Hypotéka může zdražit o 9 tisíc, byty se nabízejí jen 62 dní. Co teď hlídat na realitním trhu?

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi a pronájmu nemovitostí a vybírat prověřené realitní profesionály. Praktické návody, odborné články a pravidelné datové analýzy jsou soustředěny v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace a pomoc klientům nabízí stránka Pro veřejnost a konkrétní odborníky v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku je portál Reality.iDNES.cz, který se spolu s CEMAP – cenové mapy podílí také na datovém zázemí řady pravidelných analýz českého realitního trhu.
Přístupová cesta: k domu dojedete, ale máte na to skutečně právo?
Výchozím článkem tohoto přehledu je Přístupová cesta k nemovitosti: 20 věcí, které ověřit před koupí domu nebo pozemku.
K domu vede asfaltová cesta a současný majitel ji bez problémů používá už dvacet let. To ale ještě neznamená, že po ní bude moci jezdit i budoucí kupující.
Cesta může ležet na pozemku souseda, několika spoluvlastníků nebo jiné soukromé osoby. Rozhodující je právní titul, na jehož základě ji lze užívat. Může jít například o spoluvlastnický podíl, služebnost cesty nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
Je také potřeba rozlišovat právo pěšího přístupu, příjezdu osobním vozidlem, zásobování nebo průjezdu stavební techniky.
„Právě proto se přístup kontroluje právně, ne jen pohledem z auta,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Pokud právně zajištěný přístup chybí, může být problém získat hypotéku, provést rekonstrukci nebo nemovitost později prodat. U stavebního pozemku se pak může stát, že majitel koupí parcelu, na kterou bude složité nebo nemožné zajistit příjezd potřebný pro plánovanou výstavbu.
Zářijový realitní trh: více nabídek, ale mnohem rychlejší prodej
Jedním z hlavních datových témat je článek Realitní trh v září 2026: ceny bytů stagnují, nabídka roste o 19 % a prodej výrazně zrychluje.
Podle dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz dosáhla v září 2026 průměrná nabídková cena bytů v České republice 98 545 Kč/m². Proti srpnu se téměř nezměnila, meziročně ale byla vyšší o 9,3 %.
Průměrná doba nabízení bytů se meziročně zkrátila ze 144 na pouhých 62 dní. Současně počet unikátních nabídek vzrostl o 19,2 %.
U rodinných domů dosáhla cena 49 685 Kč/m² a průměrná doba nabízení klesla ze 212 na 92 dní. Nájemní byty se nabízely za 332 Kč/m² měsíčně, meziročně o 7,1 % více.
Právě kombinace větší nabídky a výrazně kratší doby nabízení je velmi důležitá. Ukazuje, že více inzerátů na trhu nemusí automaticky znamenat slabší poptávku nebo blížící se pokles cen.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, připomíná, že pro správné čtení realitního trhu nestačí sledovat samotnou cenu nebo počet nabídek. Důležité je také to, jak rychle nemovitosti z trhu mizí a jak se mění kvalita a struktura nabízených nemovitostí.
Rekonstrukce bytu: osobní vlastnictví neznamená právo bourat cokoli
Praktický článek Rekonstrukce bytu v osobním vlastnictví: co můžete změnit sami a kdy potřebujete SVJ, statika nebo stavební úřad vysvětluje, že ne všechno, co se nachází uvnitř bytu, patří výhradně jeho vlastníkovi.
Nosné konstrukce, některé rozvody, radiátory centrálního vytápění nebo další technické prvky mohou být společnými částmi domu. Pokud chce vlastník odstranit stěnu, změnit polohu radiátoru nebo zasáhnout do oken či fasády, musí nejprve zjistit, o jaký typ zásahu jde.
Rozlišovat je potřeba tři samostatné otázky: co umožňuje občanský zákoník, kdy je potřebný souhlas nebo rozhodnutí v rámci správy domu a zda je nutné povolení podle stavebních předpisů.
Pro kupující je tento článek důležitý také z hlediska již provedených rekonstrukcí. Upravený byt může působit atraktivně, ale pokud například odstranění nosné konstrukce neproběhlo správně, může se problém projevit až při dalším prodeji, hypotéce nebo stavební kontrole.
