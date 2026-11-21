Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi i pronájmu nemovitostí a vybírat kvalitní realitní profesionály. Praktické návody, odborné články a pravidelné datové analýzy jsou dostupné v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, informace pro kupující, prodávající, pronajímatele a nájemce na stránce Pro veřejnost a konkrétní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledávat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku je portál Reality.iDNES.cz, který společně s CEMAP – cenové mapy poskytuje datové zázemí řadě pravidelných analýz českého realitního trhu.
Byt, nebo rodinný dům? Rozdíl v ceně je 1,8 milionu, v ploše téměř trojnásobný
Výchozím článkem tohoto přehledu je rozsáhlá analýza z 13. listopadu Byt, nebo rodinný dům? V ČR je dům jen o 26 % dražší, ale nabízí téměř trojnásobnou plochu.
Podle říjnových dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s Reality.iDNES.cz a CEMAP – cenové mapy dosáhla průměrná celková nabídková cena bytu 6 893 316 korun, zatímco rodinného domu 8 698 524 korun.
Rozdíl činí 1 805 208 korun, tedy 26,2 procenta.
Ve vykazované užitné ploše je ale rozdíl výrazně větší. U bytů dosahuje 68 m², zatímco u rodinných domů 190 m². Domy tak v průměrné říjnové nabídce vykazují téměř 2,8násobnou plochu.
|Ukazatel, říjen 2026
|Byty
|Rodinné domy
|Celková nabídková cena
|6,89 mil. Kč
|8,70 mil. Kč
|Cena za m²
|98 682 Kč
|49 400 Kč
|Užitná plocha
|68 m²
|190 m²
|Počet nabídek
|35 361
|33 699
|Doba nabízení
|61 dní
|95 dní
Z těchto čísel by se mohlo zdát, že rodinný dům představuje mnohem výhodnější koupi. Za relativně malý příplatek nabízí výrazně větší prostor a často také vlastní zahradu.
Jenže takto jednoduchý závěr by byl zavádějící.
U rodinného domu musí vlastník obvykle sám financovat údržbu střechy, fasády, rozvodů, vytápění, přípojek nebo zahrady. Často je také více závislý na automobilové dopravě.
U bytu naproti tomu řeší zejména správu domu, náklady SVJ, služby, vytápění a plánované opravy společných částí.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, proto v analýze zdůrazňuje, že veřejnost potřebuje především znát skutečné náklady konkrétního bydlení po jeho pořízení, nejen jednoduché porovnání kupních cen.
Před deseti lety byl cenový rozdíl mnohem menší
Zajímavý je také historický vývoj.
V říjnu 2016 stál průměrně nabízený byt přibližně tři miliony korun a rodinný dům 3,41 milionu. Rozdíl tak představoval pouze 408 tisíc korun.
V říjnu 2023 se cenový rozdíl zvýšil téměř na dva miliony a dům byl dražší o 38,1 procenta.
V roce 2026 se relativní rozdíl snížil na současných 26,2 procenta.
Za deset let přitom celková nabídková cena bytů vzrostla přibližně o 129 procent, zatímco u rodinných domů o 155 procent.
Rozhodující jsou však také regionální rozdíly.
V Jihomoravském kraji činí relativní cenový rozdíl mezi průměrně nabízeným bytem a domem přibližně 17,3 procenta. V Ústeckém kraji dosahuje 125,7 procenta.
Ještě větší rozdíly mohou existovat na okresní úrovni. V analýze vychází Třebíčsko s cenovým rozdílem kolem čtyř procent, zatímco v okrese Most je průměrná nabídka rodinných domů téměř 3,6krát dražší než bytová nabídka.
Jde ale o porovnání odlišných souborů nemovitostí, nikoli o srovnání dvou konkrétních bytů a domů stejné kvality a ve stejné lokalitě.
Pro kupující je proto důležitější celkový rozpočet na pořízení a následné užívání nemovitosti než samotná cena za metr čtvereční.
Pronajímám nemovitost: o bezpečném nájmu se rozhoduje ještě před inzerátem
Nový praktický seriál otevřel 13. listopadu článek Pronajímám nemovitost #1: Co vyřešit dřív, než zveřejníte inzerát.
Pronajmout byt nebo rodinný dům může na první pohled působit jednoduše. Majitel pořídí fotografie, stanoví nájemné, zveřejní inzerát a vybere zájemce.
Právě takový postup však může vést k chybám.
Ještě před zveřejněním nabídky by měl pronajímatel zkontrolovat technický stav nemovitosti, připravit dokumentaci, stanovit realistické nájemné, správně oddělit zálohy na služby a promyslet pravidla výběru nájemce.
Velký význam mají také průkaz energetické náročnosti, vybavení bytu, peněžitá jistota, nájemní smlouva a budoucí předávací protokol.
