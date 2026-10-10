Hypotéka je o 5 900 Kč dražší než nájem. Realitní trh řeší i černé stavby a odbornost makléřů

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi i pronájmu nemovitostí a vybírat prověřené realitní profesionály. Praktické návody, komentáře a datové analýzy pravidelně vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace jsou soustředěné také na stránce Pro veřejnost a konkrétní odborníky v regionech lze hledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Realitní fórum ČR: odbornost, registr, vzdělávání i odpovědnost kanceláří
Výchozím článkem tohoto přehledu je text První Realitní fórum ČR pojmenovalo hlavní problémy trhu: odbornost, registr, vzdělávání i realitní zákon.
První pracovní setkání Realitního fóra ČR proběhlo 30. září v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jeho cílem nebylo přijmout formální usnesení, ale zjistit, která témata se napříč různými částmi realitního prostředí opakují. A právě to se podařilo.
V debatě se opakovaně vracely podmínky vstupu do profese, průběžné vzdělávání, možnost jednoduše ověřit realitního profesionála, odpovědnost realitních kanceláří, další vývoj zákona o realitním zprostředkování, rezervační smlouvy, ochrana klienta a nedostatek kvalitních dat. Výraznou část diskuse tvořila také dostupnost bydlení. Model připravený pro fórum ukázal, že zatížení modelové domácnosti splátkou financování vzrostlo z přibližně 14,6 % čistého příjmu v roce 2016 na 29,5 % v roce 2026.
„První setkání ukázalo, že jsme otevřeli správné otázky. Překvapilo mě, jak často se lidé z různých částí trhu vraceli ke stejným problémům – odbornosti, odpovědnosti, registru, vzdělávání a srozumitelným pravidlům,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Pro veřejnost je důležité, že fórum není jen debatou realitních kanceláří o jejich podnikání. Jedním z hlavních témat je právě otázka, jak má klient poznat kvalitní službu, co má mít možnost ověřit a jakou odpovědnost mají za výsledek nést makléř i realitní kancelář.
Plomba na katastru: nepanikařit, ale okamžitě zjistit proč
Ještě 2. října vyšel praktický článek Plomba na katastru nemovitostí: co znamená, jak zjistit důvod a kdy zastavit koupi.
Písmeno P u nemovitosti nemusí automaticky znamenat problém. Může jít o běžný převod vlastnictví, zápis zástavního práva banky nebo naopak výmaz staré hypotéky. Stejný symbol ale může upozorňovat také na změnu, o které kupující vůbec neví.
Praktické pravidlo je proto jednoduché: plomba neznamená automaticky nekupovat, ale vždy znamená zastavit se a zjistit proč. Kupující by měl znát číslo konkrétního řízení, předmět změny a jeho vztah k plánované transakci.
„Katastr je v realitním obchodu dynamický dokument. Nestačí si stáhnout list vlastnictví jednou a několik týdnů z něj vycházet,“ upozorňuje Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz. Stav je podle něj potřeba kontrolovat v rozhodujících okamžicích celé transakce.
Černá stavba: novela neznamená automatickou legalizaci
Velmi důležitý článek pro kupující rodinných domů nese název Kupujete dům s černou stavbou? Novela neznamená, že ji půjde jednoduše zlegalizovat.
Problémem nemusí být celý dům postavený bez povolení. V praxi se často jedná o pozdější přístavbu, garáž, půdní vestavbu, jinak umístěný objekt nebo změnu využití části domu. Ministerstvo pro místní rozvoj na konci září upřesnilo, že schválená stavební novela neznamená automatickou legalizaci takových staveb. Dodatečné povolení zůstává řešením, které musí splnit konkrétní podmínky.
„Při koupi domu nestačí vědět, co fyzicky stojí na pozemku. Kupující potřebuje vědět také to, zda skutečný stav odpovídá dokumentaci a zda je možné jednotlivé stavby a úpravy legálně užívat,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku. Věta „to se potom zlegalizuje“ podle ní není jistota, na které by měl stát nákup za několik milionů korun.
Právě zde se opět ukazuje význam přípravy ještě před rezervací. Nesoulad se stavební dokumentací může ovlivnit cenu, hypotéku, budoucí rekonstrukci i možnost nemovitost dál prodat.
Audit projektu Realiťák roku: 83,4 % profilů bez snížení bodů
Začátek října přinesl také podrobný pohled na kontrolu samotného hodnocení projektu v článku Jak kontrolujeme férovost hodnocení Realiťák roku 2026: 83,4 % profilů bez bodové korekce.
