Správná cena, skryté vady i nucený prodej. Co teď musí vědět kupující a prodávající?

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat v realitách a vybírat prověřené realitní makléře. Praktické články, datové analýzy a návody pravidelně vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace pro klienty jsou soustředěné také na stránce Pro veřejnost a při hledání odborníka v konkrétním regionu lze využít přehled Nejlepší makléři. Reality.iDNES.cz jsou jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku a podílejí se také na odborném a datovém zázemí jeho realitních analýz.
Kdy je správný čas prodat? Nečekejte jen na absolutní vrchol trhu
Výchozím textem tohoto přehledu je článek Jak poznám, že je ten správný čas prodat?. Připomíná, že ideální okamžik pro prodej neurčuje jen vývoj celostátních cen nebo úrokových sazeb. Rozhoduje kombinace osobní situace majitele, připravenosti nemovitosti, skutečné poptávky v lokalitě a plánu, který bude následovat po prodeji.
Čekání na nejvyšší možnou cenu může být stejně rizikové jako ukvapený prodej. Majitel může během čekání platit další náklady, ztratit silnou poptávku, dostat se pod časový tlak nebo později prodávat v situaci, kdy se v lokalitě objeví více podobných nabídek. Naopak krátký odklad může dávat smysl, pokud je potřeba doplnit dokumenty, vyřešit spoluvlastnictví, připravit nemovitost nebo si ujasnit navazující bydlení.
„Největší chybou bývá čekat jen na to, až ceny budou ještě výš, a přitom přehlédnout vlastní situaci,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Článek zároveň zdůrazňuje význam lokálních dat. Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, upozorňuje, že trh se mění po jednotlivých lokalitách a typech nemovitostí, nikoli podle jediné celostátní věty. Správné načasování je proto nutné posuzovat podle konkrétní konkurence, rychlosti prodejů a poptávky v okolí.
Chaty a chalupy už nejsou okrajový segment
Datovou část období otevřel článek Chaty a chalupy za 10 let: nejvíce zdražily okresy Hradec Králové, Teplice a Žďár nad Sázavou. Podle dat projektu Realiťák roku, CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz vzrostla celorepubliková průměrná cena rekreačních nemovitostí z 12 222 Kč/m² v květnu 2016 na 46 021 Kč/m² v květnu 2026. To představuje desetiletý růst o 276,5 %.
Výrazně se změnila také rychlost trhu. Průměrná doba nabízení se za deset let zkrátila ze 179 na 66 dní. Proti květnu 2025, kdy činila 153 dní, se trh meziročně zrychlil o 56,9 %. Největší desetiletý růst cen za metr čtvereční zaznamenaly okresy Hradec Králové, Teplice a Žďár nad Sázavou.
„Chaty a chalupy už dávno nejsou jen okrajovým segmentem realitního trhu,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Rekreační nemovitosti dnes slouží nejen k víkendovému odpočinku, ale také jako druhé bydlení, místo pro práci na dálku nebo dlouhodobá investice. Právě proto je stále důležitější prověřit jejich technický a právní stav, přístupovou cestu, sítě, možnost celoročního užívání a skutečnou prodejnost konkrétní lokality.
Prodej bez realitky může ušetřit provizi, ale také stát statisíce
Článek Prodej nemovitosti bez realitky: kdy dává smysl a kdy může majitele stát statisíce se věnuje jednomu z nejčastějších rozhodnutí prodávajících. Na první pohled se může zdát, že stačí nemovitost nafotit, vložit inzerát, domluvit prohlídky a stáhnout vzor smlouvy z internetu.
Samostatný prodej může fungovat u jednoduché transakce, pokud majitel dobře zná trh, umí určit cenu, má připravené dokumenty, zvládne komunikaci se zájemci a zajistí právní servis, bezpečnou úschovu i převod na katastru. Největší riziko ale vzniká ve chvíli, kdy prodávající špatně ocení nemovitost, neprověří kupujícího, podcení prezentaci nebo podepíše nevýhodnou rezervační či kupní smlouvu.
