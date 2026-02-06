Týdenní přehled: co nového vyšlo na webu projektu Realiťák roku

A protože Reality.iDNES.cz patří mezi klíčové partnery projektu Realiťák roku a zároveň je platformou, kde má smysl podobná „realitní gramotnost“ pro veřejnost opravdu žít, přinášíme souhrn nejdůležitějších textů za poslední pár dní.
1) Předkupní právo: detail, který dokáže zastavit prodej i financování
Předkupní právo je typická „časovaná bomba“: dlouho se nic neděje – a pak se objeví přesně ve chvíli, kdy už je kupující připravený, běží hypotéka a plánuje se podpis. Článek srozumitelně vysvětluje, kde lidé nejčastěji chybují (např. stavba na cizím pozemku – chaty, chalupy, někdy i starší domy) a co si prověřit včas.
„Důvěřuj, ale prověřuj“ je u realit pravidlo, které chrání obě strany.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku
Praktické takeaway pro veřejnost:
- Před podpisy vždy řešit právní souvislosti, nejen cenu a technický stav.
- Když se objeví „nečekaný vlastník“ nebo vztah ke komunikaci/pozemku, je to červená vlajka – řešit hned, ne „až po rezervačce“.
2) D6 Praha–Karlovy Vary: dopravní dostupnost jako motor cen a rychlosti prodeje
Článek: D6 Praha–Karlovy Vary: dálnice, která rozhýbala ceny bytů, domů i nájmů
Tenhle text je ukázkou toho, co projekt Realiťák roku dělá dlouhodobě: bere reálná data a převádí je do srozumitelného příběhu pro veřejnost. V koridoru D6 je vidět, že dostupnost vytváří cenu – a často rychleji, než si lidé připouštějí. Článek ukazuje konkrétní meziroční srovnání (prosinec 2025 vs. prosinec 2024) a co to znamená pro prodávající i kupující v dotčených městech.
„U D6 je dobře vidět, že dostupnost dnes vytváří cenu.“
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz
„Práce kvalitního makléře je dnes hlavně o tom, aby uměl pracovat s daty… a nastavil férovou cenu.“
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku
Proč je to důležité pro veřejnost:
- Dopravní stavby mění poptávku (a tím i cenu) v širším okolí, ne jen „u sjezdu“.
- V rychle se měnících lokalitách roste riziko špatného nacenění a „pocitových“ cen – a tím i zbytečných ztrát času nebo peněz.
3) Policie zapečetila byt: co to znamená, co dělat a čemu se vyhnout
Článek: Policie zapečetila byt: co to znamená a jak správně postupovat
Mimořádná situace, která ale v praxi nastává častěji, než si lidé myslí – a může zásadně zasáhnout do prodeje, pronájmu i rodinných věcí. Článek vysvětluje, že zapečetění je dočasné procesní opatření (nikoli „zabavení bytu“) a přidává jasný postup krok za krokem.
„Zapečetění bytu je pouze dočasný nástroj policie, nikoli zásah do vlastnického práva jako takového.“
Petr Makovský
„Pečeť nikdy nesmí být porušena bez výslovného souhlasu orgánu, který ji umístil.“
Monika Lukášová
Hlavní message pro veřejnost:
- Největší chyba je „rychlé řešení“ svépomocí (sundání pásky/pečeti).
- V realitní transakci to znamená počítat s posuny termínů a správně ošetřit smlouvy.
4) Změny v pravidlech projektu Realiťák roku pro ročník 2026: větší férovost a ověřitelnost
Článek: Změny v pravidlech projektu Realiťák roku pro ročník 2026 oproti 2025 + checklist + FAQ
Tenhle text je určený primárně profesionálům, ale pro veřejnost je užitečný i nepřímo: ukazuje, že projekt Realiťák roku stojí na kontrolovatelných pravidlech a snaží se zpřesňovat parametry tak, aby výsledky dávaly smysl napříč regiony.
Z praktických změn (výběr):
- důraz na průběžné zadávání (pozdní doplnění se nemusí promítnout do bodů),
- zpřesnění pravidel k obrátkovosti (“jeden obchod = jeden makléř se smlouvou“),
- přísnější rámec pro reference/recenze (zdroje, ověření identity, limity).
5) Malé segmenty táhnou dál: garáže a chaty/chalupy jako indikátor nálady trhu
Článek: Malé segmenty táhnou dál: garáže za 5 let téměř +98,5 % a chaty/chalupy +77,3 %
Článek ukazuje „rychlou realitní teploměrku“: malé segmenty často reagují dřív než byty a domy. A data jsou výmluvná:
- garáže: 01/2021 → 12/2025 nárůst o +98,5 %,
- chaty/chalupy: 01/2021 → 12/2025 nárůst o +77,3 %.
Co si z toho odnést:
- I „malá“ nemovitost je často velké rozhodnutí – a zaslouží si správné právní i cenové nastavení.
- U rekreačních objektů se typicky potkává právní složitost (přístupy, pozemky, předkupní práva) s emocí.
6) Obava č. 14: „Bojím se podvodu“ – jak nastavit prodej bezpečně
Článek: Obava č. 14: Bojím se podvodu – co když mě někdo napálí?
Téma, které se vrací pořád dokola – a oprávněně. Článek pojmenovává nejčastější scénáře (falešní kupující, zneužití údajů, slabé smlouvy, tlak na rychlý podpis) a opakuje jednoduchý princip: bezpečný prodej je hlavně o procesu – ověřování, smlouvách, úschově, tempu.
Největší praktické zásady:
- netlačit podpisy „hned“ bez ověření,
- trvat na bezpečné úschově a kontrole identity,
- kombinace makléř + právník není luxus, ale pojistka proti fatální chybě.
7) Nejčastější otázky prodávajících: rychlé odpovědi na věci, které rozhodují o klidu i penězích
Článek: Nejčastější otázky prodávajících (FAQ)
Tohle je přesně ten typ obsahu, který projekt Realiťák roku dělá pro veřejnost nejvíc: bere opakující se dotazy a dává jim jasnou strukturu. Článek funguje jako „rozcesník“ pro každého, kdo prodává a nechce ztrácet čas hledáním protichůdných rad.
Proč to celé dává smysl: projekt Realiťák roku jako realitní gramotnost v praxi
Všechny uvedené články mají společného jmenovatele: pomoci veřejnosti zorientovat se v realitách tak, aby uměla poznat kvalitní službu, klást správné otázky, a vyhnout se nejdražším chybám. A současně ukazují, proč projekt Realiťák roku dlouhodobě stojí na myšlence, že trh se kultivuje nejen zákony, ale hlavně transparentností, vzděláváním a tlakem na profesionalitu.