Detailní kontrolou prošlo prvních 223 kvalifikovaných makléřů. U 153 profilů nebyl nalezen konkrétní problém vyžadující zásah, dalších 33 obsahovalo položku vhodnou k ručnímu ověření, ale bez podkladu pro automatické snížení bodů. U 37 profilů byl nalezen skutečný bodový dopad.
Celkem bylo doporučeno ke korekci 108,9 bodu, což představuje přibližně 0,37 % z téměř 29,3 tisíce bodů kontrolované skupiny. U 186 z 223 makléřů – tedy 83,4 % – kontrola nevedla ke snížení aktuálního výsledku. Největší část korekcí přitom nevznikla u veřejného hlasování, ale u duplicitně vykázané obchodní aktivity.
Pro veřejnost je tento audit důležitý právě z hlediska důvěryhodnosti projektu. Pokud má hodnocení pomáhat při výběru realitního profesionála, musí být současně kontrolovatelné a schopné zachytit chyby nebo duplicitní záznamy.
Nájemník v exekuci: zákaz trvalého pobytu majitele nezachrání
Praktické téma pronajímatelů otevřel článek Nájemník v exekuci: co skutečně hrozí pronajímateli a jak ochránit byt i jeho vybavení.
Jedním z nejrozšířenějších mýtů je představa, že pokud nájemník nemá v bytě trvalý pobyt, exekutor do nemovitosti nemůže vstoupit. Rozhodující ale není formální adresa trvalého pobytu. Podstatné je, zda dlužník byt skutečně užívá a zda se tam nachází jeho majetek.
To zároveň neznamená, že exekuce nájemníka automaticky ohrožuje majetek pronajímatele. Klíčové je umět doložit, komu například pračka, televizor nebo nábytek skutečně patří.
„Pronajímatelé se často snaží chránit hlavně tím, že nájemci nepovolí trvalý pobyt. Jenže skutečná ochrana je jinde: v kvalitní smlouvě, přesném předávacím protokolu, dobré dokumentaci vybavení a v tom, že majitel ví, jak postupovat,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
TOP 30 semifinalistů a 66 krajských nominací
Devátý ročník projektu Realiťák roku vstoupil 4. října do další fáze. Článek Projekt Realiťák roku 2026: známe TOP 30 semifinalistů a krajské nominace představil třicítku postupujících v celorepublikovém hodnocení a současně 66 krajských nominací ve všech 14 krajích České republiky.
Důležitá je přitom regionální rovina. Projekt nehledá jen jednoho celkového vítěze, ale dlouhodobě pomáhá veřejnosti orientovat se také mezi kvalitními makléři v jednotlivých krajích a okresech.
„TOP 30 pro nás není jen tabulka třiceti jmen. Je to skupina makléřů, kteří se v letošním ročníku dostali do velmi silné pozice před rozhodující částí projektu. Zároveň ale nechceme zapomínat na regiony,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Holašovice: historická lokalita, kde o hodnotě rozhoduje i památkový režim
Velmi specifické, ale dobře zobecnitelné téma přinesl článek Kupujete statek v Holašovicích? Od ledna rozhoduje nová hranice rezervace a šest pravidel obnovy.
Od 1. ledna 2027 se zpřesňuje hranice památkové rezervace Holašovice a současně pravidla pro stavební zásahy, rekonstrukce, terénní úpravy, technickou infrastrukturu a obnovu historických staveb. U konkrétní nemovitosti proto nebude stačit vědět, že se nachází „v Holašovicích“. Rozhodovat bude přesná parcela a její vztah k nové hranici a pravidlům ochrany.
„Památkový režim není informace, kterou by měl kupující zjistit až po podpisu smlouvy. Je součástí samotné hodnoty nemovitosti,“ připomíná Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz. Ovlivňuje podle něj budoucí využití, náklady na rekonstrukci i čas potřebný k přípravě projektu.
Jak prodat 1+kk? Nejdříve plán, až potom inzerát
Novou praktickou sérii otevřel článek Jak prodat byt 1+kk: co udělat jako první.
U malého bytu svádí jednoduchost nabídky k rychlému startu: nafotit, napsat cenu a zveřejnit. Právě 1+kk ale často kupují velmi rozdílné skupiny – investor, student přes rodiče, jednotlivec pořizující první bydlení nebo člověk hledající menší byt po životní změně.
Proto má ještě před inzercí přijít odpověď na několik základních otázek: proč se byt prodává, jak rychle je potřeba obchod dokončit, jaký je skutečný stav jednotky, jaké dokumenty jsou k dispozici a jaká cena je realisticky obhajitelná na aktuálním trhu.