Úspora provize proto sama o sobě neříká, zda byl prodej výhodný. Rozhodující je konečný čistý výsledek, délka prodeje, časová náročnost a míra rizika. U složitějších obchodů může jediná chyba stát podstatně více než profesionální realitní služba.
Exekuce a insolvence: nejhorší je přestat komunikovat
Velmi citlivému tématu se věnuje článek Exekuce nebo insolvence a nemovitost: kdy hrozí nucený prodej a jak zachránit co nejvíc. Upozorňuje, že největším rizikem nebývá pouze samotný dluh, ale kombinace více závazků, rostoucích nákladů, zástav, tlaku věřitelů a strachu začít situaci řešit.
Pokud rodina přestane otevírat poštu, nekomunikuje s věřiteli a čeká, že se problém sám uklidní, může ztratit kontrolu nad cenou, termínem i způsobem prodeje. V některých případech přitom může včasný řízený prodej zachránit podstatnou část hodnoty majetku a zabránit nucené dražbě.
Prvním krokem je zjistit přesná fakta: kolik existuje dluhů, kdo jsou věřitelé, jaké zástavy jsou na nemovitosti, zda již běží exekuce, jestli byla vydána dražební vyhláška a zda je možná dohoda nebo kontrolovaný prodej. Čím dříve se situace začne odborně řešit, tím více možností zpravidla zůstává.
Doporučení od souseda nemusí být nezávislá rada
Článek Když rada není rada, ale motiv: proč je doporučení od souseda často střetem zájmů připomíná, že dobře míněná rada nemusí být vždy neutrální. Soused může chtít nemovitost koupit levně, známý může získat odměnu za doporučení, někdo může prosazovat konkrétního kupce nebo odrazovat majitele od otevřeného prodeje na trhu.
Podezřelé je zejména doporučení spojené s tlakem na rychlost, nízkou cenu, omezení inzerce nebo okamžitý podpis. Bezpečnější je zpomalit, nechat si předložit písemnou nabídku, ověřit reálnou hodnotu nemovitosti a zjistit, zda člověk poskytující radu nemá z výsledku vlastní finanční nebo osobní prospěch.
Projekt Realiťák roku tím veřejnosti připomíná důležitý princip: rozhodnutí o majetku v hodnotě milionů korun by mělo vycházet z dat, dokumentů a nezávislého odborného posouzení, nikoli pouze z důvěry ve známou osobu.
Zlínský kraj: stabilní trh, ale rozdílné příběhy měst a obcí
Regionální analýza Vývoj realitního trhu ve Zlínském kraji – červen 2026 ukazuje stabilní trh, pod jehož povrchem se jednotlivé lokality a segmenty chovají velmi rozdílně.
Ve Zlíně, Uherském Hradišti a Uherském Brodě pokračuje silnější poptávka po bytech a novostavbách. U starších nemovitostí v původním stavu je ale stále důležitější započítat náklady na rekonstrukci a energetická opatření. Stavební pozemky zůstávají žádané, zatímco omezená nabídka vede k vysokým očekáváním prodávajících.
Analýza potvrzuje, že jeden kraj není jeden trh. O výsledku rozhoduje konkrétní město, obec, dopravní dostupnost, stav nemovitosti, nabídka pracovních příležitostí i struktura místní poptávky. Grafy vycházejí z dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy, Reality.iDNES.cz a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Kupující by měl před podpisem ověřit mnohem víc než list vlastnictví
Praktický článek Koupě nemovitosti: 20 věcí, které musíte ověřit, než podepíšete rezervaci nebo kupní smlouvu připomíná, že hezké fotografie a dobrý dojem z prohlídky nestačí.
Kupující by měl před podpisem prověřit skutečného vlastníka, zástavní práva, věcná břemena, exekuce, insolvenci, technický stav, stavební dokumentaci, kolaudaci, provozní náklady, financování, rezervační a kupní smlouvu, úschovu kupní ceny i plánovaný postup na katastru. U bytů je důležité také hospodaření SVJ nebo družstva, u domů přístup, pozemky, sítě a skutečný stav staveb.
