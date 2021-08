REALITY PRORADOST – spolupráce s nejlepšími profesionály z oboru realit

Původně rodinný koncept realitní franšízy nabral nový směr na sklonku minulého roku s příchodem investora Petra Čajana. Jeho cíle jsou ambiciózní: současných 200 makléřů působících pod křídly PRORADOSTi chce rozšířit o další desítky až stovky uživatelů, kteří vytvoří síť pokrývající realitními službami celou ČR.



Petr Čajan - majitel poradenské skupiny Premium Financial Services, investor v oboru realit, developmentu, stavebnictví a IT. foto: Tomáš Nosil

Co nejvíce ovlivnilo Vaše rozhodnutí koupit zrovna tuto společnost?

Hned na začátku mě zaujal odlišný princip realitního podnikání. Makléři u nás nejsou zaměstnanci, ale rovnocenní obchodní partneři, kterým poskytujeme servis pouze za jasně definovaný měsíční paušál. O provizi se nemusí dělit s námi tak, jak bývá zvykem u „klasických realitek“, ale můžou ji celou investovat do lepších služeb svým klientům i do sebe samotných. Ta přímá obchodní linie „makléř – klient“ je mnohem více založená na přímé odpovědnosti, důvěře a osobním renomé kteréhokoliv z realitních makléřů s nimiž spolupracujeme. A to se mi líbí – jsou to samostatní profesionálové odpovědní sami za sebe, a my je nemusíme „vodit za ručičku“.

Souvisí tato Vaše akvizice i s ostatními obory, v nichž podnikáte?

Určitě ano! Mým vstupem do společhosti REALITY PRORADOST se spustil proces, v němž bych rád propojil všechny své dosavadní aktivity – od výstavby, prodeje nebo nákupu nemovitosti až po zajištění nejvýhodnějšího financování.

Na jaře jsme oznámili vstup strategického partnera, kterým je společnost CZECH HOME CAPITAL, významný investor do nájemního bydlení. A kdo jiný by měl nájemní byty obhospodařovat, než dceřiná realitní společnost?! Do zakázek PRORADOSTi jsme tím získali stovky nájemních bytů, další stovky až tisíce jsou v různých fázích před dokončením.

Ale před chvílí jste uváděl, že váš princip podnikání v realitách není závislý na podílu z provize za prodané nemovitosti...

To se vůbec nevylučuje. Otevřela se nám tím možnost spolupracujícím makléřům nabídnout exkluzivně široké portfolio interních zakázek pronájmů i prodejů nemovitostí. A to je pro nás velmi účinná reklama na naše služby, která říká: u nás vám zůstane 100% vaší provize a ještě vám nabídneme zajímavé zakázky! To sdělení funguje, což potvrzuje více než desetiprocentní nárůst makléřů za poslední kvartál.

Co všechno ten „servis pro makléře za měsíční paušál“ vlastně obsahuje?

To je asi na hodně dlouhé povídání, ale stručně se to dá popsat takto:

Jste samostatný makléř se svým živnostenským listem, máte své portfolio zákazníků a jste sám odpovědný za svůj „realitní byznys“. Ale kupovat si specializovaný software, platit za inzerce na nejlepších realitních serverech, dělat marketing Vašim zakázkám i Vašim službám plus mnoho dalších běžných činností Vás samostatně vyjde na hodně velké peníze.

A tady vstupujeme do hry my, protože to všechno můžeme nabídnout za mnohem příznivější ceny formou měsíčního paušálu. Nabídneme Vám špičkový software, v němž se zakázky velmi snadno evidují, upravují, exportují do inzercí ... což zásadně ušetří čas i náklady a zefektivňuje to Vaši práci.

Díky velkému objemu za celou naši síť Vám umíme sjednat výrazně nižší ceny u inzercí i dalších marketingových aktivit k Vašim zakázkám, to samé se týká i specializovaných doplňkových služeb.

A „třešnička“ na závěr: Vy jako makléř si chcete zřídit svůj vlastní web, na němž budete inzerovat své služby i aktuální zakázky svých klientů. V dnešní době se minimální částky za programování a grafiku takových webových stránek pohybují v řádu desítek tisíc, k tomu roční poplatky za hosting atd. A my našim makléřům nabízíme jejich samostatný web jen za měsíční paušál několika set korun, který si navíc každý může vytvořit na „pár kliků“ s možností online aktualizace všech zakázek, to všechno bez potřeby hlubších znalostí v oboru IT.

V tu chvíli jako podnikatel ušetříte ročně velké částky a vaše podnikání se stává mnohem efektivnější. A to je ten důvod, proč jsem přesvědčený, že spolupráce s námi se vyplatí kterémukoliv realitnímu makléři, který podniká „sám na sebe“.

Co dalšího mají „Vaše“ REALITY PRORADOST v plánu na blízké období?

Chceme růst a plány máme ambiciózní. Ale plně si uvědomuji, že růst můžeme jenom pokud nabídneme bezkonkurenční servis a služby. Takže vylepšujeme a hledáme synergie v oboru tak, aby makléři měli důvod přemýšlet o spolupráci s námi.

Uzavřeli jsme strategickou spolupráci se společností CHYTRÝ HONZA a.s., servisní organizací dlouhodobě zastřešující více než tisícovku finančních poradců a jejich domovských poradenských společností, které hlavně v oblasti hypotečních úvěrů zažívají meziroční nárůst obchodů o více než 40 procent.

Pro makléře spolupracující se sítí REALITY PORADOST se tím otevírají i další možnosti provizní spolupráce v přidružených odvětvích realitních transakcí – možnosti tipovat klienty pro finanční produkty za výhodnou provizi, nebo naopak získávat tipy realitních zakázek od finančních poradců, kteří se pohybují ve stejném odvětví, ale s jiným obchodním zájmem. K tomu připravujeme provizní spolupráci v rámci nabídky balíčků energií, pojištění a dalších služeb k obchodovaným nemovitostem a mnoho dalšího.

Vždycky se snažím přemýšlet stejně jako potenciální klienti, na něž cílíme naši nabídku – a já sám musím být přesvědčený, že se to opravdu vyplatí, pak si teprve za nabídkou stojím a pouštím ji „na trh“.

Takže hodláte vylepšovat i do budoucna...

Ano, to určitě. Mým cílem je obecné zviditelnění značky REALITY PRORADOST na trhu s nemovitostmi tak, aby naše logo bylo vždy „garancí kvality“ pro autonomní podnikání každého makléře, který s námi spolupracuje.

Dohromady chceme být silným celkem, který sdružuje tým nejlepších profesionálů z oboru. V silném týmu je totiž každý silný, jistý a respektovaný, z čehož může těžit kdokoliv, kdo je jeho součástí. A tým REALITY PRORADOST určitě v poslední době velmi posílil, a růst bude i nadále.