Článek nabízí deset praktických kroků, které pomáhají připravit nájemní vztah bezpečněji.
Zvláštní pozornost věnuje stanovení ceny.
Podle říjnových dat projektu Realiťák roku dosáhlo průměrné nabídkové nájemné v České republice 330 Kč/m² měsíčně, meziročně o 7,1 procenta více.
Tento údaj však nelze jednoduše použít pro ocenění konkrétního bytu.
Rozhoduje lokalita, dispozice, patro, výtah, balkon, parkování, vybavení, technický stav a především aktuální konkurence v okolí.
Stejně důležitá je ekonomika neobsazenosti.
Pokud pronajímatel požaduje 20 tisíc korun měsíčně, ale kvůli přestřelené ceně zůstane byt jeden měsíc prázdný, přijde za rok o jednu měsíční platbu. Vyšší požadovaná cena se mu tak nemusí ve výsledku vyplatit.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dlouhodobě připomíná, že úspěšný pronájem nestojí pouze na ceně, ale také na správné smlouvě, kvalitní přípravě a jasné komunikaci s nájemcem.
Pro veřejnost je důležité také pravidlo, že výběr nájemce musí respektovat zákonné hranice a zákaz diskriminace.
Dobrý pronájem tedy nezačíná samotnou prohlídkou. Začíná odpovědnou přípravou ještě před zveřejněním nabídky.
Ústavní soud: zasíťovaný pozemek nemusí znamenat automatickou povinnost platit obci
Velmi důležité právní téma přinesl článek ze 14. listopadu Kupujete zasíťovaný pozemek? Ústavní soud vysvětlil, kdy obec smí požadovat poplatek.
Ústavní soud se zabýval obecní vyhláškou Čelechovic na Hané, která upravovala místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na vodovod nebo kanalizaci.
Nálezem Pl. ÚS 33/25 ze 4. listopadu 2026, veřejně vyhlášeným 11. listopadu, soud rozhodl o zrušení příslušné vyhlášky.
Problém spočíval v tom, že obec spojila splatnost poplatku až se skutečným připojením pozemku k infrastruktuře.
Zákonný místní poplatek podle § 10c zákona o místních poplatcích však souvisí se zhodnocením stavebního pozemku samotnou možností připojení na obcí vybudovanou infrastrukturu.
Jde tedy o jiný právní mechanismus než platba za samotné připojení.
Rozhodnutí Ústavního soudu však neznamená, že obce už nesmějí vybírat žádné poplatky za zhodnocení stavebních pozemků.
Stejně tak automaticky neruší obdobné vyhlášky všech ostatních obcí.
Pro kupující stavebních parcel je důležité především rozlišovat tři samostatné položky: místní poplatek za zhodnocení pozemku, cenu vybudování vlastní přípojky a budoucí provozní platby za vodné a stočné.
Právě tyto náklady se v realitní inzerci někdy zjednodušují pod jediné označení „zasíťovaný pozemek“.
Před koupí je proto nutné ověřit, zda přípojky skutečně existují, jaká je kapacita sítě, zda vznikla poplatková povinnost a kdo ponese případné další náklady.
Ani samotný výraz „sítě na hranici pozemku“ totiž negarantuje, že kupující může bez dalších výdajů začít stavět.
Nové profily makléřů: veřejnost lépe pozná skutečné zkušenosti a výsledky
Důležitou projektovou novinku přinesl 14. listopadu článek Velké novinky v projektu Realiťák roku: nové profily, recenze, obchody a administrace.
Projekt Realiťák roku od konce října do poloviny listopadu výrazně rozšířil informace dostupné na veřejných profilech realitních makléřů.
Nově je přehlednější rozlišení průběžného hodnocení aktuálního ročníku 2026 a konečných výsledků roku 2025.
Veřejnost může na profilech sledovat také širší historii dostupných údajů, například reference, odborné vzdělávání, certifikáty nebo evidované uskutečněné obchody.
Výrazně se zpřesnila pravidla ověřování klientských recenzí.
Pro bodové započítání nových recenzí je potřeba ověření prostřednictvím účtu Google nebo Seznam. Samotné e-mailové ověření automaticky nestačí.
Stejný klient může od 13. listopadu 2026 vložit stejnému makléři nejvýše jednu recenzi za tři roky.
Makléři mohou klientům zasílat žádosti o recenze, veřejně na hodnocení odpovídat a přehledněji spravovat své reference.
Nová administrace zároveň lépe rozlišuje mezi údaji, které makléř eviduje, a položkami, které se skutečně započítávají do bodového hodnocení.
To je důležité například u certifikátů, školení nebo obchodů zadaných nad stanovené limity.
Změny nezavedly zpětně nové bodové limity, ale především zpřehlednily a důsledněji uplatnily dosavadní pravidla.
