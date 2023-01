Trh s nemovitostmi nyní prověřuje profesionalitu makléřů a kvalitu realitních kanceláří

Ceny bytů a domů vyhnané realitním boomem minulých let do výšin jsou nyní korigovány. Doba,kdy se prodalo vše, co mělo čtyři zdi a střechu, je za námi a nabídka nyní významně převyšujepoptávku. Nyní patří trh kupujícím a klade tak vyšší nároky na kvalitu servisu realitníchzprostředkovatelů. Aby dnes prodávali, musí odvést skvělou práci, a k tomu je potřeba dobrézázemí a podpora realitní kanceláře.