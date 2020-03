S franšízanty musíme mít stejné hodnoty

„U každé akvizice je pro nás důležitá zpětná vazba. Jedině tak můžeme správně reagovat na dnešní trh,“ říká Petr Zelenka, ředitel partnerské sítě NEXT Reality.

Jaký byl rok 2019 pro Next Reality?

Mohu s radostí konstatovat, že letošní rok byl skvělý, možná až přelomový! Domluvili jsme se na spolupráci s 12 novými franšízanty, nastartovali jsme spolupráci s finančně-poradenskou společností Partners, která už od samého počátku generuje velmi pěkné obchodní příležitosti. Každý den získáváme do naší sítě realitní tipy na klienty po celé ČR, které se nám daří realizovat a zároveň získáváme podíl na provizích ze všech finančních produktů od Partners, tedy do celé naší sítě získáváme pasivní příjmy z doporučených klientů, to vše pod systémem a metodikou. Daří se nám vytěžovat příležitosti ve spolupráci s Českomoravským realitním fondem, což je naše další nesporná přidaná hodnota franšízanta Next Reality. Domluvili jsme se na spolupráci s MND, tedy každý „NEXŤÁK“ získává odměnu za převody energií v rámci servisu zobchodované nemovitosti.

Letos čekají realitní byznys legislativní novinky. Jste na ně připraveni?

Po celý rok jsme se aktivně zajímali a připravovali se na start nového Zákona o Realitním zprostředkování a s tím souvisejících novinek – změna volné živnosti na vázanou a povinné pojištění pro kanceláře a makléře. Jsme rádi, že letos na jaře vstoupí v platnost tato nová právní norma, je to pozitivní signál pro všechny občany v ČR, že naše profese bude mít jasné mantinely. Připravili jsme taktéž nový systém vzdělávání pro manažery a makléře, právě s ohledem na nový zákon a neustálé nové trendy v realitách. Jediná cesta jak uspět a být na špičce realitního trhu v poskytování špičkových služeb pro klienty je poskytovat lidem vzdělávání, sledovat trendy a poté je efektivně distribuovat do celé naší sítě. Je pro nás klíčové, aby se naši klienti na nás vždy obraceli jako na realitní společnost, ve které budou mít důvěru a dostanou tu nejvyšší možnou kvalitu standardu poskytovaných služeb.

Jak se vám daří růst?

Rosteme podle stanovených plánů a jsme pevně věříme, že se nám bude dařit i nadále, máme co nabídnout našim partnerům a makléřům. Trh se neustále profesionalizuje a to je moc dobře, a právě proto, že není jednoduché obstát na dnešním vysoce konkurenčním realitním trhu v ČR, je pro nás velkým zadostiučiněním, že se nám daří expanze do dalších měst po celé republice.

Na českém realitním trhu funguje hned několik sítí, které expandují prostřednictvím franšízy. Proč by se měl zájemce o franšízu rozhodnout právě pro Next Reality?

Rozhodujícími faktory jsou bezesporu služby a přidané hodnoty ve spolupráci s obchodními partnery, o kterých se v tomto článku zmiňuji, to jsou vše pobídky, které jsou pro naše partnery zajímavé. Mimochodem, je pro nás důležitá zpětná vazba u každé naší akvizice, ať už vyjde nebo ne, jedině tak můžeme správně reagovat na dnešní trh, podmínky a trendy.

Poraďte, co je pro úspěch franšízanta NEXT Reality klíčové?

Skvělá otázka, kterou rozebíráme dnes a denně s našimi potenciálními franšízanty. Pro mě osobně, stejně tak pro kolegy v NEXTu je rozhodující, že se musíme společně pochopit v myšlení, osobními přístupy k hodnotám, nejen k těm byznysovým, ale zejména lidským. Když se potkáme v těchto základních principech, mnohem lépe se nám komunikuje, předávají se nám lépe informace z centrály, máme prokazatelně rychlejší start byznysu v takové kanceláři. Zkrátka je pro nás důležité vnímat stejné hodnoty, cíle a vize, které jsme si vytyčili. Totiž franšízing je mimo jiné i o propůjčování jména – brandu a dost možná o jedné šanci v daném městě uspět. Chceme otevírat kanceláře s leadery, kteří budou mít podobné hodnoty, budou chápat směřování značky NEXT Reality a díky tomu budou schopni mnohem lépe předávat informace na své spolupracovníky v kanceláři, ale i klienty!

Co nového chystáte pro rok 2020?

Chystáme toho opravdu hodně. Ještě jednou zmíním, že nás letos čeká start nového Zákona o Realitním zprostředkování, který vejde v platnost v březnu, nicméně s odloženou účinností od září 2020. Je to velké téma, musíme se na to všichni pořádně připravit. Máme v plánu otevřít dalších 12 kanceláří. Máme jasně nastavené byznysové cíle ve spolupráci s Partners. Po několika letech budeme měnit náš interní IS NEXTAPP, který nám všem zefektivní každodenní práci, na to navážeme novými webovými stránkami, které budou ojedinělé s ohledem na dnešní prezentace realitních sítí, přitom ale budeme dbát na jednoduchost a přehlednost. Chystáme i jedno IT řešení pro každodenní práci makléře v terénu. V neposlední řadě se po 10 letech přestěhuje centrála z Anglické na Vinohradech do nových moderních kancelářských prostor (500 m2) do Olbrachtovy ulice na metru Budějovická, na Praze 4. Budeme tak mít skvělé zázemí, a hlavně nadstandardně velké prostory pro vzdělávání a setkávání se s kolegy z celé republiky.

Petr Zelenka - Ředitel partnerské sítě NEXT REALITY