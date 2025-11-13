Revoluce v advokátních úschovách realitních financí

Co je Garanční fond
Fond má poskytnout ochranu v případě, že dojde k trestné činnosti advokáta při správě úschovy. Poškozený klient může získat náhradu až 5 mil. Kč při realitních úschovách. Není však věcí státu fond financovat, proto bude zpočátku bez peněz. Naplní se postupně z poplatků, které advokáti budou odvádět za každou úschovu. 1 000 Kč za standardní, 2 000 Kč za realitní.
Elektronická kniha úschov
Srdcem systému je zavedení Elektronické knihy úschov, která funguje jako centrální evidenční systém spravovaný Advokátní komorou. Advokát bude mít za povinnost zapsat tam každou úschovu ještě před tím, než na zvláštní bankovní účet peníze přijme. Musí zaznamenat identifikaci klienta, účel úschovy, výši svěřených prostředků, podmínky pro jejich uvolnění a číslo zvláštního bankovního účtu, na kterém budou peníze uloženy.
Propojení s bankami a ochrana klientů
Systém v reálném čase umožní sledovat všechny aktivní úschovy. Každá změna - tedy přijetí dalších prostředků, částečné uvolnění či ukončení úschovy - musí být zaznamenána.
Kniha je navíc propojena s bankovním systémem. Banky mají povinnost informovat klienty o všech pohybech na účtech úschov. Pokud by advokát chtěl vyplatit peníze v rozporu se smlouvou o úschově, klient má možnost této výplatě zabránit.
Zpřísňuje se i samotné vedení úschov. Peníze musí být uloženy výhradně na účtu označeném jako „advokátní úschova“.
Qui bono?
Novinka reaguje na případy zpronevěry advokátů, proto je třeba nadcházející reformu označit ve vztahu ke klientům za posun k modernímu, transparentnímu a bezpečnému systému advokátní správy svěřených prostředků při realitních transakcích.
Pro advokáty naopak znamená přísnější administrativní povinnosti s dodatečnými náklady ve formě poplatků do fondu.
Nu, a čím je pro realitní zprostředkovatele? Houští otázek! Jak rychle se systém usadí a zprůchodní? Jak dlouho bude trvat, než v GF budou vůbec nějaké peníze? O kolik se advokátní úschovy prodraží? Není aktuálně nastupující konkurence velice dobře odladěných a bezpečných systémů bankovních úschov u některých bank jednodušším řešením?
Členové Realitní komory ČR spolupracují s konkrétními advokáty, v řadě případů jde o letité vztahy absolutní důvěry. Přesto je dobré, aby se nad chystanou změnou zamysleli a odpověděli si férově na zásadní otázku: jaká forma úschov bude pro mé klienty tou nejlepší?