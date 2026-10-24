Byty v regionech zdražují rychleji než v Praze. Provize rostou a bydlení mění pravidla

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi a pronájmu nemovitostí a vybírat prověřené realitní profesionály. Praktické návody, odborné články a datové analýzy pravidelně vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, informace pro kupující, prodávající, pronajímatele i nájemce nabízí stránka Pro veřejnost a kvalitní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledávat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Reality.iDNES.cz jsou jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku a spolu s CEMAP – cenové mapy se podílejí také na datovém zázemí pravidelných analýz českého realitního trhu.
Ústí, Ostrava a Jihlava zdražují rychleji než Praha
Výchozím článkem tohoto přehledu je Ceny bytů ve velkých městech: Ústí +16,5 %, Ostrava +15,9 %, Jihlava +15,7 %. Praha růstem zaostává.
Zářijová data třinácti velkých českých měst ukazují výrazný posun. Zatímco Praha zůstává nejdražším realitním trhem v České republice, nejrychlejší procentní růst cen bytů probíhá jinde.
Ústí nad Labem dosáhlo průměrné nabídkové ceny 53 632 Kč/m² a meziročně zdražilo o 16,5 %. Ostrava se dostala na 72 925 Kč/m² s růstem o 15,9 % a Jihlava na 77 969 Kč/m² s růstem o 15,7 %. Výraznou dynamiku vykazuje také Plzeň, kde ceny meziročně vzrostly o 14,3 %.
Praha je s cenou 165 590 Kč/m² stále zcela jinou cenovou kategorií, meziročně ale přidala pouze 7,3 %.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, upozorňuje: „Pro klienta je důležité, že celostátní nebo krajský údaj nemusí popisovat jeho město.“
Právě proto se při prodeji i koupi vyplatí pracovat s konkrétní lokalitou, nikoli pouze s celorepublikovým průměrem.
Zajímavý je také rozdíl mezi vývojem prodejních cen a nájemného. V Ostravě zdražily byty o 15,9 %, zatímco nájemné vzrostlo o 7,2 %. V Ústí nad Labem činil růst cen bytů 16,5 %, ale nájemné se zvýšilo o 7,5 %.
V Liberci je situace opačná. Nájemné zde meziročně vzrostlo o 9,7 %, zatímco ceny bytů o 6,3 %.
Pro investory jde o důležitou informaci. Pokud kupní ceny rostou rychleji než nájemné, může se při jinak stejných podmínkách snižovat jednoduchý hrubý nájemní výnos. Samotný růst hodnoty bytu proto nemusí automaticky znamenat lepší investici.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, připomíná: „Praha je nejdražší, ale nejrychlejší procentní růst vidíme jinde.“
Kupní smlouva: nejde jen o podpis, ale o bezpečný přesun milionů
Na praktická rizika navázal článek Jak číst kupní smlouvu na nemovitost? Od podpisu přes úschovu a katastr až k předání.
Kupní smlouva patří mezi nejdůležitější dokumenty při prodeji nebo koupi nemovitosti. Přesto ji řada klientů vnímá především jako právní formalitu, kterou je potřeba podepsat, aby mohl obchod pokračovat.
Ve skutečnosti musí smlouva přesně popisovat, kdo nemovitost prodává, co je předmětem převodu, jak se hradí kupní cena, kam se peníze ukládají, kdy se podává návrh na vklad do katastru a za jakých podmínek budou peníze vyplaceny prodávajícímu.
Stejně důležité jsou situace, kdy některý krok neproběhne podle očekávání. Banka může mít další požadavky, katastr může řízení přerušit a předání nemovitosti se může zpozdit.
„Jakmile tyto otázky nemají jasnou odpověď, je potřeba smlouvu ještě dopracovat,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Projekt Realiťák roku proto doporučuje číst kupní smlouvu také jako časovou osu celého obchodu.