Součástí novinek je také evidence provizního obratu bez DPH pro připravované samostatné ocenění. Tento údaj ale není součástí hlavního bodového hodnocení makléřů.
Pro veřejnost je hlavní přínos zřejmý: při výběru makléře získává více informací o skutečné profesní aktivitě a může lépe rozlišovat mezi různými typy hodnocení a doloženými zkušenostmi.
Zájem o prodejní byty na Reality.iDNES.cz slábne. Poptávkových formulářů výrazně ubylo
Jednu z nejzajímavějších analýz celého období přinesl článek Co ukazují data? Zájem o prodej a pronájem nemovitostí v říjnu 2026, publikovaný 14. listopadu.
Projekt Realiťák roku využil anonymizované souhrny aktivit na Reality.iDNES.cz a porovnal dvě odlišné veličiny: zobrazení realitních inzerátů a skutečně odeslané poptávkové formuláře.
Výsledky ukazují výrazné rozdíly mezi prodejem a pronájmem.
U bytů k prodeji dosáhl index zobrazení v říjnu 2026 hodnoty 75, zatímco index odeslaných poptávek pouze 65. Základna října 2025 přitom odpovídá hodnotě 100.
To znamená, že sledovaný portál vykázal meziročně přibližně o čtvrtinu méně zobrazení a o 35 procent méně odeslaných poptávkových formulářů u prodejních bytů.
U nájemních bytů je situace výrazně stabilnější. Index zobrazení dosáhl 96 a index odeslaných poptávek 91.
|Segment
|Index zobrazení
|Index poptávek
|Byty k prodeji
|75
|65
|Rodinné domy k prodeji
|84
|82
|Byty k pronájmu
|96
|91
|Rodinné domy k pronájmu
|113
|100
U rodinných domů k pronájmu počet zobrazení meziročně dokonce vzrostl, zatímco odeslané poptávky zůstaly podle indexu přibližně na loňské úrovni.
Právě tento rozdíl ukazuje, proč není možné zaměňovat samotnou návštěvnost inzerátu se skutečným zájmem o další kontakt.
„Samotné prohlížení inzerátu je teprve první krok,“ připomíná Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Pro prodávající je mnohem důležitější, zda prezentace dokáže vyvolat důvěru a přimět relevantního zájemce k dalšímu jednání.
Znamená to, že v Česku ubylo 35 procent kupujících?
Nikoli. Takový závěr by byl metodicky nesprávný.
Analýza zachycuje události měřené na jednom realitním portálu, nikoli počet všech kupujících nebo skutečně uzavřených obchodů v České republice.
Do výsledků může vstupovat struktura nabídky, návštěvnost portálu, marketing, způsob měření i změna chování návštěvníků.
Velmi zajímavý je regionální pohled.
V Praze dosáhl u bytů k prodeji index odeslaných poptávek hodnoty 53. V Libereckém kraji naopak 82.
U pronájmu bytů vykázal Jihočeský a Ústecký kraj index poptávek 111, tedy vyšší aktivitu než v říjnu 2025.
Pro realitní trh je důležité, že pokračující růst nabídkových cen může existovat současně se slabším počtem přímých poptávek na konkrétním portálu.
Neznamená to automaticky budoucí plošný pokles cen. Je to ale důležitý signál, že kvalita prezentace, správná cena a schopnost získat skutečně relevantního zájemce mohou být pro úspěch prodeje stále významnější.
TOP 30 projektu Realiťák roku: tři osobní setkání s ambasadory
Významnou projektovou událost připomněl článek ze 16. listopadu Méně obrazovek, více skutečných rozhovorů: TOP 30 se poprvé setkala s ambasadory projektu Realiťák roku.
V listopadu proběhla tři osobní setkání semifinalistů TOP 30 projektu Realiťák roku 2026 s ambasadory.
Zatímco dosavadní komunikace a část hodnocení probíhaly prostřednictvím on-line nástrojů, tentokrát dostala přednost přímá osobní setkání.
Účastníci absolvovali krátké individuální představení, přibližně desetiminutové rozhovory s ambasadory a modelové situace z realitní praxe.
Řešily se například otázky obhajoby realitní provize, zdůvodnění prodejní ceny nebo reakce na požadavek klienta na slevu.
Právě tyto situace umožňují hodnotit něco, co se z pouhé tabulky výsledků obtížně poznává.
Schopnost komunikovat, naslouchat, argumentovat a zvládat náročné jednání totiž patří k důležitým znakům kvalitní realitní služby.
Ambasadoři projektu přinášejí do hodnocení zkušenostní pohled z reálné praxe. Nenahrazují však ostatní kritéria odborného hodnocení.
Během setkání vznikala také krátká videa pro sociální sítě. V těch vystupovali výhradně ambasadoři projektu, nikoli semifinalisté TOP 30.
