Byty zrychlují, nájmy mizí a pravidla se mění. Co teď musí vědět kupující i prodávající?

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi i pronájmu nemovitostí a vybírat prověřené realitní profesionály. Praktické návody a datové analýzy jsou soustředěné v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace pro klienty na stránce Pro veřejnost a konkrétní odborníky v jednotlivých regionech lze hledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Reality.iDNES.cz jsou jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku a spolu s CEMAP – cenové mapy se podílejí také na datovém zázemí pravidelných analýz českého realitního trhu.
Rodinný dům a pozemek: hezká parcela ještě není bezpečná koupě
Výchozím textem tohoto přehledu je článek Rodinný dům a pozemek: co si ověřit ještě před koupí.
Krásný výhled, dobrá lokalita a zajímavá cena za metr čtvereční jsou jen začátek. Kupující musí zjistit, co dovoluje územní plán, jaká je maximální zastavitelnost, zda má parcela právně zajištěný přístup, zda je možné připojení k sítím, jaká ochranná pásma na pozemek dopadají a zda se jeho skutečné hranice shodují s tím, co ukazuje plot.
Velmi častou chybou je už samotné označení „stavební pozemek“. Inzerát tím ještě negarantuje, že na konkrétní parcele lze postavit právě takový dům, jaký kupující plánuje. Dva sousední pozemky stejné velikosti mohou mít dramaticky odlišnou hodnotu kvůli přístupu, sítím, svažitosti nebo regulaci výstavby.
„Cena pozemku je důležitá, ale mnohem dražší bývá chyba, kterou zjistíte až po koupi,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Technická inspekce může stát tisíce. Skrytý problém statisíce
Hned následující článek Technická inspekce nemovitosti před koupí: co odhalí, kolik stojí a kdy se vyplatí připomíná, že běžná půlhodinová prohlídka nemovitosti má úplně jiný účel než odborná technická kontrola.
Technik hledá známky vlhkosti, zatékání, prasklin, poruch střechy, nedostatky oken a dveří, problémy s vytápěním, vodou, odpady, izolacemi, tepelnými mosty nebo odvodněním. Cena služby začíná podle rozsahu na několika tisících korun, detailnější kontroly mohou stát vyšší jednotky až desítky tisíc a komplexní varianty mohou přesáhnout 30 tisíc korun.
To může znít jako další náklad při už tak drahé koupi. Ve srovnání s opravou střechy, sanací vlhkosti nebo výměnou problematických rozvodů ale může jít o velmi levnou pojistku.
„Dobrá technická inspekce neposkytuje kupujícímu automatický nárok na slevu. Dává mu ale fakta,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Vlhkost po nastěhování: nejprve zjistit příčinu, potom hledat viníka
Na technické prověření logicky navazuje článek Koupili jsme dům a po nastěhování zjistili vlhkost ve zdech. Máme šanci se bránit?.
Mokré mapy, plíseň nebo opadaná omítka po nastěhování ještě automaticky neznamenají, že prodávající kupujícího podvedl. Rozhodující je příčina. Může jít o dlouhodobou závadu existující už při převodu, ale také o kondenzaci způsobenou způsobem užívání, větráním nebo změnou teplotních podmínek.
Prvním krokem proto nemá být spor, ale dokumentace, odborné posouzení a zjištění, zda příčina vady existovala už v době prodeje.
„Nejprve je potřeba zjistit, odkud voda přichází a zda příčina existovala už při prodeji,“ zdůrazňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Právě tento rozdíl může rozhodnout, zda kupující řeší skrytou vadu, běžné opotřebení nebo problém vzniklý až po změně způsobu užívání domu.
Hypotéka není vyřešená jen proto, že vám banka předběžně řekla ano
Další díl série pro kupující Co když mi banka neschválí hypotéku nebo nevyjde odhad? Jak se chránit ještě před rezervací ukazuje rozdíl mezi prověřením klienta a schválením financování konkrétní nemovitosti.
Banka totiž neposuzuje jen příjem a závazky kupujícího. Hodnotí také samotnou nemovitost. Bankovní odhad může být nižší než dohodnutá kupní cena a kupující pak musí rozdíl pokrýt z vlastních zdrojů. Obecná horní hranice LTV je 80 %, u žadatelů mladších 36 let pořizujících vlastní bydlení může dosáhnout 90 %.
„Financování by mělo být jednou z prvních věcí, kterou si kupující ověří,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Stejně důležité je správné znění rezervační smlouvy. Ta by měla jasně říkat, co se stane s rezervačním poplatkem, pokud úvěr nebo potřebná výše financování schválena nebude.
