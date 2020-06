Role kvalitní značky při prodeji a koupi nemovitosti

Je důležitá silná značka při koupi? Samozřejmě, ale ještě důležitější je při prodeji. Platí totiž, že co je důležité pro kupce, je důležité i pro prodejce.

Podívejme se na koupi nemovitosti optikou kupujícího. V případě, že nemovitost budou prodávat dva subjekty, jeden neznámý a druhý Realitní společnost České Spořitelny, ze zkušenosti mohu potvrdit, že zájemce vždy volá nám. Důvod je zřejmý, kupující správně předpokládá, že oproti konkurenci u nás dostane kvalitu - rychlou odezvu, pravdivé informace o nemovitosti, seriózní jednání a další. Toto je pro něho velmi důležité, neboť nekupuje „rohlík“ ani běžné spotřební zboží nevelké hodnoty, ale dělá zásadní životní rozhodnutí v milionových hodnotách.

V příkladech půjdu ještě dále. Za posledních 6 let, kdy pracuji pod touto jedinečnou značkou, jsem se setkala s mnoha případy, kdy klienti navrhovali – „a nemohli bychom tu nemovitost koupit, paní Navrátilová, přes Vás, i když ji nabízí někdo jiný? A když už to nejde, nedohlédla byste nám na to.“. Ne vždy jde klientům v těchto případech pomoci, ale tyto případy jasně ukazují na chování a smýšlení kupujících.

Pokud se na obchod podíváme z druhé strany – pohledem prodávajícího, tak ten chce především bez starostí a dobře prodat. Pro prodávajícího je výhodné, aby o jeho nemovitost byl právě takový zájem, jaký jsem uvedla v předchozím odstavci. Samozřejmě záleží, o jakou nemovitost se jedná a v jaké cenové hladině, ale jednoznačným trendem napříč trhem je skutečnost, že kupujícím nezáleží pouze na tom, co kupují, ale stále více podstatné je, od koho to kupují. Důvod je jednoznačný – DŮVĚRA, byť každý z nás si pod tímto pojmem představuje něco trochu odlišného. A je zcela mimo diskuzi, že velké značky tuto důvěru mají, proto tu jsou a proto jsou velké. Proto se Vám také vždy vyplatí prodávat se zavedenou a důvěryhodnou značkou. Česká spořitelna je toho absolutním důkazem a její důvěra je přenesena i na její dceřiné společnosti, mezi které Realitní společnost České spořitelny, a.s. patří.

Ing. Edita Navrátilová, je majitelkou franšízové pobočky pro Prahu 5 - Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o. Pod značkou Realitní společnosti České spořitelny působí od roku 2014 a je toho názoru, že je to ta nejlepší značka na trhu.