Pro veřejnost má tato aktivita důležitý význam.
Kvalita makléře se totiž neprojevuje pouze tím, kolik uskutečnil obchodů nebo jaké absolvoval školení.
Stejně důležité je, jak jedná s klientem, dokáže vysvětlit rizika, obhájit svůj postup a reagovat v situaci, kdy se obchod nevyvíjí podle původního plánu.
Koupili jsme byt, ale prodávající odmítá odejít. Zápis v katastru nestačí
Další praktická právní poradna ze 16. listopadu nese název Koupili jsme byt, ale prodávající se odmítá vystěhovat. Co můžeme dělat?.
Představme si situaci, kdy kupující řádně zaplatí celou kupní cenu, katastr ho zapíše jako nového vlastníka a obchod se zdá být dokončený.
Prodávající však oznámí, že se ještě nestihl přestěhovat a odmítá byt předat.
Může nový vlastník jednoduše vyměnit zámky a byt převzít?
Samotný zápis vlastnického práva ho k takovému postupu neopravňuje.
Je nutné rozlišovat nabytí vlastnického práva, splnění platebních povinností a skutečné předání nemovitosti.
Důležité je také zjistit, zda má původní vlastník nebo jiná osoba nadále právní důvod nemovitost užívat.
Jiná situace nastává, pokud se prodávající pouze odmítá vystěhovat navzdory splatné smluvní povinnosti, a jiná tehdy, pokud má sjednanou dohodu o dočasném pobytu nebo v nemovitosti zůstává platný nájemce.
„Předání nemovitosti není pouhá formalita po přepisu na katastru,“ zdůrazňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Článek doporučuje nejprve ověřit kupní smlouvu, sjednaný termín vyklizení, případné dodatky a skutečný právní titul osoby, která byt užívá.
Pokud prodávající nemá žádné oprávnění v bytě zůstat, může následovat písemná výzva a podle okolností soudní postup.
Nový rozkaz k vyklizení podle § 175a občanského soudního řádu není univerzálním řešením pro každého bývalého vlastníka, který odmítá opustit prodanou nemovitost. Jeho zákonné použití je spojeno se situacemi užívání po skončení nájmu.
Pro kupující je proto nejbezpečnější předcházet podobnému problému již při přípravě smluv.
Termín vyklizení, předání klíčů, smluvní pokuta, předávací protokol a případné ponechání části kupní ceny v úschově musejí být promyšleny ještě před podpisem.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, připomíná, že profesionální vedení obchodu musí pohlídat také skutečné předání nemovitosti, nikoli pouze podpis smlouvy a vyplacení peněz.
Prodat nemovitost sám, nebo přes makléře? Nový seriál porovnává obě cesty
Novou vzdělávací sérii zahájil 17. listopadu článek Samoprodejce × profesionál (1): Prodat sám, nebo s makléřem? Co skutečně rozhoduje.
Rozhodnutí prodat nemovitost bez realitní kanceláře může mít zcela racionální důvody.
Majitel zná svůj byt nebo dům, má dostatek času a nechce platit provizi. Může se proto rozhodnout, že si celý obchod zajistí sám.
To samo o sobě není špatně.
Problém ale může vzniknout tehdy, pokud prodávající podcení rozsah práce a odpovědnosti, kterou na sebe přebírá.
Musí správně určit cenu, připravit dokumentaci, vytvořit prezentaci, komunikovat se zájemci, organizovat prohlídky, prověřit financování, koordinovat právní servis a zajistit bezpečný převod peněz i předání nemovitosti.
Na druhé straně však ani samotné uzavření smlouvy s makléřem automaticky negarantuje lepší prodejní výsledek.
Rozhodující je kvalita konkrétní poskytované služby.
Seriál proto nechce předpokládat, že každý samoprodej musí skončit problémem nebo že každý makléř představuje automaticky výhodnější řešení.
Hlavní otázkou není pouze výše provize.
Důležitý je čistý výsledek prodeje, časová náročnost, bezpečnost transakce a rozsah služeb, které by jinak musel prodávající zajistit vlastními silami.
Velkou hodnotou profesionála může být také schopnost správně ocenit nemovitost a vyjednat podmínky, které prodávající při samostatném postupu nemusí dosáhnout.
Pro veřejnost je podstatné, aby při výběru makléře požadovala konkrétní plán, rozsah služeb, transparentní provizi a srozumitelné smluvní podmínky.
Právě takové srovnání může přispět k lepšímu pochopení skutečné hodnoty profesionální realitní práce.
D55: Kroměřížsko zdražuje o 25 procent, Přerovsko naopak klesá
Regionální datovou analýzu přinesl 17. listopadu článek D55 a ceny bydlení v říjnu 2026: Kroměříž roste, Přerov klesá.
