Realitního makléře nemůže dělat každý. Nutné je vzdělání, praxe nebo zkoušky

Donedávna mohl dělat realitního makléře dělat v podstatě každý. Byla to volná živnostenská činnost. To se však změnilo a v současné době je to živnost vázaná, která vyžaduje splnění kvalifikačních podmínek, které jsou definované zákonem. Na to, jaké podmínky musí zájemce o práci realitního makléře splňovat, se Monika Lukášová z Reality.iDNES.cz ptala Pavla Rakouše z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud by zájemce chtěl dělat realitního makléře takzvaně z fleku, a nemá žádné zkušenosti, tak musí mít vysokoškolské magisterské vzdělání. „Musí to být buďto právní, nebo specializované stavební s vhodným zaměřením na typově rezidenční nemovitosti, případně ekonomické vzdělání a to opět ve vhodném oboru. Obory jsou vyjmenované v zákoně,“ vysvětluje Pavel Rakouš a dodává: „V případě, že by si Živnostenský úřad nebyl jistý, jestli vystudovaný obor splňuje podmínky zákona, tak se dotáže na Ministerstvu školství, zda konkrétní vzdělání lze uznat.“

Bez potřebného vzdělání je potřebná praxe

Kdo takové vzdělání nemá, tak má situaci složitější. Opět je rozhodující úroveň dosaženého vzdělání. Pokud zájemce o práci makléře dokončil nebo studuje vysokou školu bakalářského stupně, tak potřebuje roční kurz MBA a k tomu rok praxe. U zájemců, kteří aktuálně studují, je to snazší, protože některé vysoké školy doplňkový MBA kurz zařazují a umožňují studentům absolvovat jej souběžně s bakalářským studiem. Ovšem i zde je podmínka roční praxe.

Pokud má zájemce středoškolské vzdělání s maturitou, musí si odkroutit tříletou praxi v realitním byznysu. „Stane se tak jakýmsi makléřem juniorem či koncipientem. Pod odhledem zkušeného makléře uvidí, jak celý realitní byznys funguje od informací o nemovitosti přes přípravu dokumentů až po vyřízení celého obchodu. A to jak ze strany prodávajícího tak i kupujícího,“ říká Pavel Rakouš a doplňuje: „Sám samozřejmě na prohlídky klienty vodit nemůže, musí mít sebou licencovaného makléře.“

Roční či tříletá praxe v realitní kanceláři má samozřejmě i svá negativa. Kdo se rozhodl změnit práci, tak pravděpodobně nebude mít čas čekat a pracovat za zřejmě nízkou mzdu. Jeho pozice v realitní kanceláři bude asistentská. Může pomáhat s administrativou, ale klienty nepřivede, ani sám nevyřídí obchod. To je případ i průvodkyně pořadem Moniky Lukášové, která se v jeho průběhu chce stát realitní makléřkou.

Zkoušky proces urychlí, ale jsou náročné

Proto je zde další možnost a tou jsou realitní zkoušky. Ty se řídí kvalifikačním standardem, který byl od roku 2020 zpřísněn. Jsou zde přesně stanovené okruhy otázek, které se pak v rámci okruhů mohou měnit. Pavel Rakouš říká: „Zkoušky jsou náročné. Úmrtnost v rámci zkoušek je v rámci prvního pokusu 5 až 7 procent. Pokud vezmeme neúspěšnost i po opakovaných zkouškách, tak to jsou dvě až tři procenta zájemců, kteří je nesloží.“

Zájemce se samozřejmě může připravovat sám, okruhy témat najde na webu ministerstva. Ale určitě lze doporučit kurzy, které studenty na testy připraví. Na webu ministerstva jsou všechny agentury, které zkoušky i kurzy pořádají. Zájemce si tak může vybrat i podle programů, které agentury nabízí. Některé se v kurzech specializují na vybrané okruhy, nebo na lokální působnost. Ale všechny musí zájemce připravit na testy. „Zkoušky jsou podobně náročné jako maturita,“ říká Pavel Rakouš a dodává: „Zájemce se může podívat na náš web, tam se dá doklikat až na termíny. Stejně jako maturita by i zkouška měla být veřejná a zájemce se může jít na zkoušku podívat.“