Hypotéky: nová fixace může zvýšit splátku téměř o polovinu
Finančně velmi silné téma přinesl článek Nabídkové sazby hypoték vyskočily na 5,79 %. Refixace z 2 % může zvednout splátku téměř o polovinu.
Říjnový Swiss Life Hypoindex dosáhl 5,79 %, zatímco zářijový Broker Consulting Index vykázal 5,13 %. Článek správně upozorňuje, že jde o metodicky rozdílné ukazatele, nikoli o přímý meziměsíční skok stejné sazby.
Důležitý je především dopad na domácnosti, kterým v roce 2026 končí fixace hypoték uzavřených v době výrazně levnějších peněz.
Model uvedený v analýze ukazuje, že u původního pětimilionového úvěru sjednaného se sazbou 2 % se může při refixaci na 5,79 % splátka zvýšit z přibližně 18 481 na 27 536 korun měsíčně. Rozdíl představuje zhruba 9 055 korun každý měsíc, tedy téměř 49 %.
Nejde o automatický výsledek každé refixace, ale o modelový příklad dopadu výrazně vyšší úrokové sazby.
Pro rodiny s hypotékou je hlavním doporučením začít řešit další fixační období včas. Porovnat nabídky bank, přepočítat rodinný rozpočet, zvážit možnosti financování a nezapomínat na finanční rezervu.
Pokud se ukáže, že ani úprava financování dlouhodobě nezajistí udržitelné splácení, může být včas připravený dobrovolný prodej bezpečnější než pozdější prodej pod finančním tlakem.
TIP regionu na Reality.iDNES.cz: větší viditelnost, nikoli náhrada správné ceny
Marketingovou stránku prodeje otevřel článek TIP regionu na Reality.iDNES.cz: kdy se vyplatí celodenní první pozice a kolik stojí.
Služba TIP regionu umožňuje zobrazovat vybrané nabídky na první pozici odpovídajícího vyhledávání po celý objednaný den. Cena začíná na 49 Kč bez DPH za den podle lokality a typu nabídky.
Na rozdíl od HOPování, které nabídku jednorázově posune výše, TIP regionu pracuje s plánovaným regionálním cílením.
„Samotná viditelnost ještě neznamená úspěch. Musí se potkat správná lokalita, správně nastavená cena a kvalitně připravená nemovitost,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Pro prodávající je důležité, že zvýraznění může zlepšit šanci, aby si zájemce nabídky všiml. Pokud je ale nemovitost předražená, má slabé fotografie nebo nepřesný popis, samotná reklama tyto nedostatky neodstraní.
Výstavba bytů vzrostla o 42 %. Proč ceny přesto neklesají?
Článek Česko začalo stavět o 42 % více bytů. Proč bydlení přesto nezlevňuje? přinesl důležité spojení statistik výstavby a aktuálních realitních dat.
V srpnu 2026 byla v České republice zahájena výstavba 3 922 bytů, meziročně o 42,3 % více. Počet dokončených bytů však současně klesl o 3 % na 2 852.
Zahájená výstavba neznamená, že byty budou okamžitě dostupné kupujícím. Mezi zahájením projektu, jeho dokončením a uvedením na trh mohou uplynout měsíce nebo roky. Navíc záleží na lokalitě, typu projektu a tom, zda se byty skutečně dostanou do nabídky pro veřejnost.
Zářijová data projektu Realiťák roku přitom ukazují meziroční růst nabídkových cen bytů o 9,3 %, i když počet nabídek stoupl téměř o pětinu.
Vyšší výstavba je tak pozitivním signálem pro budoucí nabídku, ale sama o sobě ještě nepředstavuje jistotu rychlého zlevnění bydlení.
Dostupnost bydlení: páru stačí téměř třetina příjmu, jednotlivec má výrazně těžší situaci
Datový článek Dostupnost bydlení 2026: pár dá na splátku skoro třetinu příjmu, single v Praze až tři čtvrtiny ukazuje, jak rozdílně dopadá současná cenová hladina na jednotlivé domácnosti.