Dálnice D55 postupně vytváří důležité dopravní propojení části Moravy.
Samotná blízkost dálnice ale automaticky neznamená stejné cenové podmínky v jednotlivých okresech a městech.
Říjnová data projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz ukazují například výrazný rozdíl mezi Kroměřížskem a Přerovskem.
V okrese Kroměříž dosáhla průměrná nabídková cena bytů 69 483 Kč/m², meziročně o 25,1 procenta více.
V okrese Přerov činila 63 527 Kč/m², ale meziročně naopak klesla o 5,3 procenta.
Rozdíl mezi oběma meziročními změnami dosahuje 30,4 procentního bodu.
|Okres
|Cena za m²
|Meziroční vývoj
|Kroměříž
|69 483 Kč
|+25,1 %
|Zlín
|87 709 Kč
|+9,3 %
|Hodonín
|70 436 Kč
|+9,0 %
|Uherské Hradiště
|79 347 Kč
|+8,8 %
|Přerov
|63 527 Kč
|−5,3 %
Analýza přitom výslovně upozorňuje, že z těchto čísel nelze automaticky dovozovat přímý vliv dálnice na ceny bytů.
Jde o širší okresní trhy, které zahrnují také obce vzdálené od dálničních sjezdů.
K cenovému vývoji přispívá řada dalších okolností: zaměstnanost, místní nabídka, kvalita nemovitostí, občanská vybavenost a kupní síla obyvatel.
Článek také připomíná, že připravovaný úsek Napajedla–Babice ještě nebyl v říjnu 2026 zprovozněn.
Pro veřejnost je důležité nehodnotit nemovitost pouze podle toho, že leží nedaleko plánované dopravní infrastruktury.
Rozhodující je konkrétní adresa, skutečná dopravní dostupnost, technický stav a lokální cenové srovnání.
ČNB očekává v roce 2027 inflaci 3,2 procenta. Hypotéky nemusejí rychle zlevnit
Finanční výhled otevřel 18. listopadu článek ČNB zveřejnila kompletní prognózu do roku 2028. Proč mohou hypotéky zůstat drahé?.
Česká národní banka zveřejnila 13. listopadu úplnou podzimní zprávu o měnové politice.
Pro rok 2027 očekává průměrnou inflaci 3,2 procenta, v roce 2028 pak 2,3 procenta.
Současně prognózuje vývoj krátkodobých tržních úrokových sazeb prostřednictvím tříměsíční sazby PRIBOR.
Pro rok 2027 očekává průměrný tříměsíční PRIBOR 4,1 procenta, pro rok 2028 pak 3,6 procenta.
Je však potřeba připomenout, že jde o prognózu, nikoli o garantovaný budoucí výsledek.
Pro domácnosti plánující hypotéku je důležité také rozlišovat několik odlišných sazeb.
Dvoutýdenní repo sazba ČNB, tržní sazby PRIBOR, nabídkové hypoteční sazby a skutečně realizované úroky nových hypoték nejsou totožné ukazatele.
Listopadový Swiss Life Hypoindex dosáhl 5,96 procenta. Jde o nabídkový index, nikoli o individuální nabídku banky nebo automatickou sazbu pro každého klienta.
Důležitý je také vztah mezi budoucí inflací a úrokovými sazbami.
Ani případné zpomalení inflace automaticky nezaručuje rychlé a stejně výrazné zlevnění hypoték.
Banky musí při stanovování dlouhodobých úroků zohledňovat cenu financování, rizika a očekávání budoucího ekonomického vývoje.
Pro kupující i domácnosti před refixací proto zůstává zásadní porovnávat konkrétní nabídky bank a mít připravenou finanční rezervu.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě upozorňuje, že rozhodování o nemovitostech musí vycházet z reálně dostupného financování, nikoli jen z očekávání budoucího poklesu sazeb.
Ceny bytů ve 13 městech: Ústí +17 %, Praha zůstává nejdražší
Na regionální pohled navázal 18. listopadu článek Ceny bytů a nájmů ve 13 městech: říjen 2026 a velké rozdíly.
Říjnová data potvrzují, že Praha zůstává nejdražším velkým městem, ale procentně nejrychleji rostou ceny v některých podstatně dostupnějších lokalitách.
V Praze dosáhla průměrná nabídková cena bytů 165 611 Kč/m². Druhé Brno vykázalo 137 847 Kč/m².
Nejrychlejší meziroční růst cen bytů ale zaznamenalo Ústí nad Labem s 17 procenty, následované Karlovými Vary s 15,5 procenta a Jihlavou s 13,8 procenta.
Ostrava vykázala meziroční růst o 12 procent.
Velmi zajímavý je rozdíl mezi vývojem cen bytů a nájemného.
V Ústí nad Labem zdražily byty k prodeji o 17 procent, zatímco nájemné o 11,5 procenta.