„Nejčastější chybou je, že prodávající spustí nabídku dřív, než si promyslí cenu, načasování a celý postup,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Nájem versus hypotéka: rozdíl téměř 5 904 Kč měsíčně
Jedním z nejsilnějších datových témat období je článek Nájem, nebo hypotéka v roce 2026? V Česku je splátka dvoupokojového bytu téměř o 6 000 Kč vyšší než nájem.
Model Realitního fóra ČR pracuje s dvoupokojovým bytem o ploše 50 m², 80% LTV, splatností hypotéky 30 let a dvěma mediánovými čistými příjmy domácnosti. Pro celou Českou republiku vychází modelové nájemné na 16 256 Kč měsíčně, zatímco splátka hypotéky na 22 159 Kč. Rozdíl činí přibližně 5 904 Kč měsíčně.
V Praze je rozdíl ještě výraznější: nájem vychází na 22 528 Kč a modelová splátka hypotéky na 33 825 Kč, tedy o více než 11 297 Kč měsíčně. Ústecký kraj jde v modelu opačným směrem – hypotéční splátka vychází přibližně o 643 Kč pod úrovní nájmu.
„Rozdíl mezi nájmem a splátkou hypotéky je dnes viditelný na první pohled, ale při rozhodování domácnosti nesmí skončit jen u jedné měsíční částky,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku. Vlastník splácí jistinu a vytváří majetek, zároveň ale potřebuje vlastní kapitál, rezervu na opravy a nese dlouhodobější riziko.
„Celorepublikový průměr je užitečný pro orientaci, ale v otázce dostupnosti bydlení dokáže zakrýt obrovské regionální rozdíly,“ doplňuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Nadace vlastní hotel nebo dům. Osvobození od daně není automatické
Daňové téma přinesl článek Nadace vlastní hotel nebo pronajímá dům: kdy už neplatí osvobození od daně z nemovitých věcí.
Generální finanční ředitelství od 1. října sjednotilo metodiku. Samotná skutečnost, že nemovitost vlastní nadace, nadační fond nebo ústav a její výnos používá na veřejně prospěšný účel, nestačí. Rozhodující je, k čemu konkrétní budova, jednotka nebo pozemek skutečně slouží. U smíšeně využívané nemovitosti může být osvobozena pouze odpovídající část.
„Pro realitní praxi je důležité oddělit dvě věci: kdo nemovitost vlastní a k čemu samotná nemovitost skutečně slouží,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Podle Petra Makovského, zakladatele projektu Realiťák roku a výkonného ředitele Reality.iDNES.cz, může u smíšeně využívaných objektů daňový režim ovlivňovat provozní náklady i ekonomické hodnocení celé investice.
Ústecký kraj: byty +441 %, Most +565 %
Jedny z nejvýraznějších dlouhodobých čísel posledních měsíců přinesla analýza Ústecký kraj za 10 let: byty zdražily o 441 %, v Mostě o 565 %.
Mezi srpnem 2016 a srpnem 2026 vzrostla průměrná nabídková cena bytů v Ústeckém kraji z 8 628 na 46 704 Kč/m², tedy o 441,3 %. V okrese Most činil růst 564,5 %, v Chomutově 501,3 % a v Teplicích 471,9 %. Rodinné domy v kraji zdražily o 263,8 %, garáže o 319,1 % a pozemky pro bydlení o 229,6 %. Jde o ověřená data projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz.
Výrazně se změnila také rychlost trhu. U bytů se doba nabízení zkrátila ze 112 na 53 dní, u domů z 212 na 89 dní a u pozemků z 335 na 159 dní.
„Ústecký kraj už dávno není možné vnímat jen jako jeden levný trh,“ upozorňuje Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku. Litoměřice, Most, Děčín nebo Ústí nad Labem jsou podle něj výrazně odlišné lokální trhy.
Dům s kamny nebo kotlem: kupní cena je jen začátek
Období uzavírá článek z 6. října Kupujete dům s kamny nebo kotlem na dřevo? Co si ověřit a kolik může stát změna vytápění.
K 6. říjnu 2026 není v České republice schválen žádný plošný zákaz topení dřevem. Od září 2024 ale platí omezení provozu některých nejstarších kotlů na pevná paliva, které nesplňují potřebnou emisní třídu. Toto pravidlo se netýká stejným způsobem běžných kamen, krbových vložek nebo sporáků používaných k přímému vytápění místností.
Pro kupujícího je podstatné zjistit, co přesně je v domě instalováno, jak je zařízení staré, v jakém je stavu, zda je legálně provozovatelné, jak vypadá komín a jaká je skutečná spotřeba energie.
„Při koupi rodinného domu bych se nerozhodovala podle titulku o možném budoucím zákazu,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku. Rozhodovat mají skutečný stav zařízení a reálné budoucí náklady.