Podle modelu připraveného pro Realitní fórum ČR představuje splátka dvoupokojového bytu při 80% LTV a třicetileté splatnosti přibližně 29,5 % dvou mediánových čistých příjmů české domácnosti. V roce 2016 šlo pouze o 14,6 %.
V Praze představuje modelová splátka dvoupokojového bytu 38 % příjmu páru, ale u člověka s jedním mediánovým příjmem už přibližně 76 %. U třípokojového bytu se modelové zatížení jednotlivce v Praze blíží dokonce 97 % příjmu.
Pro veřejnost je to důležité upozornění, že dostupnost vlastního bydlení nemá jednu univerzální hodnotu. Zásadní je struktura domácnosti, počet příjmů, lokalita i skutečné podmínky financování.
Blíží se realitní krize? Zatím spíše roste rozdíl mezi kvalitní a slabou nabídkou
Článek Blíží se krize na realitním trhu? Lídři trhu vidí spíš zpomalení, větší rozdíly a boj o správnou cenu shrnuje odbornou diskusi zástupců realitního trhu.
Do debaty se zapojili Petr Makovský, Roman Kasalý z EVROPA realitní kanceláře, Pavel Zámečník z M&M Reality a Michal Souček z QARA.
Diskutující upozornili, že některé segmenty už nevykazují tak silnou dynamiku jako dříve. Rostou rozdíly mezi lokalitami, typy nemovitostí a kvalitou nabídky. Současně dražší hypotéky ovlivňují, kolik mohou domácnosti zaplatit.
Nejnovější agregovaná data ale zatím nepotvrzují plošný cenový propad. Podstatnější změnou je, že dobře připravené nemovitosti se mohou dál prodávat rychle, zatímco předražené nebo technicky problematické nabídky potřebují výrazně delší čas.
Pro prodávající z toho plyne důležité doporučení: nespoléhat na automatický růst cen a věnovat větší pozornost realistickému ocenění, prezentaci a přípravě dokumentů.
Inženýrské sítě: „na hranici pozemku“ ještě neznamená skutečné připojení
Další důležitý návod přinesl článek Inženýrské sítě u pozemku: 20 věcí, které ověřit před koupí domu nebo stavební parcely.
Elektřina, voda a kanalizace na hranici pozemku patří mezi nejčastější formulace v inzerátech. Jenže skutečnost může být velmi odlišná.
Vedení může procházet kolem parcely, ale nemusí mít potřebnou kapacitu. Kanalizace může být v ulici, ale napojení může vyžadovat technicky náročné řešení. Přípojka zase může vést přes sousední pozemek bez odpovídajících právních podkladů.
„U pozemku velmi často slyšíme větu, že všechny sítě jsou na hranici. Pro kupujícího ale musí následovat další otázka: co přesně tím myslíte?“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Kupující by měl prověřit nejen skutečnou polohu vedení, ale také podmínky připojení, rezervovanou kapacitu, trasu přípojek, předpokládané náklady a právní vztahy k dotčeným pozemkům.
Zdánlivě levný stavební pozemek se totiž může po započtení nezbytné infrastruktury výrazně prodražit.
EET 2.0: nová pravidla pro realitní provize od roku 2027
Legislativní změnu vysvětluje článek EET 2.0 a reality: proč převod na účet někdy evidenci podléhá a jindy ne.
Zákon č. 180/2026 Sb. byl vyhlášen 7. října 2026 a od 1. ledna 2027 zavádí povinnost evidence vybraných podnikatelských tržeb.
Pro realitní kanceláře a samostatné makléře bude zásadní rozlišovat nejen formu platby, ale i okolnosti, za kterých proběhla.
Provize uhrazená prostřednictvím QR kódu při osobním podpisu smlouvy může evidenci podléhat, zatímco stejná částka uhrazená později z domova běžným bankovním převodem nikoli.
Článek také upozorňuje na rozdíly mezi vlastními příjmy realitního podnikatele a klientskými penězi, rezervačními poplatky nebo částkami v úschově.
