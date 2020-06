TIDE REALITY zahájila prodej bytů v originálním projektu Byty na návsi

Novostavba dvou bytových domů v soukromé zahradě se nachází v historickém jádru Dolních Měcholup. Architektonický návrh respektuje stávající historický charakter zástavby, výškovou hladinu i strukturu veřejného prostranství, na kterou přímo navazuje.

Autorem originálně pojatého projektu, který v sobě spojuje prvky tradičně „vesnické“ s prvky moderní městské architektury, je jedna z nejvýraznějších osobností české architektonické scény posledních třiceti let architekt Jan Línek. Patrné je to už v exteriéru staveb, u nichž zemitá, téměř cihlová barva fasády ladí se světlým dřevem oken a posuvných dřevěných žaluzií. Atypická okna doplňují originalitu celého projektu.

„Projekt Byty na návsi jde proti těm trendům, které se snaží o unifikovanou produkci malometrážních bytů. Přestože v domech naleznete i „běžné“ byty 1 + kk – 3 + kk, nabízí jako jeden z mála projektů v Praze i prostorné rodinné byty 4 + kk, 5 + kk a dokonce 6 + kk s plochou nad 120 m2. Své nové bydlení zde mohou najít jednotlivci a páry, kteří preferují klidné bydlení v menší novostavbě, tak i větší rodiny, jež zvažují, zda si koupí velký byt anebo rodinný dům“, uvádí k projektu Ing. Pavel Velebil, jednatel realitní kanceláře TIDE REALITY.

Oba domy jsou jen třípodlažní. Mají přízemí s přímým výstupem z bytů na předzahrádky, 1. patro a obytné podkroví. Přestože jde o nízkopodlažní stavby, jsou všechny byty dostupné výtahem z garáží i přízemí. Většina bytů má k dispozici balkon nebo terasu, v přízemí pak předzahrádku. Velké jednotky v horních patrech (4+kk – 6+kk) jsou řešeny převážně jako mezonety. Obývací pokoj má netypicky větší světlou výšku, osvětlení zajišťují nejen velká okna ale i světlíky v lomu střechy. V podzemním podlaží je navrženo 42 parkovacích míst, tedy větší množství, než je počet bytů.

Náročným požadavkům luxusního charakteru bydlení odpovídá i navržený vysoký standard bytů včetně přípravy pro klimatizaci ve všech bytech. V koupelnách a na toaletách si lze vybírat z několika barevných variant obkladů a dlažeb, v obytných místnostech budou použity masivní dřevěné podlahy. S ohledem na detail byly vybrány nadstandardní 210 centimetrů vysoké bezfalcové interiérové dveře s minimalistickou bílou lakovanou úpravou.

Byty na návsi přinášejí nabídku rodinného bydlení „na venkově uprostřed Prahy“.

Výhodou této poklidné lokality je výborné dopravní spojení. Několik autobusových linek zajišťuje rychlou dostupnost konečné stanice metra trasy A Skalka, odkud je snadné dopravit se za zhruba čtvrthodinu do centra metropole. Několik minut jízdy autem se u Štěrboholské spojky nachází Obchodní centrum Štěrboholy (Europark, OBI, ASKO nábytek) a Fashion Arena Prague Outlet s bohatou nabídkou nákupních možností a dalších služeb. Kousek cesty je to nejen do místního lesa, ale i do přitažlivého prostředí Hostivařské přehrady či Dubečského přírodního parku.

