Rekonstrukce po částech nebo najednou? Jak se rozhodnout chytře

Komerční sdělení   13:23
Okny fouká, sprchový kout protéká a kuchyň už má nejlepší léta za sebou… Možná se vám v hlavě rodí myšlenka na rekonstrukci. Jenže jak na ni? Pustit se do všeho najednou, nebo postupně po částech? Přečtěte si, co se dnes opravdu vyplatí zvážit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Rekonstrukce najednou nebo po částech? | foto: Magnific.com

Rekonstrukce najednou: rychlá cesta, ale vyšší nároky na plánování

Rekonstrukce „na jeden zátah“ je lákavá především tím, že výsledek máte hotový v relativně krátkém čase. Nemusíte opakovaně řešit stavební nepořádek ani zásahy do běžného života. Vše proběhne v rámci několika týdnů či měsíců. Po překlenutí tohoto období si můžete plnými doušky užívat nově nabytý komfort bydlení.

Rekonstrukce najednou nebo po částech? | foto: Magnific.com

Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že takový přístup klade vyšší nároky na rozpočet i plánování. Najednou řešíte všechny práce, jejich návaznost, nákup materiálu i služeb. Pokud nemáte dostatek vlastních úspor, nabízí se možnost financování, které vám pomůže rozložit náklady v čase. Jednou z variant je například půjčka na rekonstrukci od mBank, díky které si můžete zachovat finanční rezervu a zároveň realizovat rekonstrukci bez zbytečných odkladů.

Rekonstrukce po částech: flexibilita, ale delší proces

Postupná rekonstrukce je ideální pro ty, kteří chtějí lépe kontrolovat výdaje a rozložit investici do delšího období. Umožňuje reagovat na aktuální finanční situaci a přizpůsobit tempo prací vlastním možnostem.

Nevýhodou je ale dlouhodobé omezení komfortu bydlení. Rekonstrukce se stane součástí vašeho každodenního života. Vrací se hluk, prach i další omezení spojená s jednotlivými etapami. Počítejte také s tím, že celý proces se může snadno protáhnout déle, než jste původně plánovali, a to nejen kvůli financím, ale i kvůli dostupnosti materiálů nebo řemeslníků.

Co dnes hraje zásadní roli: ceny a dostupnost

Při rozhodování dnes hraje velkou roli aktuální situace na trhu. Ceny stavebních materiálů i prací jsou proměnlivé a v posledních letech spíše rostou, což v praxi znamená jediné: odkládání rekonstrukce se může snadno prodražit. Některé materiály mohou zdražit i dvojnásobně.

Do hry navíc vstupuje dostupnost řemeslníků. Kvalitní odborníci mají často plné kapacity na několik měsíců dopředu. Pokud chcete, aby práce na sebe plynule navazovaly, je potřeba vše plánovat s předstihem a řemeslníkům se pravidelně připomínat.

Jak se rozhodnout?

Neexistuje jedno univerzální řešení. Každé domácnosti „sedne“ jiný přístup. Zvažte vlastní finanční i časové možnosti, případně bankovní nabídky, a také svá očekávání a míru tolerance k omezení komfortu.

Pokud chcete mít rychle hotovo a minimalizovat zásahy do běžného života, dává smysl rekonstrukce najednou a případné využití úvěru. Pokud naopak preferujete postupné investice z vlastních zdrojů a větší flexibilitu, může být vhodnější rozdělit projekt na etapy.

Vstoupit do diskuse