Kupující by měl vědět, kdy skutečně získá vlastnictví, kdy zaplatí kupní cenu a kdy převezme klíče. Prodávající zase potřebuje jistotu, že peníze budou bezpečně zajištěny a že budou uvolněny za jasně stanovených podmínek.
Právě v této oblasti se ukazuje rozdíl mezi pouhým zprostředkováním kontaktu a kvalitní realitní službou. Profesionální makléř má umět proces koordinovat a rozpoznat okamžik, kdy je nezbytné zapojit advokáta, banku nebo dalšího specialistu.
Elektřina a plyn mohou znovu zdražit. Kupní cena je jen začátek
Další praktické téma přinesl článek Elektřina a plyn mohou znovu zdražit. Jak zjistit skutečné náklady na bydlení ještě před koupí domu nebo bytu?.
Při hledání bydlení lidé zpravidla věnují největší pozornost kupní ceně, lokalitě a technickému stavu. Náklady na samotný provoz nemovitosti ale někdy zůstávají až na druhém místě.
To může být významná chyba.
Rozdíl mezi energeticky úsporným bytem a starším rodinným domem s vysokými tepelnými ztrátami může představovat desítky tisíc korun ročně.
Aktuální debata o cenách elektřiny a plynu navíc ukazuje, že růst velkoobchodních cen se do faktur domácností může promítat se zpožděním. Rozhoduje způsob nákupu energií, smlouva s dodavatelem, délka fixace i konkrétní spotřeba.
Pro kupujícího jsou zásadní především skutečné roční náklady na provoz nemovitosti. Nestačí pouze informace o měsíčních zálohách ani samotný průkaz energetické náročnosti budovy.
Zálohy totiž nejsou skutečnou spotřebou a energetický štítek není faktura.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, proto doporučuje vyžádat si reálná vyúčtování a informace o spotřebě.
Při výběru nemovitosti by měl klient zvažovat nejen to, zda dosáhne na kupní cenu a hypotéku, ale také zda bude dlouhodobě zvládat vytápění, elektřinu, vodu, opravy a další provozní náklady.
Praha má téměř čtyřikrát více bytových inzerátů na obyvatele než Vysočina
Zajímavou datovou analýzu přinesl článek Kde je největší nabídka bytů? Praha má 31,9 inzerátu na 10 tisíc obyvatel, Vysočina jen 8,4.
Samotný počet nabízených bytů může při porovnávání krajů zkreslovat jejich velikost. Proto projekt Realiťák roku přepočítal sledovanou nabídku také na počet obyvatel.
Praha měla v analyzovaných datech průměrně 4 482 bytových inzerátů měsíčně, což představovalo 27,1 % celé sledované nabídky. Přitom v hlavním městě žije přibližně 12,9 % obyvatel České republiky.
Po přepočtu na 10 tisíc obyvatel dosáhla Praha 31,9 inzerátu. Druhý skončil Karlovarský kraj s 28,5 inzerátu.
Na opačném konci žebříčku je Vysočina s pouhými 8,4 inzerátu, Pardubický kraj s 9,1 a Zlínský kraj s 9,4.
Důležitá je ale metodika: jde o nabídku sledovaného realitního portálu, nikoli o úplný soupis všech nemovitostí dostupných v České republice.
Vysoký počet inzerátů navíc automaticky neznamená slabou poptávku. Výsledky ovlivňuje struktura trhu, nová výstavba, velikost nájemního sektoru, investiční aktivita i počet nemovitostí, které se na trhu pravidelně obměňují.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, upozorňuje, že „nabídka přepočtená na obyvatele [...] ukazuje jiný obrázek než absolutní počet inzerátů“.
Pro kupující i prodávající je to další důvod, proč je nutné sledovat data v souvislostech.
Ochranné pásmo může zásadně změnit hodnotu stavebního pozemku
Jeden z nejpraktičtějších návodů období přinesl článek Ochranná pásma u pozemku: 20 věcí, které ověřit před koupí stavební parcely.
