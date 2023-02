Společnost Kaktus, která letos oslaví 8 let na realitním trhu, má pobočky v Ostravě a Frýdku-Místku a hledá realitního makléře.

A na čem si v Kaktusu zakládají? „Zakládáme si na otevřeném a férovém jednání. Píchneme s realitami všem, kteří potřebují pomoci. Zajišťujeme nejen prodej a nákup nemovitostí, ale i návrhy rekonstrukcí, marketing nebo sjednání hypotéky. Pracujeme zkrátka jako tým, a proto hledáme týmového hráče,“ uvedla Kateřina Hrdličková.

Pozice je vhodná pro ty, kteří chtějí pracovat na IČO a hledají časově flexibilní a dobře ohodnocenou práci.

„Ať už jste ostřílený profesionál s desítkami prodaných nemovitostí nebo student, který svou životní dráhu teprve hledá, ozvěte se nám. Třeba právě teď naše hledání končí,“ vyzvala potenciální zájemce Kateřina Hrdličková a dodává potvrzenou pravdu, že skvělým makléřem se člověk nerodí.

„Chce to trpělivost, zodpovědnost, talent a hodně praxe. Nabízíme zázemí a podporu nejen v začátcích. Nováčky proškolíme a pokud odhalíme potenciál, pomůžeme vám dále růst. Dá to práci, ale odměnou je skvělý „job“, nabízející finanční i časovou nezávislost. Co víc si přát…“

Kaktus nabízí zájemcům o práci realitního makléře zázemí stabilní firmy, podporu profesionálního týmu, pravidelný přísun nemovitostí, proškolení a podporu v začátcích, zajímavé finanční ohodnocení, časovou flexibilitu, pravidelné vzdělávání a skvělou atmosféru v týmu.