V Ostravě dosáhl růst cen bytů 12 procent a nájemného 9,9 procenta.
Naopak v Olomouci vzrostly nabídkové ceny bytů pouze o 1,7 procenta, zatímco nájemné o 9,2 procenta.
|Město
|Růst cen bytů
|Růst nájemného
|Ústí nad Labem
|+17,0 %
|+11,5 %
|Karlovy Vary
|+15,5 %
|+10,6 %
|Jihlava
|+13,8 %
|+4,8 %
|Hradec Králové
|+12,7 %
|+4,6 %
|Ostrava
|+12,0 %
|+9,9 %
|Brno
|+7,6 %
|+7,0 %
|Praha
|+6,9 %
|+4,7 %
|Olomouc
|+1,7 %
|+9,2 %
Pro investory je důležité sledovat nejen pořizovací cenu bytu, ale také skutečně dosažitelné nájemné, neobsazenost, náklady na správu a budoucí opravy.
V analýze vychází nejvyšší orientační hrubý poměr ročního nabídkového nájemného k ceně bytu v Ústí nad Labem, přibližně 5,2 procenta. V Praze je to kolem 3,4 procenta.
Jde ale pouze o jednoduchý hrubý model, nikoli o garantovaný investiční výnos.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, připomíná, že i dvě města s podobnou cenovou hladinou mohou mít velmi rozdílnou strukturu kupujících, nabídku nájemních bytů a poptávku.
Proto je při koupi investičního bytu potřeba vždy posuzovat konkrétní nemovitost a místní trh.
Společný byt po rozchodu: má odstěhovaný manžel automaticky nárok na nájemné?
Posledním samostatným tematickým článkem období je text z 19. listopadu Odstěhovali jste se ze společného bytu. Máte nárok na polovinu nájemného? Nejvyšší soud rozhodl.
Jde o velmi důležitý rozsudek pro manžele, kteří vlastní společnou nemovitost v podílovém spoluvlastnictví.
V posuzovaném případě vlastnili manželé byt v Karlových Varech, každý ideální jednu polovinu.
Když se manžel odstěhoval a manželka v bytě zůstala, požadoval po ní zaplacení 120 tisíc korun s příslušenstvím jako údajného bezdůvodného obohacení za užívání jeho spoluvlastnického podílu.
Okresní soud mu vyhověl a krajský soud rozhodnutí potvrdil.
Nejvyšší soud však obě rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu posouzení.
Ve věci vedené pod sp. zn. 28 Cdo 1624/2026 vysvětlil, že při posuzování podobného sporu nelze vycházet pouze z výše spoluvlastnického podílu.
Pokud nemovitost slouží jako společné rodinné obydlí manželů, je nutné zohlednit také zvláštní právní ochranu rodinného bydlení.
Samotné odstěhování jednoho manžela proto automaticky neznamená, že druhý užívá byt bez právního důvodu nebo se na jeho úkor bezdůvodně obohacuje.
Rozhodnutí ale není obecným pravidlem, podle kterého nikdy nemůže vzniknout nárok na náhradu za užívání společné nemovitosti.
Zásadní jsou konkrétní okolnosti, trvání manželství, status rodinného obydlí a právní poměry mezi spoluvlastníky.
Stejně tak nelze bez dalšího přenášet závěry na běžné spoluvlastníky, kteří nejsou manželé, nebo na všechny situace po pravomocném rozvodu.
Pro realitní praxi má případ význam zejména při prodeji společných nemovitostí po rozchodu.
Majetkové vypořádání bývá velmi citlivé a otázky užívání, nákladů, oprav nebo případných náhrad mohou prodej významně komplikovat.
Kvalitní realitní profesionál by měl takové riziko včas identifikovat a pomoci s koordinací dalšího postupu společně s advokátem.
Co si z období 13.–19. listopadu odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují několik zásadních souvislostí.
Prvním tématem je skutečná cena bydlení. Průměrný rodinný dům je sice pouze o 26,2 procenta dražší než byt, ale má téměř trojnásobnou užitnou plochu. Z toho však nelze vyvozovat jeho automatickou ekonomickou výhodnost. Rozhodují technický stav, energie, doprava, budoucí opravy a další náklady.
Druhým je rozdíl mezi nabídkovou cenou a poptávkovou aktivitou. Data Reality.iDNES.cz ukazují, že u prodejních bytů počet odeslaných poptávkových formulářů meziročně výrazně oslabil. Neznamená to automaticky celostátní propad kupujících, ale upozorňuje to na větší význam správné ceny, prezentace a důvěryhodnosti nabídky.
Třetím jsou mimořádně velké regionální rozdíly. Praha zůstává nejdražším trhem, ale nejrychleji meziročně rostou ceny v Ústí nad Labem a dalších městech. V širším okolí D55 současně vidíme výrazný růst Kroměřížska a pokles Přerovska.