Pozemek může mít ideální velikost, přístupovou cestu, sítě v okolí a být podle územního plánu určený k bydlení. Přesto se může ukázat, že plánovaný rodinný dům nebude možné umístit tam, kde si kupující představoval.
Důvodem může být ochranné pásmo elektrického vedení, plynovodu, vodovodu, kanalizace, komunikace, železnice, lesa nebo vodního zdroje.
Ne každé ochranné pásmo automaticky znamená zákaz výstavby. Může ale omezit umístění domu, přípojek, garáže, bazénu nebo oplocení. V některých případech může být nutný souhlas provozovatele infrastruktury nebo příslušného úřadu.
„Ochranné pásmo bývá přesně ten typ problému, který při první prohlídce vůbec neuvidíte,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Kupující by proto měl ještě před rezervací propojit informace z katastru, územního plánu, map technické infrastruktury a stanovisek příslušných správců sítí.
Skutečnou hodnotu stavební parcely totiž neurčuje pouze cena za metr čtvereční, ale především to, co a za jakých nákladů na ní bude možné realizovat.
Energetické audity: nová pravidla se mohou dotknout velkých pronajímatelů
Legislativní téma otevřel článek Počítá se energie nájemníků do limitu? Od listopadu platí nová pravidla energetických auditů.
Od 1. listopadu 2026 nabývá účinnosti vyhláška č. 183/2026 Sb., která upravuje pravidla energetických auditů a systémů hospodaření s energií.
Pro velké realitní skupiny, investory, developery a správce rozsáhlých portfolií bude důležité správně určit, čí spotřeba energie se započítává.
Za stanovených podmínek nemusí být do spotřeby vlastníka zahrnuta energie odebraná nájemcem, například pokud má nájemce vlastní smlouvu s dodavatelem. U propojených společností ale mohou pravidla naopak vyžadovat společné posouzení spotřeby.
Článek připomíná zákonné hranice 2 778 MWh pro pravidelný energetický audit a 23 611 MWh pro povinný certifikovaný systém hospodaření s energií, při splnění dalších zákonných podmínek.
Nová vyhláška tyto hranice sama nově nezavádí, ale podrobněji upravuje způsob posuzování a dokumentace.
Pro běžnou domácnost nejde o každodenní otázku. Pro vlastníky větších portfolií však může mít správné vyhodnocení energetické spotřeby významný provozní i finanční dopad.
Na pražském Chodově se připravuje nová čtvrť s 5 500 nájemními byty
Velmi významnou investiční zprávu přinesl článek Praha připravuje 5 500 nájemních bytů za více než 50 miliard. Změní nová čtvrť Na Jelenách trh s bydlením?.
Investiční skupina RSJ a společnost Na Jelenách představily záměr vybudovat v jižní části Prahy novou městskou čtvrť s přibližně 5 500 nájemními byty.
Projekt za více než 50 miliard korun by mohl nabídnout bydlení až 16 tisícům obyvatel. Výstavba je plánována přibližně na deset let a první etapa by se mohla začít realizovat v roce 2027.
Nejde přitom o klasický developerský projekt, ve kterém se jednotlivé byty prodávají do osobního vlastnictví. Záměrem je dlouhodobě spravované nájemní bydlení.
Právě tento model může v budoucnu představovat významnou změnu českého nájemního trhu.
Velcí institucionální pronajímatelé mohou nabídnout dlouhodobou správu, standardizovanou kvalitu služeb, profesionální komunikaci a předvídatelnější nájemní vztahy.
Současně ale nelze automaticky předpokládat, že nová čtvrť přinese výrazně levnější bydlení. Budoucí nájemné zatím není stanoveno a projekt je teprve ve fázi přípravy a povolování.
Pro český realitní trh jde přesto o významný signál, že se do nájemního bydlení postupně zapojuje větší institucionální kapitál.