List vlastnictví: několik řádků, které mohou rozhodnout o milionech
Praktický návod Jak číst list vlastnictví: 20 věcí, které zkontrolovat v katastru před koupí nemovitosti patří k textům, které by měl znát prakticky každý kupující.
Část A ukazuje vlastníka, část B nemovitosti, část C pak omezení vlastnických práv – například zástavy, věcná břemena, zákazy zcizení nebo zatížení. Právě část C si zaslouží mimořádnou pozornost.
Důležitá je také plomba. Sama o sobě neznamená problém, upozorňuje ale, že u nemovitosti právě probíhá změna. Může jít o výmaz staré hypotéky, ale také o změnu vlastnictví nebo jiný zápis, který kupující nečekal.
„Hypotéka prodávajícího sama o sobě není důvod z koupě utéct. Je to běžná situace,“ připomíná Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku. Bezpečný obchod ale musí přesně řešit doplacení banky, úschovu, výmaz zástavy a návaznost jednotlivých kroků.
Soused parkuje na vašem pozemku dvacet let. Je už jeho?
Článek Soused roky parkuje na vašem pozemku. Může si ho časem vydržet? Samotných 10 let nestačí otevírá téma, které se často objeví až při přípravě prodeje.
Samotná délka používání cizího pozemku automaticky neznamená vznik vlastnictví vydržením. Důležité je, proč soused část pozemku začal používat, zda ji držel jako vlastní, co věděl o skutečném vlastnictví a zda k užívání neměl souhlas majitele.
Typickými problémy jsou staré ploty, příjezdové cesty, parkovací plochy nebo části zahrad, které se desítky let používají jinak, než ukazuje katastr.
„Když sousedovi deset let dovolujete parkovat na vašem pozemku, neznamená to, že jste mu ho darovali,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Při prodeji je ale potřeba takovou situaci vyřešit předem, protože nejasná hranice nebo přístup mohou velmi rychle ovlivnit kupujícího i banku.
„Ano“ při jednání ještě není bezpečně uzavřený obchod
Sedmý díl seriálu Radima Paříka Koncept R.E.A.L.I.T.Y.: Y jako YES na smlouvu připomíná, že mezi slovním souhlasem a skutečně dokončenou dohodou může být stále velká vzdálenost.
Kupující kývá, prodávající počítá s prodejem, všichni mají pocit, že je hotovo – a pak zazní: „Ještě se ozvu.“ Právě neurčitost podle článku rozbíjí mnoho obchodů.
Dobrý makléř proto nemá klienta tlačit k podpisu. Má vytvořit proces, ve kterém obě strany vědí, co podepisují, proč to podepisují, co bude následovat a jaká rizika jsou vyřešena.
Studenti nájmy hlavně vybírají. Méně je zdražují
Jedním z nejzajímavějších datových článků období je Studenti české nájmy hlavně „vybírají“: v Brně do září mizí 14,7 % nabídek, ceny rostou jen mírně.
Mezi květnem a zářím ubude v průměru ve 12 sledovaných krajských městech 8,1 % nabídek nájemních bytů, zatímco nájemné se zvýší jen o 0,79 %. V Brně nabídka klesá o 14,7 %, v Olomouci o 12 %.
Hlavní studentský efekt tedy není prudký růst ceny, ale výrazně menší výběr.
„Kdo hledá nájem v univerzitním městě až v září, přichází především o výběr,“ shrnuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Dlouhodobá čísla zároveň ukazují, že nájemné za deset let nominálně vzrostlo v průměru o 82 %, po očištění o inflaci však o necelých 17 %.
Byt v exekuci může být levnější. Právní riziko má ale také cenu
Článek Koupě nemovitosti v exekuci nebo insolvenci: 20 věcí, které musíte ověřit před podpisem se zabývá jedním z nejsložitějších typů realitních obchodů.
Nestačí podívat se na list vlastnictví a porovnat cenu. Kupující musí zjistit, kdo má právo s nemovitostí nakládat, v jaké fázi se nachází exekuce nebo insolvence, komu má být kupní cena zaplacena, jak budou odstraněna omezení a zda lze vůbec použít běžnou kupní smlouvu.
„Nízká cena nemovitosti v problémové situaci může působit velmi lákavě. Tady se opravdu vyplatí zpomalit,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, k tomu připomíná, že právní riziko má také svoji cenu. Půlmilionová sleva nemusí být výhodná, pokud kupující přebírá komplikaci, jejíž rozsah nezná.