„Největší chyba vzniká, když se kupující zamiluje do nemovitosti dřív, než si ověří, co skutečně kupuje,“ shrnuje hlavní poselství článku Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Odborná technická kontrola, právní prověrka a ověřené financování nejsou zbytečné komplikace. Jsou pojistkou, že se z atraktivní nabídky nestane dlouhodobý finanční problém.
Prodávající má povinnosti ještě před zveřejněním nabídky
Na pohled kupujícího navazuje článek Povinnosti prodávajícího při prodeji nemovitosti. Ten připomíná, že majitel nemá pouze právo určit cenu a vybrat si kupujícího. Musí také připravit dokumenty, pravdivě popsat technický stav, řešit PENB, vady, podklady od SVJ, bezpečnou úschovu, daňovou administrativu a správné předání.
Část povinností vyplývá přímo ze zákona, jiné jsou nezbytným standardem bezpečného obchodu. Pokud prodávající zatají vadu, nemá připravený nabývací titul, nevyřeší zástavu nebo poskytne nesprávné údaje, může dojít ke zdržení, požadavku na slevu nebo sporu po uzavření smlouvy.
Kvalitní příprava přitom pomáhá nejen kupujícímu. Posiluje důvěryhodnost nabídky, omezuje prostor pro slevové požadavky a umožňuje prodávajícímu lépe obhájit cenu.
Iniciativa při jednání neznamená tlak, ale strukturu
Do přehledu patří také článek Koncept R.E.A.L.I.T.Y. od Radima Paříka: Díl 5 – I jako iniciativa. Je určený především realitním profesionálům, ale jeho závěry mají význam i pro veřejnost.
Radim Pařík vysvětluje, že iniciativa při vyjednávání neznamená agresivitu nebo manipulaci. Znamená schopnost stanovit rámec, pořadí témat a tempo jednání. Profesionál nejprve zjišťuje motivy, obavy, termíny a rozhodovací kritéria a teprve potom nabízí řešení.
Pro klienta je to důležitý rozlišovací znak kvalitního makléře. Odborník nemá pouze reagovat na chaos, námitky a tlak. Měl by umět jednání připravit, řídit a vytvořit prostředí, ve kterém obě strany rozumějí dalším krokům.
Byty za dva roky zdražily o více než 32 procent
Jedním z nejsilnějších datových článků tohoto období je analýza Byty k prodeji za poslední 2 roky: cena v ČR vzrostla na 98 553 Kč/m², nejrychleji rostl Ústecký kraj.
Podle červnových dat projektu Realiťák roku, CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz vzrostla celorepubliková cena bytů ze 74 512 Kč/m² v červnu 2024 na 98 553 Kč/m² v červnu 2026. Dvouletý růst tak činil 32,3 %. Meziročně se ceny zvýšily o 11,7 %.
Zásadní změnou je rychlost trhu. Průměrná doba nabízení se mezi červnem 2025 a červnem 2026 zkrátila ze 123 na 59 dní, tedy o 52 %. Počet nabídek přitom meziročně klesl o 5,5 %.
„Červnová data ukazují, že trh s byty je cenově výš než před rokem i před dvěma lety,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Aktivnější trh neznamená, že kupující mají přijmout jakoukoli cenu. Znamená ale, že kvalitní nabídky v dobrých lokalitách mohou zmizet rychleji a že nepřipravený kupující může ztrácet proti zájemcům s vyřešeným financováním.
Skryté vady po předání: důkazy jsou důležitější než emoce
Článek Skryté vady po koupi nemovitosti: co dělat, když se problém objeví až po předání se věnuje situacím, kdy se po převzetí objeví vlhkost, zatékání, praskliny, plíseň, vadná elektroinstalace, problémy s odpady, topením nebo nepovolené stavební úpravy.
Kupující by měl vadu co nejrychleji zdokumentovat, pořídit fotografie a video, uschovat původní inzerát, smlouvy, předávací protokol a veškerou komunikaci. U závažnějších problémů je vhodné přizvat technického odborníka a advokáta a informovat prodávajícího písemně.