Nájem a podnájem vypadají podobně. Právní jistota je ale rozdílná
Praktickému problému tisíců domácností se věnuje článek Nájem, nebo podnájem? Stejný byt, ale výrazně jiná práva.
Na první pohled je rozdíl malý. Člověk bydlí v bytě, platí měsíční částku a má podepsanou smlouvu.
Z právního hlediska ale může jít o dva výrazně odlišné vztahy.
U nájmu získává nájemce právo užívat byt přímo od pronajímatele. U podnájmu poskytuje bydlení osoba nebo společnost, která sama byt užívá na základě nájemního vztahu.
Zásadní je skutečnost, že podnájem je závislý na hlavním nájmu. Pokud hlavní nájem skončí, skončí nejpozději s ním také podnájem.
Podnájemce proto musí ještě před podpisem zjistit, kdo mu byt skutečně přenechává, zda k tomu má potřebné oprávnění, jak dlouho hlavní nájem trvá a co se stane při jeho předčasném ukončení.
Velký význam má rovněž přesné znění smlouvy, výše a vracení jistoty, pravidla úhrad služeb i možnosti ukončení vztahu.
Pro veřejnost jde o další důležitou připomínku, že samotný název smlouvy nemusí odpovídat skutečné právní situaci.
D4: Písek a Příbram zdražují rychleji než Praha
Regionální datovou část doplňuje článek D4 Praha–Dobříš–Příbram–Písek: Písek +15,6 %, Příbram +13,5 %. Byty zdražují rychleji než v Praze.
Zářijová data ukazují výrazné cenové rozdíly mezi jednotlivými městy podél dálnice D4.
V Praze stál nabídkový metr čtvereční bytu 165 590 korun, v Dobříši 85 547 korun, v Příbrami 81 949 korun a v Písku 76 729 korun.
Přesto právě dostupnější města vykazují vyšší meziroční růst cen.
Písek zdražil o 15,6 %, Příbram o 13,5 %, zatímco Praha o 7,3 %.
U modelového šedesátimetrového bytu představuje rozdíl mezi Prahou a Pískem v nabídkové ceně více než 5,3 milionu korun.
V Příbrami se navíc byty nabízely v průměru pouze 31 dní, což ukazuje velmi aktivní trh.
Analýza zároveň upozorňuje, že nelze celý cenový vývoj automaticky přisoudit samotné dálnici. Roli hrají pracovní příležitosti, místní poptávka, struktura nabídky, občanská vybavenost i skutečná dostupnost jednotlivých lokalit.
„D4 je zajímavá právě jako spojnice od nejdražšího trhu v republice směrem k výrazně dostupnějším městům,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Rezervační smlouva: první podpis může rozhodnout o celém prodeji
Na bezpečnost realitních transakcí navazuje článek Jak nepodcenit rezervační smlouvu? První podpis může rozhodnout o celém obchodu.
Prodávající najde kupujícího, dohodnou se na ceně a následuje rezervace.
Právě v této chvíli ale může vzniknout chyba, která se později projeví při financování, přípravě kupní smlouvy nebo vypořádání rezervačního poplatku.
Rezervační smlouva musí jasně určit, kdo je její smluvní stranou, co se rezervuje, na jak dlouhou dobu, jaká je kupní cena, jak bude kupující financovat a co se stane, pokud některý krok neproběhne podle plánu.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, připomíná: „Prodávající má někdy pocit, že rezervací už je hotovo.“
Ve skutečnosti jde o první důležitou kontrolu připravenosti celého obchodu.
Prodávající by neměl nemovitost stáhnout z trhu pouze na základě ústního příslibu. Měl by si ověřit, zda má kupující dostatek vlastních prostředků, zda má realistickou šanci získat hypotéku a zda jsou sjednané termíny proveditelné.