Gril na balkoně: zákaz neexistuje, hranice ale ano
Na první pohled odlehčenější článek Gril na balkoně: kdy už kouř vadí sousedům a co může řešit SVJ ve skutečnosti otevírá důležité téma kvality bydlení v bytových domech.
Grilování na balkoně není automaticky zakázané. Pokud ale kouř, pach nebo jiné imise opakovaně obtěžují sousedy nad přiměřenou míru, může vzniknout problém. Roli hraje také požární bezpečnost, domovní řád a konkrétní situace v domě.
„Rozhoduje intenzita, opakování, bezpečnost, pravidla domu a konkrétní dopad na ostatní,“ vysvětluje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Pro kupujícího je to další připomínka, že při koupi bytu nekupuje jen jednotku. Kupuje také společné prostory, sousedské vztahy a způsob fungování domu.
HOPování na Reality.iDNES.cz: více viditelnosti ano, záchrana špatného inzerátu ne
Samostatný článek HOPování na Reality.iDNES.cz: kdy má smysl posunout inzerát na první místo a kdy ne vysvětluje nástroj, který vrací konkrétní nabídku na první pozici v odpovídajících výsledcích vyhledávání.
Jeden HOP stojí 12,90 Kč bez DPH. Nabídka ale nemá garantovanou pevnou dobu na prvním místě – postupně ji mohou předběhnout nové nebo později zvýrazněné inzeráty.
Zásadní je hlavně správně určit, proč se nemovitost neprodává. Pokud je problém v ceně, fotografiích, popisu nebo samotné kvalitě nabídky, vyšší viditelnost příčinu neodstraní.
„HOPování je distribuční nástroj. Dostane nabídku znovu nahoru, ale nemění její cenu ani kvalitu,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Stavební novela může ovlivnit obchod ještě před rokem 2028
Článek Kolaudaci vyřídí i inspektor. Proč stavební novela začne měnit obchody dříve než stavební úřady reagoval na stav k 14. září, kdy novela po hlasování Parlamentu mířila k prezidentovi.
Pro kupující novostaveb, developery i SVJ je podstatné, že některé změny mají podle schváleného znění nastoupit dříve než často zmiňovaná reorganizace stavebních úřadů v roce 2028. Týká se to například možnosti vydání kolaudačního rozhodnutí prostřednictvím autorizovaného inspektora a širšího zastupování vlastníků jednotek prostřednictvím SVJ.
„U developerského obchodu může několik měsíců znamenat zásadní rozdíl pro předání bytu, čerpání hypotéky i splatnost části kupní ceny,“ upozorňuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Pro kupující je důležité především to, jak smlouva definuje kolaudaci, dokončení stavby, předání bytu a termín doplacení kupní ceny.
EET 2.0: u realitní provize nemusí rozhodovat jen způsob platby
Článek z 15. září Provize přes QR při podpisu: kdy makléři vznikne povinnost EET 2.0? upozorňuje na velmi praktický detail připravovaného systému evidence tržeb.
Podle Parlamentem schválené podoby může být zásadní rozdíl mezi platbou provedenou při osobním kontaktu a stejnou částkou uhrazenou později na dálku. QR kód nebo běžný bankovní převod proto samy o sobě automaticky neurčují, zda půjde o evidovanou tržbu.
Článek zachycuje legislativní stav k 15. září 2026: zákon byl po hlasování Sněmovny doručen prezidentovi, ale v okamžiku publikace nebyl doložen jeho podpis ani vyhlášení. Popsaná pravidla proto článek správně nevydává za již účinná.
„Bude potřeba sledovat nejen způsob úhrady, ale i okolnosti, za kterých klient platí,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, doporučuje kancelářím připravit si jednoduchou mapu plateb – jak provize přijímají, kdy je klient hradí a komu příjem skutečně plyne.
Srpen 2026: ceny výše, ale ještě výraznější je rychlost trhu
Celé období uzavírá článek Realitní trh v srpnu 2026: ceny dál rostou, byty se nabízejí 63 dní a domy 82 dní.
Podle ověřených dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz dosáhla průměrná nabídková cena bytů k prodeji 98 756 Kč/m², což představuje meziroční růst o 10,4 %. Průměrná doba nabízení se přitom zkrátila ze 145 na 63 dní.
Rodinné domy dosáhly 49 477 Kč/m² a nabízely se v průměru 82 dní oproti 209 dnům před rokem. Nájemní byty zůstaly na 332 Kč/m², ale doba nabízení se meziročně zkrátila ze 41 na pouhých 23 dní.