Čtvrtým je financování. Nová podzimní prognóza ČNB připomíná, že očekávané zpomalení inflace samo o sobě nezaručuje rychlé zlevnění hypoték. Domácnosti proto musejí plánovat podle reálně dostupných podmínek financování.
Pátým je právní bezpečnost. Nová rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího soudu i praktická poradna o nepředaném bytě ukazují, že vlastnická práva, smluvní povinnosti a faktické užívání nemovitosti se mohou významně lišit.
Šestým je rostoucí důraz na kvalitu realitní služby. Nové veřejné profily makléřů, osobní setkání TOP 30 s ambasadory a seriál Samoprodejce × profesionál pomáhají veřejnosti lépe chápat, v čem spočívá skutečná hodnota odborné realitní práce.
Všechna tato témata spojuje jeden závěr.
O nemovitostech se dnes nelze bezpečně rozhodovat podle jediného čísla, jedné fotografie nebo jednoho slibu. Rozhodující je kvalita informací a celého procesu.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Aktuální přehled velmi dobře ukazuje, proč má projekt Realiťák roku pro českou veřejnost mnohem širší význam než pouze každoroční hodnocení nejlepších realitních makléřů.
Jeho dlouhodobou rolí je především zvyšovat informovanost veřejnosti, pomáhat rozpoznat kvalitní realitní službu a snižovat riziko chyb při nakládání s nemovitostmi.
Většina lidí kupuje nebo prodává nemovitost jen několikrát za život.
Přesto musí během poměrně krátké doby řešit cenu, financování, smlouvy, právní stav, technickou dokumentaci, úschovu kupní ceny, katastr i samotné předání.
Každá chyba přitom může mít významné finanční důsledky.
Informovanější klient se dokáže lépe rozhodnout
Jedním z hlavních cílů projektu Realiťák roku je vysvětlovat veřejnosti, co by měla od kvalitního realitního profesionála očekávat.
Nestačí pouze schopnost vytvořit atraktivní inzerát nebo zajistit prohlídku nemovitosti.
Makléř by měl umět pracovat s aktuálními tržními daty, stanovit realistickou cenu, připravit obchodní strategii, identifikovat právní a technická rizika a koordinovat celý proces až do bezpečného dokončení transakce.
Aktuální článek o prodávajícím, který se odmítá vystěhovat z již prodaného bytu, dobře ukazuje význam této odpovědnosti.
Kupující může mít podepsanou smlouvu, zaplacené miliony korun a vlastnické právo zapsané v katastru.
Pokud ale není správně zajištěno předání nemovitosti, může se dostat do dlouhého a nákladného sporu.
Právě zde se ukazuje rozdíl mezi zprostředkováním kontaktu a skutečně profesionálně vedenou realitní službou.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dlouhodobě zdůrazňuje, že důležitou součástí kvalitní služby je schopnost předcházet problémům, nikoli pouze reagovat ve chvíli, kdy už nastaly.
Klient přitom nemusí znát všechny paragrafy občanského zákoníku. Potřebuje ale vědět, na co se má ptát a kdy už má požadovat odborné vysvětlení.
Nová data ukazují, proč nestačí sledovat pouze ceny
Další zásadní přínos projektu Realiťák roku představují pravidelné datové analýzy.
Ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz projekt sleduje nabídkové ceny, nájemné, počty nabídek a další ukazatele českého realitního trhu.
Aktuálně je stále důležitější také sledování skutečné aktivity návštěvníků realitních portálů.
Říjnová analýza ukázala, že zobrazení inzerátu a odeslání poptávkového formuláře nejsou totožné věci.
Pro prodávajícího není nejdůležitější pouze vysoký počet zobrazení nabídky.
Rozhodující je, zda prezentace přivede skutečně relevantní zájemce k dalšímu jednání.
Pro kupující je zase zásadní rozumět tomu, že nabídková cena není automaticky skutečnou cenou dokončeného prodeje.
Stejně tak celorepublikový průměr nemůže nahradit ocenění konkrétní nemovitosti.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě zdůrazňuje význam propojení kvalitních dat s konkrétní znalostí lokálního trhu a správným nastavením celého realitního procesu.
Právě taková kombinace může veřejnosti pomoci vyhnout se chybným cenovým očekáváním.
Veřejné profily pomáhají lépe posuzovat odbornost makléřů
Velkým přínosem listopadových změn projektu Realiťák roku je také zpřehlednění veřejných profilů makléřů.
Klienti získávají širší informace o historii výsledků, recenzích, referencích, odborném vzdělávání i evidovaných obchodech.
Důležité je především přesnější rozlišování jednotlivých údajů.