Stejně důležité je přesně vymezit, co představuje rezervační částka a jaké právní následky nastávají, pokud transakce skončí před uzavřením kupní smlouvy.
Stavebniny DEK hlásí návrat developerů. Nové byty ale zatím nepřibývají stejně rychle
Vývoj stavebnictví analyzuje článek Stavebniny DEK hlásí návrat developerů. ČSÚ potvrzuje více zahájených bytů, dokončování ale zatím zaostává.
Skupina DEK očekává v roce 2026 přibližně osmiprocentní růst obratu a zvýšenou aktivitu developerských společností.
Tento signál částečně potvrzují také údaje Českého statistického úřadu.
V srpnu 2026 byla zahájena výstavba 3 922 bytů, což představuje meziroční růst o 42,3 %. Dokončeno ale bylo pouze 2 852 bytů, tedy o 3 % méně než před rokem.
Současně stavební práce meziročně zdražily o 4,4 % a stavební materiály a výrobky o 6,8 %.
Z dat tak vyplývá důležitý závěr: vyšší počet zahájených projektů představuje pozitivní signál pro budoucí nabídku bydlení, neznamená ale automaticky více okamžitě dostupných bytů ani jejich zlevnění.
Mezi zahájením výstavby, dokončením a předáním nového bydlení může uplynout dlouhá doba.
Pro kupující zůstává zásadní konkrétní termín dokončení, právní a technická připravenost projektu, konečná cena a rozsah standardu.
Modelová realitní provize vzrostla za deset let z 58 na 198 tisíc korun
Velmi zajímavou ekonomickou otázku otevřel článek Realitní provize v korunách: modelová částka vzrostla z 58 na 198 tisíc Kč, hlavně kvůli cenám bytů.
Model připravený pro Realitní fórum ČR ukazuje, že absolutní výše provize může růst i tehdy, když se procentní sazba příliš nemění.
V roce 2016 pracuje model s dvoupokojovým bytem v hodnotě přibližně 1,92 milionu korun a s modelovou sazbou provize 3 %. Výsledná částka činí 57 585 korun.
V roce 2026 dosahuje modelová hodnota srovnatelného bytu přibližně 5,36 milionu korun. Při modelově nastavené sazbě 3,7 % vychází provize na 198 202 korun.
Celkový rozdíl představuje přibližně 140,6 tisíce korun.
Velmi důležité je ale správně číst příčiny tohoto růstu.
Pokud by v roce 2026 zůstala sazba provize na původních 3 %, činila by provize přibližně 160 705 korun. To znamená, že většinu zvýšení korunové částky vysvětluje samotné zdražení nemovitosti.
Zvýšení modelové procentní sazby pak představuje menší část rozdílu.
Zásadní metodická poznámka: hodnota 3,7 % není zjištěná průměrná provize na českém realitním trhu. Jde výhradně o vstupní parametr modelu Realitního fóra ČR. Skutečné provize se liší podle konkrétní smlouvy, rozsahu poskytovaných služeb a dalších okolností.
Pro klienta je proto důležité nejen samotné procento, ale také to, jaké služby za provizi skutečně dostává.
„Klient by se neměl rozhodovat jen podle procenta,“ zdůrazňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Kvalitní realitní služba může zahrnovat stanovení ceny, profesionální prezentaci, marketing, práci se zájemci, vyjednávání, přípravu a koordinaci smluv, prověřování financování, bezpečný převod i předání nemovitosti.
Právě tento článek velmi dobře zapadá do dlouhodobé vzdělávací role projektu Realiťák roku. Pomáhá veřejnosti rozumět nejen ceně služby, ale také její skutečné hodnotě.
Vyšší daň za byt bez trvalého pobytu? Soud stanovil důležité hranice
Celé období uzavírá článek z 22. října Vyšší daň za byt bez trvalého pobytu? Nejvyšší správní soud vymezil hranice obcím.
Nejvyšší správní soud se zabýval sporem o místní koeficient daně z nemovitých věcí ve městě Svratka.