Pro veřejnost je důležité především to, aby v každé situaci bylo jasné, komu peníze platí, z jakého právního důvodu a jak bude úhrada doložena.
Katastr potřebuje v průměru 22 dní. Podpisem smlouvy prodej nekončí
Velmi praktický článek Katastr potřebuje v průměru 22 dní. Co se děje s bytem, penězi a hypotékou po podpisu smlouvy? připomíná, že samotný podpis kupní smlouvy není dokončením převodu vlastnictví.
Podle zářijových dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního činila průměrná doba provedení vkladu 22 dní. Na katastrálních úřadech bylo podáno 67 906 návrhů na vklad a vyřízeno 70 283 vkladových řízení.
Kupující a prodávající musí během této doby počítat s plombou, zákonnou ochrannou lhůtou, kontrolou listin i podmínkami úschovy kupní ceny.
Právě proto má dobře připravený obchod přesný harmonogram, jasné odpovědnosti a smluvně upravený postup pro případ, že se řízení zdrží nebo katastr zjistí problém.
Podstatné je také rozlišovat počet vkladů od počtu skutečně prodaných nemovitostí. Do vkladových řízení patří totiž i zápisy zástavních práv nebo věcných břemen.
Vysočina vede v růstu bytů. Praha zůstává nejdražší
Další regionální analýza Ceny bytů v krajích v září 2026: Vysočina +18,6 %, Ústecký +16 %, Praha růstem nevede ukazuje, že český realitní trh není možné posuzovat pouze podle Prahy.
Hlavní město zůstává s nabídkovou cenou 165 590 Kč/m² zdaleka nejdražším krajem. Meziročně ale ceny vzrostly o 7,3 %.
Nejvyšší meziroční růst zaznamenal Kraj Vysočina s 18,6 %, následovaný Ústeckým krajem s 16 % a Zlínským krajem s 15,7 %.
Za tři roky vedl Ústecký kraj s růstem 73,1 %, následovaný Moravskoslezským krajem s 65,3 %.
„Při prodeji rozhoduje lokální srovnání, ne celorepublikový průměr,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, zároveň připomíná, že výrazně rychlejší procentní růst regionů ještě neznamená, že se jejich cenová hladina rychle vyrovná Praze.
Důležitá je také struktura nabídky. V některých rychle zdražujících krajích totiž současně výrazně přibývá nabízených nemovitostí.
Kolaudace a dokumentace: skutečný stav nemovitosti musí odpovídat podkladům
Článek Kolaudace, dokumentace a skutečný stav nemovitosti: co prověřit před prodejem, koupí a hypotékou se vrací k jednomu z nejdůležitějších problémů při obchodování se staršími domy.
Nemovitost může být řádně zapsaná v katastru, ale její skutečná podoba nemusí odpovídat stavební dokumentaci. Půda může být přestavěná na obytné podkroví, garáž změněná na pokoj a přístavba provedená bez správného povolení.
Zásadní je porovnat čtyři oblasti: skutečný stav, stavební dokumentaci, povolený způsob užívání a údaje v katastru.
Pokud se tyto informace výrazně rozcházejí, může být problém s financováním, oceněním nebo budoucím prodejem.
Pro prodávající je proto bezpečnější řešit případné nesrovnalosti před zveřejněním nabídky než až ve chvíli, kdy je kupující připraven čerpat hypotéku.
David Dvořák posílil odbornou porotu projektu Realiťák roku
Důležitou novinku z projektu samotného přinesl článek David Dvořák z Ministerstva pro místní rozvoj se stal novým porotcem projektu Realiťák roku 2026.
Novým členem odborné poroty devátého ročníku se stal Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., ředitel Odboru veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj.
Do hodnocení přináší více než dvacet let zkušeností z oblasti práva, veřejných zakázek, investic, stavebnictví a transparentních procesů.
Rozšíření poroty je významné zejména proto, že odborné hodnocení představuje v roce 2026 polovinu celkového výsledku. Projekt Realiťák roku tak dále posiluje důraz na odbornou kvalitu, odpovědnost a profesionální standardy realitních služeb.
