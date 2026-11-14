REZIDENCE LEVEL 21 - Bydlení, které je o úroveň výš

Budova je rozdělena do dvou částí se vstupy z ulic Ptácká a Tovačovského, které společně tvoří harmonický celek s důrazem na pohodlí, funkčnost a estetiku. Většina bytů je orientována na východ a západ, což zajišťuje dostatek denního světla a příjemné výhledy do okolí.
- V centru dění. V klidu domova.
Vše důležité v docházkové vzdálenosti – bydlení bez kompromisů.
- Moderní architektura a promyšlené dispozice
Světlé byty 1+kk až 4+kk s balkony a terasami. Vybere si každý.
- Ideální pro život i pro investici
Kvalitní provedení, energetická úspornost a dlouhodobá hodnota.
Družstevní bydlení je výhodné, zjistěte proč
Nepotřebujete hypotéku
Družstevní výstavba je skvělou alternativou pro všechny, kteří hledají nový byt bez hypotéky. Příjemcem bankovního úvěru na jednotlivé byty je totiž celé družstvo, nikoliv pouze Vy.
Pouze 25 % vlastních příjmů
Na samotném začátku nepotřebujete k pořízení družstevního bydlení celou částku ceny bytu. Postačí pouze 25 %.
Možný převod do osobního vlastnictví
Podmínky převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví si stanoví sami členové družstva mezi sebou. Převodu bytu v budoucnu nic nebrání. Byt je možné převést do vlastnictví nejdříve po pěti letech za podmínky uhrazení celé hodnoty družstevního podílu, tedy celé ceny bytu.
Méně administrativy
Družstevní bydlení šetří čas i peníze jak při koupi, tak i prodeji bytu. Při jeho koupi totiž nemusíte složitě dokládat příjmy ani shánět dokumenty k nemovitosti.
Nezadlužujete se
V případě, že máte 25 % vlastních zdrojů z ceny bytu k úhradě družstevního podílu na začátku výstavby, nijak se nezadlužujete.
Bez evidence na katastru
Vlastníkem bytu je bytové družstvo, které je zapsáno v katastru nemovitostí. Člen družstva, nájemce družstevního bytu, není v katastru nemovitostí nijak evidován.
Rychlejší likvidita
V případě, že budete chtít kdykoliv v budoucnu družstevní byt opustit, můžete udělat převod družstevního podílu na třetí osobu.
Pro koho je družstevní bydlení vhodné?
Pro mladé rodiny
„Chceme se usadit a zrovna čekáme přírůstek do rodiny. Hypotéka je pro nás nedosažitelná, protože s mateřskou i rodičovskou banky příliš nepočítají“
Pro mladé lidi je společná hypotéka obrovským a často stresujícím závazkem. Rodiny, ve kterých je jeden z partnerů na rodičovské dovolené, zase velmi obtížně dosahují na výši hypotéky dostatečnou pro požadované bydlení. Řeší to podnájmy a každý měsíc platí vysoké částky za byt, který ale nikdy nebude jejich.
Pro živnostníky
„Jsem živnostník, a i když vydělávám dostatek peněz, protože po řemesle je velká poptávka, banka mi hypotéku nedá, znáte to. Rád bych bydlel ve svém, ale pět miliónů mi v bance prostě nepůjčí.“
Řada drobných živnostníků či podnikatelů nedosáhne u banky na hypotéku, přestože si vydělají dostatek peněz, aby mohli měsíčně splácet částku odpovídající výši hypotéky. Banky jednoduše nevěří, že budou OSVČ schopny spolehlivě splácet.
Pro seniory
„Naše děti jsou už dospělé a my bychom jim chtěli pomoci se zajištěním vlastního bydlení. Máme zbytečně velký byt, kde jsme sami dva. Ten bychom chtěli nechat dceři s rodinou a dětmi a přestěhovat se někam do menšího, nejlépe do centra, abychom měli všechno hezky blízko. I když něco naspořeno máme, na nový byt někde v centru to není.“
Pro singles
„Žiju v nájmu a ráda bych si pořídila vlastní byt, ale nechci se uvazovat k hypotéce. Co když se nakonec budu chtít přestěhovat do jiného města nebo země?“
Hypotéka je pro dnešní mladou a vydělávající si generaci singles zbytečné břímě. I oni by však rádi bydleli ve vlastním bytě. A v případě, že se najednou rozhodnou odstěhovat někam pryč, nechtějí řešit zbytečné papírování.
Pro investory
„Z podnikání jsem získal nějaké peníze, ale nechávat je jen tak ležet v bance není dneska vůbec výhodné. Na druhou stranu nejsem žádný hazardér, abych si nakoupil fůru akcií a pak se klepal, jestli se to nějak nezvrtne. Nechci ani utrácet za drahá auta a podobné blbiny. Vím, že investice do nemovitostí, například bytů, je jistota. Cena nemovitostí trvale roste a z jejich pronájmu nebo podnájmu mohu každoročně generovat trvalý výnos. Ke stáru mohu pak nemovitost výhodně prodat a užívat si podzim života.“
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