Město stanovilo pro vybrané nemovitosti bez osoby přihlášené k trvalému pobytu místní koeficient 5, zatímco jiné nemovitosti byly zatíženy koeficientem 1.
Rozsudkem ze dne 15. října 2026 soud potvrdil, že v konkrétním případě nebylo takové rozdílné zdanění dostatečně odůvodněno poukazem na nižší příjmy obce ze sdílených daní.
Rozhodnutí ale neznamená, že obce nesmějí používat rozdílné koeficienty. Musí pro ně mít zákonný, racionální a nediskriminační důvod.
Stejně tak rozsudek automaticky neruší současné místní koeficienty ani nezakládá všem vlastníkům nárok na vrácení dříve zaplacené daně.
Navíc se konkrétní spor týkal zdaňovacího období roku 2024, zatímco od roku 2025 platí v některých oblastech změněný právní režim stanovování místních koeficientů.
Pro vlastníky investičních bytů, pronajímaných nemovitostí a druhého bydlení jde o důležitý signál: pokud mají pochybnosti o výši daně, měli by prověřit konkrétní koeficient, důvod jeho použití a právní možnosti obrany.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, připomíná, že daň z nemovitých věcí patří mezi pravidelné náklady vlastnictví, které by měl kupující znát ještě před uzavřením obchodu.
Co si z období 16.–22. října odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují několik důležitých změn, které se českého realitního trhu dotýkají současně.
Prvním trendem je rychlejší růst cen v některých dostupnějších regionech. Ústí nad Labem, Ostrava, Jihlava, Písek nebo Příbram vykazují výraznou cenovou dynamiku. To ale neznamená, že všechny tyto lokality představují stejně výhodnou investici nebo že se jejich ceny automaticky přiblíží Praze.
Druhým je stále větší význam skutečných nákladů na bydlení. Nestačí porovnat nabídkovou cenu nebo splátku hypotéky. Do rozhodování vstupují energie, technický stav, budoucí opravy, provozní náklady, místní daně i způsob financování.
Třetím je důraz na bezpečnost realitního obchodu. Kupní a rezervační smlouva, prověření ochranných pásem, právní stav nemovitosti a správně navazující katastrální řízení mohou mít mnohem větší ekonomický dopad než drobná sleva z kupní ceny.
Čtvrtým trendem je proměna nájemního trhu. Připravované velké institucionální projekty, jako je nová čtvrť Na Jelenách, mohou postupně rozšířit nabídku dlouhodobě spravovaného bydlení. Současně ale zůstává zásadní rozumět rozdílu mezi nájmem a podnájmem a vědět, jaká práva konkrétní smlouva skutečně poskytuje.
A konečně se stále výrazněji ukazuje potřeba správně interpretovat data. Vyšší počet inzerátů automaticky neznamená slabší poptávku, rychlejší růst cen neznamená nejdražší trh a rostoucí korunová provize nemusí automaticky znamenat obdobně výrazné zvýšení procentní sazby.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Právě toto vydání velmi dobře ukazuje, proč projekt Realiťák roku nemá být vnímán pouze jako projekt zaměřený na oceňování nejlepších realitních makléřů.
Jeho dlouhodobou a stále významnější rolí je vzdělávání veřejnosti, zvyšování transparentnosti realitního trhu a vysvětlování toho, co má kvalitní realitní služba skutečně obsahovat.
Většina lidí kupuje nebo prodává nemovitost jen několikrát za život. Přesto musí v krátkém období udělat rozhodnutí, která mohou ovlivnit jejich rodinné finance na desítky let.
Při koupi bytu řeší cenu, hypotéku, technický stav, smlouvy, katastr i budoucí provozní náklady. U rodinného domu přibývají otázky stavební dokumentace, vytápění, přístupu a případných nepovolených úprav. U stavebního pozemku pak rozhodují sítě, územní plán, ochranná pásma a skutečné možnosti výstavby.