Pro veřejnost jde o další důležitý prvek důvěryhodnosti systému, který jí má pomáhat při výběru kvalitního realitního makléře.
Ceny bytů rostly třikrát rychleji než ceny stavebních prací
Výraznou datovou analýzu přinesl článek Ceny bytů versus stavební náklady: od roku 2017 vzrostly byty o 151 %, stavební práce o 55 %.
Data připravená pro Realitní fórum ČR ukazují, že mezi lednem 2017 a srpnem 2026 vzrostl index nabídkových cen dvoupokojových bytů přibližně o 151 %. Index cen stavebních prací se zvýšil o 55 % a materiálových vstupů o 62 %.
Jinými slovy, vývoj cen bytů nelze vysvětlit pouze tím, že zdražila samotná stavba.
Do konečné ceny vstupují také pozemky, financování, délka povolovacích procesů, dostupnost vhodných projektů, poptávka i lokalita.
Pro veřejnost je to důležitý kontext při debatě o dostupnosti bydlení. Zjednodušené vysvětlení, že byty zdražují jen kvůli dražším stavebním materiálům, neodpovídá celému ekonomickému obrazu.
PODZIM FEST: 40 makléřů pracovalo na návrzích pro zlepšení realitního trhu
Významnou projektovou událost připomíná článek Realiťák roku PODZIM FEST 2026: 40 makléřů, čtyři dny inspirace a společná práce na budoucnosti realitního trhu.
Od 8. do 11. října se ve Wellness hotelu ORSINO na Lipně setkalo 40 realitních makléřů z celé České republiky.
Osmý FEST projektu Realiťák roku přinesl čtyři dny odborného vzdělávání, přednášek, diskusí, sdílení zkušeností i networkingu.
Tentokrát však akce měla také výrazný pracovní rozměr. Účastníci společně připravovali návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení realitního trhu a stát se jedním z podkladů pro další debaty v rámci Realitního fóra ČR.
Právě propojení vzdělávání, praktických zkušeností a konkrétních návrhů na zlepšení oboru je důležité také pro veřejnost. Lepší odborná připravenost makléřů a srozumitelnější profesní standardy mohou postupně zvyšovat bezpečnost a kvalitu realitních služeb.
Inflace je 2,5 %, nájemné ale roste výrazně rychleji
Další článek Inflace je 2,5 %, nájmy ale zdražily o 6,1 %. Naše data ukazují, že nabídkové nájemné roste ještě rychleji ukazuje rozdíl mezi obecnou inflací a skutečnými náklady na bydlení.
Podle zářijových údajů ČSÚ dosáhla meziroční inflace 2,5 %. Nájemné ale vzrostlo o 6,1 % a náklady vlastnického bydlení o 5,1 %. Elektřina naopak zlevnila o 10,6 % a zemní plyn o 4 %.
Data projektu Realiťák roku, CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz ukazují růst nabídkového nájemného o 7,1 % na průměrných 332 Kč/m² měsíčně.
Je důležité tyto ukazatele nezaměňovat. ČSÚ sleduje vývoj nájemného v rámci spotřebitelských cen, zatímco projektová data zachycují ceny aktuálně nabízených bytů k pronájmu.
Pro domácnosti je závěr praktický: ani relativně nízká celková inflace automaticky neznamená, že se jim náklady na bydlení zvyšují jen mírně.
Územní plán: barevná mapa ještě nezaručuje možnost stavby
Velmi užitečný praktický návod Územní plán před koupí pozemku: 20 věcí, které musíte ověřit, než podepíšete rezervaci vysvětluje, proč se kupující nemá spoléhat pouze na označení parcely jako stavební.
Ani plocha určená pro bydlení automaticky neumožňuje realizovat libovolný rodinný dům.
Rozhodují konkrétní regulativy, povolená výška stavby, zastavitelnost, charakter okolní zástavby, územní studie, regulační plán, etapizace, případné plánovací smlouvy a ochranná omezení.
„Územní plán se musí číst jako celek, ne jen podle jedné barvy,“ zdůrazňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Zvláštní pozornost si zaslouží také připravované změny územního plánu a budoucí dopravní nebo technická infrastruktura v okolí parcely.
