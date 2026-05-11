Seniorské a komunitní bydlení trochu jinak

Jak se vám to v životě přihodilo, že jako úspěšný lékař jste se rozhodl investovat do projektu bydlení?
V prvé řadě je třeba říct, že Trnávka Living (Odkaz) není klasický investorský projekt na prodej domů. K tomu musím vysvětlit příběh, který vzniku projektu Trnávka Living předcházel. Moje kariéra se ale už blíží ke konci a já se logicky zamýšlím nad tím, čím naplním svůj život. Vím, že zase chci pomáhat lidem. A jestliže jsem si něco svou prací pro lidi naspořil, chtěl bych to investovat tak, aby měli z mé práce profit lidi.
Na mé rozhodování ale měly vliv i události v rodině, kdy jsem hledal vhodné zařízení pro mé blízké v seniorském věku. Ale nic jsem nenašel. Představoval bych si pro ně podzim života s lepší péčí, v lepších podmínkách. Rozhodl jsem se tedy investovat do něčeho, co naplní mé představy o kvalitním životě pro aktivní seniory.
Skoro by se dalo říci, že stavíte pro sebe a svou rodinu?
Nejen. Samozřejmě vidím i celospolečenskou poptávku. Vnímám, jaké jsou demografické křivky a vím, že péče o seniory bude čím dál důležitějším úkolem. Ono i to místo v Trnávce k tomu inspiruje. Sad, který tam kdysi byl, může i dnes být místem, které bude lidi spojovat.
V Trnávce ale plánujete i bydlení pro klasické rodiny v řadových vilách?
Vilky by mohly sloužit mladým rodinám, které budou mít rodiče v seniorských apartmánech. Umožní jim to prožívat společný plnohodnotný rodinný život bez omezení a při zachování soukromí. Nebo jsou to prostě domy pro rodiny, kterým nevadí soužití se seniory a uvědomují si výhody, které z toho plynou.
Sledujete podobné koncepty komunitního bydlení ve světě a u nás a inspiroval jste se jimi?
Mým cílen není budovat něco jako hospic nebo domy pro vážně nemocné seniory s velkými omezeními. Ani nechci stavět „satelitní městečka“ se všemi jejich neduhy. Chci vybudovat pěkné místo pro aktivní seniory, kteří už nějaké služby přivítají, ale sami jsou schopni chodit na procházky, účastnit se kulturních programů, posedět si venku na lavičce nebo zajít do kavárny.