřů začínající číslicí „0“ chybně. Ne však vinou makléřů. Nu, a díky nepřehlednému systému vkládání PENB se nadále můžete dočkat štítku z vyhlášky, která je zrušena 12 let.

Dobrá rada?

Aktuální výpis z katastru, PENB aktuální, u dražších nemovitostí znalecký posudek a technicko-právní inspekční zpráva. Prohlídka zásadně osobně, po ní se klidně doptat, na co jste nevzpomněli.

Pokud narazíte na závažnou dezinformaci, máte právo odstoupit od smlouvy, požadovat slevu, podat reklamaci, obrátit se na Českou obchodní inspekci, nebo žalovat o náhradu škody.

Pro členy Realitní komory ČR jsou stanoviska ke sporům či vysvětlení poskytována maximálně objektivně, zároveň přednostně, není třeba hned volat advokáty.

Shrnuto: buďte obezřetní a důkladně si vše ověřujte – vaše budoucí bydlení si zaslouží maximální pozornost.

Ing. Bc. Pavel Rakouš
viceprezident Realitní komory ČR

Vstoupit do diskuse
Témata: ks-nalevo