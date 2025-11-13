Revoluce v advokátních úschovách realitních financí

Komerční sdělení   1:06
Novela Advokátního zákona přináší vyšší ochranu klientů při realitních transakcích. Ačkoliv její hlavní část nabyla účinnosti již v dubnu 2025, klíčový prvek - Garanční fond České advokátní komory - začne fungovat až od 1. ledna 2026.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Advokátní úschova | foto: NRH

Co je Garanční fond

Fond má poskytnout ochranu v případě, že dojde k trestné činnosti advokáta při správě úschovy. Poškozený klient může získat náhradu až 5 mil. Kč při realitních úschovách. Není však věcí státu fond financovat, proto bude zpočátku bez peněz. Naplní se postupně z poplatků, které advokáti budou odvádět za každou úschovu. 1 000 Kč za standardní, 2 000 Kč za realitní.

Elektronická kniha úschov

Srdcem systému je zavedení Elektronické knihy úschov, která funguje jako centrální evidenční systém spravovaný Advokátní komorou. Advokát bude mít za povinnost zapsat tam každou úschovu ještě před tím, než na zvláštní bankovní účet peníze přijme. Musí zaznamenat identifikaci klienta, účel úschovy, výši svěřených prostředků, podmínky pro jejich uvolnění a číslo zvláštního bankovního účtu, na kterém budou peníze uloženy.

Advokátní úschova

Propojení s bankami a ochrana klientů

Systém v reálném čase umožní sledovat všechny aktivní úschovy. Každá změna - tedy přijetí dalších prostředků, částečné uvolnění či ukončení úschovy - musí být zaznamenána.

Kniha je navíc propojena s bankovním systémem. Banky mají povinnost informovat klienty o všech pohybech na účtech úschov. Pokud by advokát chtěl vyplatit peníze v rozporu se smlouvou o úschově, klient má možnost této výplatě zabránit.

Zpřísňuje se i samotné vedení úschov. Peníze musí být uloženy výhradně na účtu označeném jako „advokátní úschova“.

Qui bono?

Novinka reaguje na případy zpronevěry advokátů, proto je třeba nadcházející reformu označit ve vztahu ke klientům za posun k modernímu, transparentnímu a bezpečnému systému advokátní správy svěřených prostředků při realitních transakcích.

Pro advokáty naopak znamená přísnější administrativní povinnosti s dodatečnými náklady ve formě poplatků do fondu.

Nu, a čím je pro realitní zprostředkovatele? Houští otázek! Jak rychle se systém usadí a zprůchodní? Jak dlouho bude trvat, než v GF budou vůbec nějaké peníze? O kolik se advokátní úschovy prodraží? Není aktuálně nastupující konkurence velice dobře odladěných a bezpečných systémů bankovních úschov u některých bank jednodušším řešením?

Členové Realitní komory ČR spolupracují s konkrétními advokáty, v řadě případů jde o letité vztahy absolutní důvěry. Přesto je dobré, aby se nad chystanou změnou zamysleli a odpověděli si férově na zásadní otázku: jaká forma úschov bude pro mé klienty tou nejlepší?

Vstoupit do diskuse
Témata: ks-nalevo