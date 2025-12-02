TOP 8 finalistů Realiťáka roku 2025: kdo zamíří do velkého finále?

Projekt Realiťák roku je realizovaný ve spolupráci s hlavním partnerem – realitním portálem Reality.iDNES.cz. Projekt dlouhodobě pomáhá veřejnosti zorientovat se v nabídce realitních služeb a najít prověřené makléře napříč regiony, od velkých měst až po menší lokality.
„Finálová osmička je důkazem, že realitní služby mohou být profesionální, transparentní a orientované na dlouhodobou důvěru klientů,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Kdo tvoří TOP 8 finalistů projektu Realiťák roku 2025
Finálová osmička je složená z makléřů z různých regionů – od Plzně přes Kladno a Prahu až po České Budějovice. Každý z nich vyniká trochu jiným stylem práce, spojuje je ale vysoká profesionalita, etika a viditelný přínos pro klienty.
1. Jan Štěpánek – Plzeň a Plzeňský kraj
TAURUM reality s.r.o., Plzeň-město, Plzeňský kraj
Jan Štěpánek dlouhodobě patří k nejúspěšnějším makléřům nejen v Plzni, ale i v celorepublikovém srovnání. Vyniká systematickou přípravou zakázek, precizní prezentací nemovitostí a schopností vyjednat pro klienty velmi dobré podmínky. Kombinace špičkových výsledků a lidského přístupu jej posunula až do finálové osmičky.
2. Ivan Horňák – Tábor a Jihočeský kraj
Reality Horňák, Tábor, Jihočeský kraj
Ivan Horňák je výraznou osobností jihočeského realitního trhu. Důsledně dbá na profesionální standardy, kvalitní prezentaci nabídek a detailní přípravu každého obchodu. Silná lokální značka a vysoká loajalita klientů byly jedním z důvodů, proč uspěl v celorepublikovém měřítku.
3. Monika Tyleová – Kladno, Slaný a okolí
M&M reality Slaný, Kladno, Středočeský kraj
Monika Tyleová má za sebou téměř dvě desítky let praxe. Specializuje se na Kladensko a širší okolí Slaného, kde řeší i složitější případy, například prodeje v exekuci či výkupy. Klienti oceňují kombinaci empatie, důslednosti a maximální péče o bezpečný průběh celého obchodu.
4. Monika Jurášková – Praha 5
REALITY PRORADOST, Praha 5, Hlavní město Praha
V náročném pražském prostředí si Monika Jurášková vybudovala silnou pozici díky profesionálnímu jednání, férovému přístupu a schopnosti pracovat s „příběhem“ každé nemovitosti. Pro klienty není jen zprostředkovatelkou transakce, ale průvodkyní celým procesem – od první prohlídky až po předání klíčů.
5. Martin Kubík – Jesenice a zázemí Prahy
Reality 11 – Jesenice, Praha-západ, Středočeský kraj
Martin Kubík dlouhodobě působí na pomezí Prahy a Středočeského kraje. Dobře zná potřeby klientů, kteří hledají kompromis mezi městským zázemím a klidnějším bydlením v okolních obcích. Vyniká regionálním know-how, efektivním marketingem a systematickou prací s poptávkami.
6. Vladimíra Kutschková – Mladá Boleslav
ANDI REALITY – Mgr. Vladimíra Kutschková, Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Vladimíra Kutschková patří mezi makléřky, na které se klienti opakovaně vracejí. Staví na osobním přístupu, pečlivé přípravě každé zakázky a stabilně dobrých výsledcích. Její práce je dlouhodobě velmi dobře hodnocena jak klienty, tak odbornou porotou projektu.
7. Tomáš Horák – Kladno a Kladensko
M&M reality Kladno, Středočeský kraj
Tomáš Horák je typ makléře, který si zakládá na preciznosti. V regionu Kladenska je známý vysokou úrovní přípravy zakázek – od profesionálních fotografií přes videoprohlídky až po kvalitně nastavenou inzerci. Důraz na férovost a transparentnost obchodů patří k jeho hlavním přednostem.
8. Ludmila Šťastná – České Budějovice a Jižní Čechy
Šťastná realitka, České Budějovice, Jihočeský kraj
Ludmila Šťastná dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v rámci celého Jihočeského kraje. Je známá svým lidským přístupem, spolehlivostí a schopností provést klienty celým obchodem tak, aby rozuměli jednotlivým krokům a cítili se v bezpečí. I proto se dostala až do finálové osmičky.
Přísné víceúrovňové hodnocení
Finále Realiťáka roku není výsledkem jednorázového hlasování ani marketingové kampaně. Makléři procházejí komplexním hodnocením, které kombinuje:
- tvrdá data a výsledky (obrat, počet realizovaných obchodů, aktivita),
- mystery shopping – osobní i telefonické prověrky,
- testy odbornosti,
- ověření referencí a procesní kvality,
- hodnocení odborné poroty složené z osobností realitního trhu, právníků, finančních odborníků a expertů na vzdělávání makléřů.
„Rozdíl mezi makléřem, který jen prodává nemovitosti, a odborníkem, který skutečně poskytuje službu, je v detailu. Finalisté stojí na té druhé straně – u kvalitní služby,“ dodává Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz, který je hlavním partnerem projektu Realiťák roku, a zároveň zakladatel tohoto projektu.
Finálové setkání a slavnostní vyhlášení
Závěrečná fáze projektu má v roce 2025 dvě klíčové tečky:
- na začátku prosince proběhne v Praze finálové setkání za účasti kompletní odborné poroty. Ta bude detailně posuzovat, jak finalisté přemýšlejí o své práci, jak vedou obchodní případy, jak komunikují s klienty a jak přistupují k etice a odpovědnosti;
- v lednu 2026 se následně uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – symbolicky na místě, které podtrhuje společenský význam kultivovaného realitního trhu.
Porotci se při finálovém hodnocení nezaměřují jen na čísla. Sledují také způsob uvažování, procesní nastavení, schopnost vysvětlit složitá témata klientům a celkovou integritu makléřů.
Realiťák roku jako kompas pro veřejnost
Projekt Realiťák roku, realizovaný ve spolupráci s hlavním partnerem Reality.iDNES.cz, dlouhodobě ukazuje, že realitní zprostředkování lze dělat tak, aby bylo pro klienty bezpečné, srozumitelné a transparentní. Výsledky hodnocení pomáhají veřejnosti lépe se orientovat na realitním trhu a vybrat si makléře, který má ověřené výsledky, reference a podporu odborné poroty.
Detailní medailonky všech osmi finalistů, včetně přehledu jejich specializací, regionů a konkrétních důvodů postupu do finále, jsou k dispozici na webu projektu Realiťák roku a tento text na ně může redakčně odkazovat.
Ať už se vítězem Realiťáka roku 2025 stane kdokoli, jedno je jisté už nyní: tahle osmička patří mezi absolutní špičku českého realitního trhu.
Podrobné profily všech finalistů, včetně jejich výsledků a referencí, jsou k dispozici na oficiálním webu projektu Realiťák roku.