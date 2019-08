Sázavafest a Bernardfest pod křídly zkušených

Dříve jen pivní slavnosti, nyní Bernardfest. Festival s pětadvacetiletou historií už pátým rokem podporuje kancelář Václava Dubna Reality 11 Humpolec. „Přispíváme na chod festivalu. Od pořadatele, pivovaru Bernard pak dostáváme volné vstupy pro zaměstnance a naše klienty,“ uvedl Duben. Spolupráce tak funguje bravurně. I když tuto akci podporuje celá řada místních a regionálních firem, Reality 11 Humpolec je jedinou realitní kanceláří účastnící se festivalu.

Na samotné akci je tato kancelář hodně vidět. Jde ale spíše o reklamní propagaci značky. „Obchodní příležitosti z této akce přímo nemáme, ale jsme vidět. A to je hodně důležité,“ popsal Duben z Reality 11 Humpolec.

Sázavafest

Vedle Bernard festu je tu další, obrovský, a nejen lidmi z celé republiky hodně navštěvovaný festival. Už jen jméno každému napoví – Sázavafest. Velmi dobrý kamarád Václava Dubna z Reality 11 tento festival vlastní. Před třemi lety se domluvili na úzké spolupráci, která ale funguje dodnes. „Tato činnost mě velmi baví a s prací realitního makléře a vedením kanceláře se to dá skvěle skloubit,“ uvedl Duben. Jak také dodává, obchod je všude kolem nás a na festivalech objevuje i nové obchodní možnosti. Už teď je jasné, že spolupráce funguje na jedničku a hodlají v ní pokračovat. Jen co festival skončil, chystají už příští, dvacátý ročník. Prozradili jen, že to bude opravdu velkolepé.

Ten, kdo má jakoukoliv zkušenost s pořádáním různých akcí, si dovede představit, jak náročné přípravy festivalů, které navštěvují tisíce lidí, jsou.řekl Duben. Tento muž má ale i svou rodinu a moc času mu díky jeho vytíženosti na ni nezbývá. Je více v terénu než doma. I přesto se ale každou volnou chvilku snaží svým blízkým vynahradit.zmínil Václav Duben.