Nejlepší ochranou je stále prevence. Technická kontrola před koupí, prověření dokumentace, revizí, historie oprav a přesné znění smlouvy mohou výrazně snížit pravděpodobnost pozdějšího sporu.
Spoluvlastnictví může chránit majetek, ale také ničit vztahy
Velmi citlivý článek Spoluvlastnictví a rodinné spory: kdy prodej zachrání vztahy a kdy je nutný, i když ho nikdo nechce ukazuje, že podíl zapsaný v katastru ještě neznamená skutečnou dohodu o užívání, opravách nebo budoucnosti nemovitosti.
Největší konflikty vznikají v okamžiku, kdy jeden spoluvlastník v nemovitosti bydlí, druhý potřebuje peníze, jeden hradí náklady a druhý odmítá přispívat. Dům po rodičích nebo chalupa po dědictví se pak může změnit v dlouhý spor zatížený starými rodinnými křivdami.
Řízený prodej může být v některých případech nejčistším řešením. Umožní stanovit férovou cenu, rozdělit výtěžek podle podílů a zabránit chátrání nemovitosti, soudnímu vypořádání nebo prodeji podílu cizí osobě. Čekání bez pravidel obvykle problém pouze prodlužuje.
Koupit teď, nebo čekat? Začněte u svého rozpočtu
Článek Koupit nemovitost teď, nebo čekat? První krok k bezpečné koupi je znát svůj limit otevírá novou sérii zaměřenou na obavy kupujících.
Správná odpověď nezačíná předpovědí, zda ceny příští rok porostou nebo klesnou. Začíná u rozpočtu kupujícího, ověřeného financování, dostatečné rezervy, lokality, technického stavu a reálné hodnoty konkrétní nemovitosti.
Pokud kupující našel kvalitní nemovitost, má schválené financování, zná své limity a cena odpovídá trhu, čekání nemusí být výhodné. Pokud ale jedná pod tlakem, nemá jasno v hypotéce, nezná technický stav nebo neumí vyhodnotit cenu, je bezpečnější zpomalit.
„Největší chybou není koupit nemovitost v době, kdy trh roste. Největší chybou je koupit ji bez přípravy,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
D7 zrychluje realitní trh severozápadně od Prahy
Dopravní a regionální souvislosti rozebírá článek D7 přepisuje realitní mapu severozápadně od Prahy. Slaný, Louny, Žatec a Chomutov ukazují, že dostupnější města mimo metropoli přitahují větší pozornost kupujících, nájemců i investorů.
Meziročně rostly ceny bytů ve všech sledovaných městech přímého koridoru D7. Nejvýraznější růst vykázal Žatec, kde ceny stouply o 24,1 %, následovaný Chomutovem a Slaným. Ve všech sledovaných městech se zároveň zkrátila doba nabízení bytů, rodinných domů i nájemních nemovitostí.
„D7 je zajímavá tím, že nepropojuje jen Prahu s jedním silným regionálním centrem,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Koridor ukazuje, že stále více domácností hledá kompromis mezi cenou, dostupností práce, dopravním spojením a kvalitou života. Pro prodávající je zároveň důležité, že rychle se měnící regionální trh vyžaduje aktuální lokální data, nikoli cenu odhadnutou podle situace před několika lety.
Správná cena není nejvyšší přání prodávajícího
Celý přehled symbolicky uzavírá článek Ceny nemovitostí v Česku: jak poznat, jestli je byt nebo dům správně oceněný.
Správná cena nevychází jen z toho, za kolik se podobné nemovitosti právě nabízejí. Nabídková cena může být pouze přáním majitele nebo testem, co trh unese. Tržní cena je částka, za kterou se při dané situaci, stavu a lokalitě skutečně najde kupující.
O hodnotě rozhoduje poloha, dispozice, velikost, technický a právní stav, energetická náročnost, provozní náklady, nabídka konkurenčních nemovitostí, dostupnost financování i rychlost trhu.
