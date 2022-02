Stěhujete se a čeká vás spousta zařizování? Se seznamem ke stěhování od asistenta Enkidoo nic nezapomenete

Ať už jste se rozhodli přestěhovat z jakéhokoli důvodu, vždy to bude velice náročné. Jestli se stěhujete do vlastního domu z bytu, nebo z nájmu do nájmu, budou vás v každém případě čekat trochu jiné kroky k zajištění. Ale víte, jaké všechny jsou potřeba? V jaké fázi stěhování je nutné řešit konkrétní činnost, třeba kdy zajistit přepis elektřiny nebo nový občanský průkaz? Spolehněte se v tomto na chytrý seznam ke stěhování krok za krokem, který si můžete zdarma stáhnout na portálu asistent Enkidoo.

Co v seznamu ke stěhování Enkidoo najdete?

V kontrolním seznamu Enkidoo krok za krokem najdete 3 fáze stěhování, které pravděpodobně budete řešit. Ať už vybíráte nové bydlení, stěhujete se nebo se čerstvě zabydlujete, Enkidoo seznam se vám bude hodit. V každé fázi najdete přehledné body doplněné o praktické tipy a samozřejmě prostor pro vaše poznámky.

Seznam můžete získat zdarma a následně si jej můžete třeba vytisknout a postupně si zaškrtávat, co již máte hotové a co vás ještě čeká.

Asistent Enkidoo při vytváření seznamu dbal na to, aby byl přehledný a podrobně postihl konkrétní situace, se kterými byste se mohli setkat. Například ve fázi, kdy se jdete stěhovat, vás seznam upozorní, že byste neměli zapomenout na přepis energie nebo si v nové domácnosti zajistit internet.

Navíc v rámci řešení energií vám asistent Enkidoo na svých webových stránkách dokáže pomoci. Při přepisu elektřiny či plynu nebo změny dodavatele energií se spolehněte, že za vás vše vyřeší, a to online, zdarma a bez obav. Hned se můžete těšit, že tato starost vám při stěhování odpadne.