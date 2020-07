Tlak na peníze je cesta do pekel, říká úspěšný makléř Miroslav Fron z realitní kanceláře LET´S HOME

Na realitním trhu nejste už žádným nováčkem. Na čem si nezkušení realitní makléři nejčastěji podřežou vlastní větev?

Pro začínajícího realitního makléře mohou být stresující nedostatečné znalosti, nepravidelná výplata, dlouhá pracovní doba a nezkušenost při jednání s klientem. Jsou v průběhu prodeje či pronájmu nejistí, a proto hodně tlačí na rychlé rozhodnutí klientů s vidinou své provize. Své chyby a nejistotu přenáší do celého průběhu obchodu, klient z toho vycítí tlak na peníze, což je cesta do pekel.

Při předávání zkušeností začínajícím makléřům mimo jiné říkám: „Buďte na schůzku vždy dobře připraveni, ale nebojte se klientovi říct – Já nevím". Když jsme upřímní, klient si toho bude vždy vážit.

Podstatné je také kvalitní zázemí realitní kanceláře, nejde jen o příjemné pracovní prostředí, ale velmi důležité je, že se mohu na svoje kolegy a vedení kanceláře spolehnout. V naší realitní kanceláři LET´S HOME má každý svoji úlohu, proto se dokážeme postarat o to, aby obchod proběhl bezproblémově.

Jaká úskalí čekají v realitním obchodě ty, kteří nevyužívají ke zprostředkování prodeje realitního makléře?

Realitní makléř je tu proto, aby klientům pomohl s obchodem, tento proces prodeje vedl, zúročil své zkušenosti a dovednosti. Makléř by měl znát a domýšlet všechny aspekty obchodu, což je nelehká práce. Mě moje profese baví a naplňuje, proto mi záleží na tom, abych pro klienty našel vždy to nejlepší řešení. Velkou výhodou je, že společníkem a mentorem naší realitní kanceláře je zkušený advokát Mgr. Pavel Letáček, který je nám vždy k dispozici.

Pokud se někdo rozhodne prodat nebo pronajmou bez zprostředkovatele, podstupuje riziko neúspěchu, velkou ztrátu vlastního času a možnost nečestného jednání od protistrany. Kvalitní realitní makléř se v tomto prostředí pohybuje dnes a denně, proto dokáže odhadnout nejslabší místo a předejít možným nezdarům. Zná průběh a proces obchodu, zajistí veškerou potřebnou dokumentaci, využívá kvalitních marketingových postupů, nemovitost dokáže dobře prezentovat a inzerovat, proto je schopen zajistit vhodného zájemce a obchod zdárně dokončit.

Také jde o správné pochopení a připravení dané nemovitosti. V naší realitní kanceláři LET´S HOME vždy zjišťujeme její právní i faktický stav, tak aby nebyl majitel nebo zájemce zaskočen. Z důvodu zkušeností a nastavených postupů víme, co vše je potřeba zajistit a oproti klientům, kteří si vše zařizují sami a většinou poprvé, nám to zabere mnohem méně času. Mnoho klientů, kteří nevyužijí služby realitní kanceláře, také často neodhadnou cenu nájmu či prodeje. To může být velký problém. Špatné nastavení ceny obchod komplikuje či znemožní.

Jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít člověk, který se chce stát úspěšným realitním makléřem?

Všichni makléři by určitě potvrdili, že základ je komunikace s lidmi. Přímé jednání a osobní přístup je něco, bez čeho se v této práci prostě neobejdete. Myslím si, že se málo mluví o znalostech makléře. Realitní makléř se musí dobře orientovat v několika oborech: měl by být znalcem v realitách, kdy na základě svých zkušeností umí reálně stanovit aktuální cenu nemovitosti a odhadnout její další vývoj, musí se orientovat i v jiných oblastech, které jsou pro realitní obchod klíčové (jako je: pozemní stavitelství, stavební právo a územní plánování, občanské a obchodní právo, právní normy související s katastrem nemovitostí, daně, bankovnictví a hypotéky), je nezávislou osobou, která zprostředkovává obchod mezi dvěma rozdílnými názory a postoji, a to mezi majitelem a zájemcem, je v podstatě mediátorem, musí ovládat umění komunikace, měl by být i dobrým psychologem. V neposlední řadě musí být také schopným obchodníkem, pro klienty partnerem a autoritou se všeobecným přehledem tak, aby dokázal klienta pochopit a našli společné téma.

Vždy se řídím svým mottem: Používej zdravý rozum, neslibuj, co nemůžeš splnit a nelži klientům.

Miroslav Fron, realitní makléř LET´S HOME