Klientská recenze není totéž co reference zadaná makléřem. Evidovaný obchod také automaticky neznamená bodově započtenou položku.
Zveřejňování těchto informací může posilovat důvěryhodnost celého systému.
Veřejnost má možnost vytvořit si vlastní úsudek na základě více podkladů, nikoli pouze podle počtu hvězdiček nebo jednoho doporučení.
Zároveň však platí, že ani nejlepší umístění v projektu nemůže automaticky nahradit osobní výběr a kontrolu konkrétní smlouvy o spolupráci.
Hodnocení má být jedním z důležitých vodítek, nikoli jediným kritériem rozhodování.
Odborné vzdělávání a osobní komunikace jsou stejně důležité jako výsledky
Listopadová setkání TOP 30 s ambasadory projektu ukazují další rozměr práce projektu Realiťák roku.
Odborné testy, certifikáty, reference a obchodní výsledky jsou důležitými podklady.
Samy o sobě ale nemusí dostatečně vypovídat o schopnosti makléře vysvětlit klientovi riziko, reagovat na nesouhlas nebo vést složité vyjednávání.
Právě osobní rozhovory a modelové situace umožňují lépe poznat přístup makléře k reálným problémům klientů.
Projekt tím podporuje pojetí realitní služby, v němž není rozhodující pouze množství uskutečněných obchodů, ale také profesionalita, srozumitelnost, etika a schopnost bezpečně pracovat s klientskými očekáváními.
Zvyšování odbornosti realitních profesionálů je přitom důležité také pro veřejnost.
Čím kvalitnější bude práce makléřů, tím větší je šance, že kupující a prodávající získají skutečně bezpečný a transparentní průběh transakce.
Seriály pomáhají veřejnosti připravit se ještě před obchodem
Významnou součástí projektu Realiťák roku jsou také praktické vzdělávací seriály.
Nově zahájené série Pronajímám nemovitost a Samoprodejce × profesionál se zaměřují na situace, které lidé skutečně řeší.
Jak správně připravit byt k pronájmu? Co prověřit před zveřejněním inzerátu? Kdy dává smysl prodávat nemovitost bez realitní kanceláře? A jak posoudit, zda je práce makléře skutečně přínosná?
Takové otázky jsou pro veřejnost velmi důležité.
Cílem není přesvědčovat každého člověka, že musí využít realitní kancelář. Cílem je pomoci mu pochopit možnosti, odpovědnost a rizika jednotlivých postupů.
Právě informovaný klient dokáže lépe posoudit hodnotu profesionální služby a rozhodnout se podle svých potřeb.
O projektu Realiťák roku
Projekt Realiťák roku je dlouhodobou nezávislou platformou zaměřenou na zvyšování kvality realitních služeb, odborné vzdělávání makléřů, transparentní hodnocení a osvětu veřejnosti.
V roce 2026 probíhá jeho devátý ročník.
Projekt propojuje odbornou porotu, realitní profesionály, významné partnery a veřejnost. Součástí jsou vzdělávací aktivity, regionální hodnocení makléřů, klientské recenze a reference, odborné diskuse, praktické poradenské články i pravidelné datové analýzy.
Projekt Realiťák roku probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.
Jedním z hlavních partnerů projektu je Reality.iDNES.cz, které společně s CEMAP – cenové mapy podporuje vznik pravidelných analýz českého realitního trhu.
Úplně na závěr
Poslední články projektu Realiťák roku znovu potvrzují, že rozhodování o nemovitostech je stále složitější.
Cenové rozdíly mezi byty a rodinnými domy se mění, jednotlivé regiony vykazují rozdílný vývoj, hypoteční financování zůstává nákladné a samotná poptávková aktivita na realitních portálech nemusí odpovídat vývoji inzerovaných cen.
Současně přibývá situací, ve kterých je důležité správně porozumět právním pravidlům a smluvním povinnostem.
Právě proto má vzdělávání veřejnosti a zvyšování profesní kvality realitních makléřů stále větší význam.
Hlavním přínosem projektu Realiťák roku není pouze pomoci lidem najít konkrétního makléře. Je jím především pomoci veřejnosti vytvořit si vlastní měřítko kvalitní realitní služby.
Informovanější klient se dokáže lépe ptát, posuzovat nabídky, rozpoznávat rizika a požadovat profesionální přístup.
A právě takový klient přirozeně přispívá také ke kultivaci celého českého realitního trhu.
Další praktické návody, odborné analýzy a aktuality najdete v Aktualitách projektu Realiťák roku, základní informace pro veřejnost na stránce Pro veřejnost a kvalitní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Kontakt pro veřejnost a média
Monika Lukášová – ředitelka projektu Realiťák roku
monika.lukasova@realitakroku.cz
Obecné dotazy veřejnosti: info@realitakroku.cz
Web projektu: www.realitakroku.cz