„Správná cena nemovitosti není ta nejvyšší, kterou si majitel přeje, ale ta, kterou dokáže trh obhájit,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Předražená nemovitost se může na trhu zbytečně „spálit“. Zájemci ji opakovaně vidí, čekají na slevu a začnou ji vnímat jako problémovou. Několik postupných zlevnění pak může vést k horšímu výsledku, než jakého bylo možné dosáhnout realistickou cenou hned na začátku.
Co si z tohoto období odnést?
Články publikované mezi 30. červnem a 14. červencem přinášejí několik jasných závěrů.
Zaprvé: správné rozhodnutí začíná přípravou, nikoli podpisem. Ať už jde o prodej, koupi, exekuci, spoluvlastnictví nebo skryté vady, nejvíce možností má člověk ve chvíli, kdy začne jednat včas.
Zadruhé: nabídková cena není automaticky tržní cena. Prodejní strategie musí vycházet z lokálních dat, konkurence, technického stavu a skutečné poptávky. Stejně tak kupující musí posuzovat celkové náklady a rizika, nikoli jen částku uvedenou v inzerátu.
Zatřetí: rychlejší trh neodpouští chyby. Kvalitní nabídky mohou mizet rychle, ale právě proto je nebezpečné podepisovat smlouvy pod tlakem, bez kontroly dokumentace nebo bez vyřešeného financování.
A začtvrté: kvalitní realitní makléř není jen zprostředkovatelem kontaktu. Je to odborník, který pracuje s cenou a daty, zná lokalitu, koordinuje právní a finanční proces, řídí komunikaci a dokáže včas zapojit advokáta, technika, znalce, banku nebo daňového poradce.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Projekt Realiťák roku má pro veřejnost zásadní přínos právě v tom, že složitá realitní témata vysvětluje prakticky, srozumitelně a na konkrétních životních situacích. Většina lidí prodává, kupuje nebo pronajímá nemovitost jen několikrát za život. Přitom se rozhoduje o majetku v hodnotě milionů korun, často pod časovým, finančním nebo rodinným tlakem.
Veřejnost potřebuje vědět nejen to, kolik stojí byt nebo dům, ale také jak ověřit cenu, co musí připravit prodávající, co má kontrolovat kupující, jak řešit skryté vady, kdy začít jednat při dluzích a proč se u rodinných sporů nevyplácí čekat bez jasných pravidel.
Právě tyto znalosti pomáhají lidem klást lepší otázky. Jak byla stanovena cena? Jaké dokumenty chybí? Kdo hájí moje zájmy? Je kupující připravený financovat? Jaká rizika se mohou objevit po podpisu? A co se stane, pokud obchod neproběhne podle plánu?
„Veřejnost má právo chtít kvalitní realitní službu. Aby ji ale dokázala rozpoznat, musí vědět, co má být standard,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Projekt Realiťák roku zároveň kultivuje očekávání klientů a zvyšuje tlak na profesionalitu celého trhu. Informovaný klient se nerozhoduje pouze podle nejnižší provize nebo nejvyšší slíbené ceny. Zajímá ho strategie, dokumentace, reference, právní jistota, práce s daty a schopnost makléře chránit jeho zájmy.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě zdůrazňuje, že realitní trh se zlepšuje tehdy, když veřejnost lépe rozumí tomu, co kupuje, prodává nebo pronajímá, a kvalitní profesionálové dostávají prostor prokázat svou odbornost.
Projekt Realiťák roku tak není jen žebříčkem nebo oceněním nejlepších makléřů. Je také nezávislou vzdělávací platformou, která pomáhá veřejnosti bezpečněji řešit prodej, koupi i pronájem nemovitosti, rozpoznávat rizika a vybírat prověřené realitní profesionály.
Pokud lidé řeší konkrétní nemovitost, mohou využít praktické články v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, informace na stránce Pro veřejnost nebo přehled Nejlepší makléři.
Devátý ročník projektu Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti vybírat kvalitního realitního makléře a bezpečněji řešit prodej, koupi i pronájem nemovitosti. Součástí projektu je také osvěta – vysvětlování klíčových pojmů, upozorňování na nejčastější chyby a ukazování toho, co má klient od realitní služby oprávněně požadovat. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.