Velmi zajímavé je, že počet bytů k prodeji meziročně vzrostl o 16,4 %, zatímco doba nabízení klesla o 56,6 %. Více nabídek tedy automaticky neznamená slabší trh.
„Ceny jsou meziročně výše, ale ještě výraznější změnou je rychlost,“ shrnuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
„Samotný počet inzerovaných nemovitostí nevypovídá o síle nebo slabosti trhu,“ doplňuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Co si z období 4.–15. září odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují především jeden zdánlivý paradox: trh je rychlejší, ale bezpečný obchod vyžaduje více přípravy než dříve.
Kupující nemůže spoléhat jen na půlhodinovou prohlídku. U domu potřebuje řešit technický stav, vlhkost, pozemek, přístup, sítě a stavební dokumentaci. U bytu zase katastr, fungování domu, případná břemena a financování.
Ani vyřešená hypotéka není binární otázka „banka ano, nebo ne“. Rozhoduje bankovní odhad, vlastní zdroje a právní či technický stav konkrétní nemovitosti.
Aktuální nájemní data pak ukazují, že v některých segmentech nemusí být hlavním problémem samotná cena, ale rychle se zmenšující výběr. Typickým příkladem jsou univerzitní města před začátkem akademického roku.
Zároveň se mění také pravidla, která ovlivňují samotný realitní proces – od stavební legislativy až po připravovanou evidenci některých podnikatelských plateb.
Právě rychlejší trh proto není argumentem pro méně kontroly. Je argumentem pro přípravu předem.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Tento přehled velmi dobře ukazuje, proč projekt Realiťák roku není pouze žebříčkem realitních makléřů.
Jednou z jeho nejdůležitějších rolí je edukovat veřejnost v tom, co má při realitním obchodu požadovat a na co se má ptát.
Kupující by měl vědět, že výraz „stavební pozemek“ v inzerátu nestačí. Že čerstvě vymalovaná zeď nemusí znamenat zdravou konstrukci. Že předběžně schválená hypotéka ještě není schválenou hypotékou na konkrétní nemovitost. A že list vlastnictví není jen formalita, kterou někdo zkontroluje těsně před podpisem smlouvy.
Stejně tak prodávající potřebuje vědět, že problém s hranicí pozemku, starým věcným břemenem nebo nejasnou stavební dokumentací je nejlepší vyřešit před první prohlídkou, nikoli ve chvíli, kdy už kupující čeká s připravenou hypotékou.
„Veřejnost nepotřebuje znát každý paragraf. Potřebuje ale vědět, kde může vzniknout riziko a kdy už má přizvat odborníka,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Právě zde se ukazuje role kvalitního realitního makléře. Nemá nahrazovat advokáta, technika, projektanta nebo banku. Má ale umět problém včas rozpoznat, upozornit na něj klienta a zapojit správného specialistu dříve, než se z drobné nejasnosti stane drahá komplikace.
Projekt Realiťák roku zároveň díky pravidelným datovým analýzám pomáhá veřejnosti rozlišovat mezi dojmem a realitou trhu. Ověřená data projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz ukazují nejen ceny, ale také délku nabízení a množství dostupných nemovitostí. Právě jejich kombinace umožňuje mnohem přesněji pochopit, co se na trhu skutečně děje.
Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, dlouhodobě zdůrazňuje, že profesionální realitní služba se nepozná jen podle výsledné ceny. Důležitý je také způsob, jakým se k výsledku došlo – zda byly správně připraveny dokumenty, prověřeno financování, identifikována rizika a bezpečně nastaven celý proces.
Informovanější veřejnost tím zároveň zvyšuje tlak na celý realitní obor. Klient, který ví, na co se ptát, se méně spokojí s větou „to je v pořádku“ a více chce vědět proč je to v pořádku a kdo za konkrétní krok odpovídá.
Projekt Realiťák roku tak veřejnosti nepomáhá pouze najít konkrétní jméno. Pomáhá jí vytvářet vlastní měřítko kvalitní realitní služby.
Další praktické návody a analýzy nabízí sekce Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace jsou dostupné na stránce Pro veřejnost a prověřené odborníky v jednotlivých regionech lze hledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Devátý ročník projektu Realiťák roku pokračuje v dlouhodobé snaze zvyšovat kvalitu realitních služeb, vzdělávat veřejnost a pomáhat lidem dělat při prodeji, koupi nebo pronájmu bezpečnější a informovanější rozhodnutí.