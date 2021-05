S developerským úvěrem může být výstavba snadnější

Finanční prostředky od 1 do 30 miliónů korun až na pět let, to je úvěr pro developery s možností pevné fixace na 12, 24 anebo 36 měsíců. Jde o další z produktů NEY spořitelního družstva, které je oblíbeným partnerem při financování nákupu nemovitostí. Ve svém portfoliu má mimo jiné právě tuto atraktivní nabídku pro stavitele a developery.