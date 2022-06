Správa nájmu bytu

Pronájem bytu jsou starosti

Pokud jste se rozhodli pronajímat svou nemovitost, jistě jste se setkali s mnohými problémy souvisejícími s nájmem. Ať už jste potkali klasického nájemníka neplatiče, nebo jste řešili vyúčtování v průběhu roku, úklid po nepořádném předchozím nájemci nebo opravy, které po Vás nájemce požadoval. Také jste možná řešili akutní havárií, zničený nebo poškozený byt od domácích mazlíčků, a dokonce se vám mohlo stát, že jste řádně neukončili předchozí nájem a s odstupem času vás kontaktuje tehdejší nájemce s finančními nároky. Jistě to byly a jsou nemalé starosti a Vám tak sebraly spoustu času, energie a nervů. Jde to však i jinak… Můžete oslovit firmu, jenž se specializuje na správu pronájmů a s těmito těžkostmi má nejen zkušenosti, ale dokáže je také vhodně a rychle řešit. Takovou firmou je společnost BYTY Západ, s.r.o.. Já se jmenuji Markéta Vrchotová a v naší společnosti mám na starost právě výkon správy pronájmů.

Chci správu nájmu, jaký je postup?

Nejprve se sejdeme na schůzce, kde si sdělíme vzájemné požadavky. Zejména tedy o jakou nemovitost se vlastně jedná, požadovanou výši nájemného, jakého nájemce preferujete a také výši naší odměny, která je sice smluvní, ale ve většině případů činí 9% z výše nájmu. Na schůzce si sdělíme i další důležité informace. Musíme se důkladně seznámit s Vaší nemovitostí. Je důležité, abychom nemovitost znali a byli tak připraveni jednat v případě nenadálých situací, či oprav. Proto je vhodné sejít se přímo v nemovitosti, kde má správa pronájmu probíhat. Potřebujeme znát technický stav, privátního správce, předsedu SVJ, dodavatele energií, nedávné opravy pro případ reklamace, atd.. Pakliže se domluvíme, pošleme vám po této prvotní schůzce návrh Smlouvy o správě, kde jsou vymezeny veškerá vzájemná práva a povinnosti. Po uzavření této smlouvy a s ní související plné moci ke správě si již můžete oddychnout, protože vaše starosti se stávají našimi starostmi.

Úklid, realitní činnost a pak až správa

Naše společnost zajišťuje služby v oblasti realit, správy a úklidu. https://www.bytyzapad.cz/ A správa nájmu bytu vyžaduje od každé oblasti něco. Dalším krokem tedy bývá úklid a nutno říci, že zcela zdarma, jako služba zákazníkovi. Pakliže chceme byt co nejvýhodněji pronajmout, je vhodné ho perfektně připravit a teprve pak začít nabízet. Proto byt nejprve důkladně uklidíme, tzn. kompletně sanitu, kuchyni, myjí se okna, vytírá se, luxuje, apod. V případě, že je to zapotřebí, náš technik zařídí i drobné opravy typu nové žaluzie, oprava vodovodní baterie, ale zajistíme i kopie klíčů od bytu, výmalbu, či revize elektřiny. To už jsou záležitosti, na kterých se finančně podílí vlastník bytu a to vždy po předchozí domluvě. Každopádně když to shrnu, celý byt si pro pronájem kompletně připravíme.

A jdeme do realit...

Používáme nástroje moderní realitní kanceláře. Vaši nemovitost doslova nasnímáme profesionální technikou, vyhotovíme nejen klasické fotografie, případně videoprohlídku, ale zejména 360st. panoramatické foto každé místnosti, které nám pomůže v případě vzniku škody v budoucnu. Poté začíná klasická realitní činnost. Samozřejmostí je provádění prohlídek se zájemci o nemovitost. Vybraného nájemce v případě zájmu konzultujeme s Vámi, nájemce bývá lustrován kontrolním systémem, zda je dle veřejně dostupných informací finančně spolehlivý. Fáze výběru nájemce je prakticky nejzásadnější. Troufám si však sebevědomě tvrdit, že s výběrem nájemce máme všichni ve firmě letité zkušenosti, odhad na lidi a dokážeme odhalit problémové jedince, kterým byt nepronajmeme.

Co se dále vyžaduje od vás?

Následuje sepsání nájemní smlouvy s nájemcem, vy však již nic nepodepisujete. Od chvíle, co s námi uzavřete smlouvu o správě se nemusíte vůbec o nic starat. Nicméně, pakliže si to přejete, jste podrobně informováni o prohlídkách, budoucím nájemníkovi a vůbec o celém procesu. Po oficiálním předání bytu nájemci již nastává čas, kdy pouze inkasujete předem domluvené nájemné a o všechny starosti související s Vaší nemovitostí se již staráme my. Vaši investiční nemovitost můžete sledovat v našem systému, kde po přihlášení vidíte vše podstatné, tj. zejména fotografie z kontrolních prohlídek, nájemní smlouvu, přehled plateb nájemného, změny osoby nájemce, pojištění domácnosti, vyúčtování služeb, atd.. Vaši investiční nemovitost tak máte i nadále stále pod kontrolou.

Pakliže jsme Vás zaujali, neváhejte nás oslovit, zavolejte nebo napište na shora uvedený kontakt a přenechejte správu nájmu vašich investičních nemovitostí profesionálům. Další informace naleznete na našich webových stránkách https://www.bytyzapad.cz/sprava/pronajmy