„Kupní cena je pouze vstupenka do domu. Skutečná dostupnost bydlení se skládá také ze spotřeby energie a investic, které nemovitost vyžaduje po převodu,“ doplňuje Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Co si z období 2.–6. října odnést?
Začátek října ukázal hned několik vrstev českého realitního trhu.
První je dostupnost bydlení. Rozdíl téměř šest tisíc korun měsíčně mezi modelovým nájmem a hypotékou ukazuje, proč se rozhodování domácností komplikuje. Zároveň se ale dramaticky liší podle regionu.
Druhou vrstvou je bezpečnost konkrétní transakce. Plomba na katastru, nepovolená část domu, technický stav vytápění nebo památkový režim nejsou vedlejší detaily. Mohou ovlivnit financování, cenu i to, zda má koupě vůbec smysl.
Třetí je kvalita realitní služby. První Realitní fórum ČR otevřelo otázky odbornosti, průběžného vzdělávání, odpovědnosti kanceláří a ověřitelnosti makléřů. Projekt Realiťák roku zároveň zveřejnil audit svého hodnocení i TOP 30 semifinalistů a krajské nominace.
A čtvrtou vrstvou jsou regionální rozdíly. Ústecký kraj za deset let cenově prošel dramatickou změnou, ale ani uvnitř jednoho kraje není možné mluvit o jednom trhu.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Právě toto vydání podle mě velmi dobře ukazuje, proč projekt Realiťák roku není pouze žebříčkem realitních makléřů.
Jeho důležitou rolí je pomáhat veřejnosti rozumět tomu, co má od kvalitní realitní služby očekávat a podle čeho ji poznat.
Pro člověka, který prodává nebo kupuje nemovitost jednou za deset či dvacet let, je přirozeně složité orientovat se stejně dobře jako profesionál, který podobné transakce řeší každý týden. Vzniká tím výrazná informační nerovnováha.
Projekt Realiťák roku se ji snaží zmenšovat.
Vysvětluje například, proč se u plomby nestačí spokojit s větou „to nic není“. Proč před koupí domu potřebujete porovnat skutečný stav se stavební dokumentací. Proč zákaz trvalého pobytu neochrání pronajímatele před všemi riziky. Nebo proč při rozhodování mezi nájmem a hypotékou nestačí porovnat pouze dvě měsíční částky.
Právě takové informace pomáhají veřejnosti klást lepší otázky.
Kvalitní makléř by na ně měl umět odpovědět nebo poznat okamžik, kdy je nutné zapojit advokáta, technika, banku, daňového poradce či jiného specialistu.
„Veřejnost potřebuje mít možnost ověřit odbornost profesionála, vědět, co má kvalitní služba obsahovat a jaká odpovědnost za ní stojí,“ patří mezi hlavní témata, která otevřelo první Realitní fórum ČR.
Projekt Realiťák roku zároveň ukazuje, že důvěryhodnost musí platit oběma směry. Nestačí hodnotit makléře – kontrolovatelné musí být také samotné hodnocení. Proto má význam audit bodů, transparentní zveřejnění metodiky i vysvětlení, kde byly nalezeny skutečné korekce a kde šlo pouze o položky vyžadující další ruční kontrolu.
Další důležitou součástí jsou data. Ověřená data projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz pomáhají ukazovat, jak odlišně se vyvíjejí jednotlivé regiony a segmenty. Ústecký kraj je právě nyní výborným příkladem toho, jak zavádějící může být stará představa o „levném regionu“.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dlouhodobě zdůrazňuje, že cílem není z veřejnosti dělat právníky, techniky nebo profesionální makléře. Smyslem je, aby lidé věděli, co mají prověřit, na co mají právo se ptát a kdy nemají přijmout jednoduchou odpověď bez důkazů.
Také Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, opakovaně připomíná význam dat, odpovědnosti a správně nastaveného procesu. Samotná prezentace nemovitosti je jen malou částí práce – hodnotu profesionála vytváří především schopnost předcházet problémům, pracovat s reálnými daty, bezpečně koordinovat transakci a vysvětlit klientovi důsledky jednotlivých rozhodnutí.
Projekt Realiťák roku tak veřejnosti nepomáhá jen vyhledat konkrétní jméno. Pomáhá jí vytvářet vlastní měřítko toho, jak má kvalitní realitní služba vypadat.
Další praktické návody a analýzy nabízí Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace jsou dostupné v sekci Pro veřejnost a prověřené profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze hledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Devátý ročník projektu Realiťák roku pokračuje v dlouhodobé snaze vzdělávat veřejnost, zvyšovat kvalitu realitních služeb a pomáhat lidem dělat při prodeji, koupi nebo pronájmu bezpečnější a informovanější rozhodnutí.