Pro kupujícího je vždy bezpečnější ověřit možnost realizace konkrétního domu ještě před rezervací než až po koupi pozemku.
Demografie změní realitní mapu: některé regiony rostou, jiné stárnou a ztrácejí obyvatele
Pohled do budoucnosti přináší článek Kde bude Česko potřebovat jiné bydlení? Nová demografická data ukazují rozdíly mezi regiony.
Česká republika měla ke konci roku 2025 téměř 10,92 milionu obyvatel. Populačně však rostlo pouze pět ze čtrnácti krajů.
Středočeský kraj získal téměř 11 tisíc obyvatel a Praha dalších 9,2 tisíce. Moravskoslezský kraj naopak ztratil více než šest tisíc obyvatel.
Současně ubývá narozených dětí a roste podíl starších obyvatel.
Pro realitní trh jde o zásadní dlouhodobou změnu. V některých regionech může růst potřeba rodinného bydlení a nových bytů, jinde bude důležitější modernizace stávajících domů, menší byty, bezbariérovost a dostupnost služeb.
Demografický pokles ale automaticky neznamená pokles cen. Rozhodují také pracovní příležitosti, migrace, struktura domácností a dostupnost konkrétních typů bydlení.
Sousedova kamera: ochrana majetku nesmí neúměrně omezovat soukromí
Období uzavírá článek Soused namířil kameru na naši zahradu. Může nás bez souhlasu natáčet?.
Bezpečnostní kamera umístěná na vlastním domě není automaticky problém. Situace se ale mění ve chvíli, kdy kamera sleduje také zahradu souseda, jeho terasu, bazén nebo okna.
Právo chránit vlastní majetek totiž není neomezené. Rozhodovat bude skutečný rozsah záběru, účel monitorování, pořizování záznamu a možnost nastavit kameru tak, aby do soukromí sousedů zasahovala co nejméně.
Článek vysvětluje, kdy může hrát roli občanský zákoník, kdy pravidla ochrany osobních údajů a jak postupovat, pokud se sousedé nedokážou dohodnout.
I zdánlivě drobný sousedský problém může ovlivnit komfort bydlení a v krajním případě také atraktivitu nemovitosti při budoucím prodeji.
Co si z období 7.–15. října odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují několik zásadních trendů.
Prvním je stále náročnější financování bydlení. Vyšší úrokové sazby výrazně zatěžují zejména domácnosti, které přecházejí z historicky levných hypoték do nového fixačního období. Pro jednotlivce je navíc vlastní bydlení v nejdražších regionech obtížněji dostupné než pro domácnosti se dvěma příjmy.
Druhým je rozdílný vývoj jednotlivých částí trhu. Celorepublikové ceny bytů proti srpnu téměř stagnovaly, meziročně ale zůstávají výrazně výše. Přestože počet nabídek rostl, jejich průměrná doba nabízení se podstatně zkrátila. Vedle toho se stále výrazněji rozevírají rozdíly mezi jednotlivými kraji.
Třetím tématem je příprava nemovitosti a právní jistota. Přístupová cesta, inženýrské sítě, územní plán, kolaudace, rekonstrukce nebo katastr mohou rozhodnout o tom, zda bude nemovitost bezpečně použitelná, financovatelná a později prodejná.
A konečně je zde budoucnost realitního trhu. Stárnutí populace, rozdílný vývoj regionů, náročnější financování a digitalizace postupně mění požadavky na bydlení i na samotnou profesi realitního makléře.
Právě proto dnes nestačí říct, že trh roste nebo zpomaluje. Je potřeba vědět, o jaký segment, lokalitu a konkrétní nemovitost jde.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Aktuální přehled ukazuje, proč má projekt Realiťák roku pro veřejnost mnohem širší význam než pouze pravidelné oceňování nejlepších realitních makléřů.
Jeho dlouhodobou rolí je především vzdělávat veřejnost, pomáhat jí rozpoznat kvalitní realitní službu a ukazovat, co má člověk při koupi, prodeji nebo pronájmu oprávněně požadovat.
Většina lidí řeší nemovitost jen několikrát za život. Přesto musí během relativně krátké doby udělat rozhodnutí v hodnotě milionů korun. Často nemají možnost získat vlastní zkušenosti opakováním a při jednání s realitními profesionály, bankami nebo prodávajícími mohou být v informační nevýhodě.
Projekt Realiťák roku se tuto nerovnováhu snaží zmenšovat.
Učí například, že u koupě stavebního pozemku nestačí prohlédnout si lokalitu a přečíst inzerát. Je potřeba prověřit územní plán, přístupovou cestu, kapacitu sítí a možnost skutečně realizovat plánovanou stavbu.
U rodinného domu zase nestačí dobrý technický dojem. Rozhodující je soulad skutečného stavu se stavební dokumentací, kolaudací a údaji v katastru.
A u bytu může kvalitu budoucího bydlení ovlivnit nejen samotná jednotka, ale také stav domu, fungování SVJ, připravované investice nebo zásahy do společných konstrukcí.
To jsou přesně situace, kdy se ukazuje rozdíl mezi makléřem, který pouze zveřejní nabídku, a profesionálem, který umí klienta celým obchodem bezpečně provést.
„Naším cílem je, aby veřejnost dokázala rozpoznat skutečnou hodnotu profesionální realitní služby. Nejen podle výsledné ceny, ale také podle toho, jak makléř připravuje obchod, vysvětluje rizika a chrání zájmy klienta,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Velký význam má také nezávislost a transparentnost hodnocení. Projekt Realiťák roku dlouhodobě propojuje odborné posuzování kvality makléřů, výsledky jejich práce a další kontrolovatelné podklady. Veřejnost tak získává možnost lépe se orientovat při výběru profesionála v jednotlivých regionech.
Důležitou roli přitom hrají odborníci z různých oblastí. Rozšíření poroty o Davida Dvořáka z Ministerstva pro místní rozvoj dále posiluje právní, investiční a procesní pohled na kvalitu realitních služeb.
Projekt zároveň nezůstává pouze u hodnocení. Organizuje vzdělávací a odborné akce, jako je Realiťák roku FEST, zapojuje zkušené profesionály do diskuse o budoucnosti oboru a podporuje vznik konkrétních návrhů na zvýšení kvality realitního zprostředkování.
Podstatnou součástí je i práce s daty.
Ověřená data projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz umožňují veřejnosti sledovat vývoj cen, počtu nabídek a rychlosti jednotlivých segmentů. Díky tomu se kupující a prodávající nemusejí spoléhat pouze na dojmy, zastaralé zkušenosti nebo ceny několika sousedních inzerátů.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, zdůrazňuje, že informovanější veřejnost zároveň zvyšuje nároky na celý realitní obor.
„Čím lépe bude klient rozumět tomu, co má kvalitní služba obsahovat, tím větší prostor dostanou profesionálové, kteří dokážou svou odbornost, zkušenosti a odpovědnost skutečně prokázat,“ říká.
A právě zde se propojuje význam projektu Realiťák roku pro veřejnost s jeho přínosem pro samotný realitní trh.
Cílem totiž není naučit každého kupujícího nebo prodávajícího vykonávat práci makléře, právníka, odhadce nebo stavebního specialisty.
Cílem je, aby lidé věděli, na co se mají ptát, co mají požadovat, kde mohou vzniknout největší rizika a podle čeho mohou posoudit, zda za své peníze dostávají skutečně kvalitní službu.
Právě informovaný klient vytváří přirozený tlak na transparentnost, profesionalitu a odpovědnost.
Další praktické návody a analýzy najdete v Aktualitách projektu Realiťák roku, základní pomoc nabízí sekce Pro veřejnost a konkrétní prověřené profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze hledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Devátý ročník projektu Realiťák roku tak pokračuje v dlouhodobé snaze zvyšovat kvalitu realitních služeb, vzdělávat veřejnost a pomáhat lidem při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti rozhodovat bezpečněji, informovaněji a s větší jistotou.