A právě v těchto situacích je rozdíl mezi informovaným a nepřipraveným klientem zásadní.
Projekt Realiťák roku se dlouhodobě snaží, aby veřejnost věděla nejen kde hledat kvalitního makléře, ale hlavně jak jej poznat.
Kvalitní realitní profesionál by neměl pouze slíbit vysokou prodejní cenu, nabídnout nízkou provizi nebo zveřejnit inzerát.
Měl by umět vysvětlit, jak byla cena stanovena, jaká rizika mohou obchod ohrozit, jak se bude ověřovat financování, kdo připraví smlouvy, jak budou bezpečně uloženy peníze a co se stane, pokud některý krok nebude možné dokončit podle plánu.
Stejně důležité je, aby makléř rozpoznal hranice vlastní odbornosti a včas zapojil advokáta, stavebního specialistu, znalce, daňového poradce nebo bankéře.
„Klient by se neměl rozhodovat jen podle procenta,“ připomíná Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v souvislosti s realitními provizemi.
Právě tato jednoduchá myšlenka dobře vystihuje širší smysl projektu.
Veřejnost by měla posuzovat kvalitu služby jako celek, nikoli pouze podle jedné ceny, jedné reference nebo jednoho slibu.
Data jako ochrana před chybným rozhodováním
Další zásadní součástí projektu Realiťák roku jsou pravidelné datové analýzy.
Ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz projekt Realiťák roku sleduje vývoj nabídkových cen, nájemného, počtu nabídek a rychlosti trhu. Získaná data pomáhají veřejnosti porovnávat regiony, okresy i konkrétní segmenty realitního trhu.
Jejich význam je vidět například na aktuálním srovnání třinácti velkých měst.
Na první pohled by se mohlo zdát, že nejdražší Praha musí být také místem, kde ceny rostou nejrychleji. Data ale ukazují jiný obraz.
Stejně tak absolutní počet bytových inzerátů nevypovídá sám o sobě o dostupnosti bydlení. Teprve přepočet na počet obyvatel a další souvislosti umožňují lépe interpretovat situaci.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě zdůrazňuje, že realitní trh není možné popisovat jedním celostátním průměrem.
Každá lokalita má vlastní strukturu nabídky, poptávky, příjmů obyvatel, dostupnosti financování a budoucího rozvoje.
Právě proto je důležité, aby se veřejnost při rozhodování mohla opřít o širší kontext a nespoléhala se jen na několik inzertních cen v sousedství.
Informovanější klient zvyšuje kvalitu celého realitního trhu
Projekt Realiťák roku zároveň pomáhá kultivovat očekávání veřejnosti.
Pokud klient neví, co má kvalitní makléř dělat, bude při výběru často rozhodovat především podle nejnižší provize, nejvyšší slíbené ceny nebo osobního dojmu.
Pokud ale rozumí základním principům bezpečného realitního obchodu, začne pokládat jiné otázky.
Bude chtít vědět, jak makléř určil cenu, zda má připravenou strategii prodeje, jak bude ověřovat zájemce, kdo odpovídá za smlouvy a jak bude celý proces kontrolovat.
A právě to vytváří přirozený tlak na profesionalitu.
Projekt Realiťák roku proto spojuje vzdělávání veřejnosti, odborné hodnocení realitních profesionálů, práci s daty a podporu profesního rozvoje.
Prostřednictvím odborné poroty, vzdělávacích aktivit, regionálního hodnocení a dlouhodobého sledování práce makléřů pomáhá ukazovat příklady kvalitní realitní praxe.
Současně ale veřejnosti připomíná, že ani umístění v žebříčku nenahrazuje osobní výběr, kontrolu konkrétní nabídky služeb a srozumitelnou dohodu o spolupráci.
Nezávislá platforma, která propojuje odbornost a veřejnost
Projekt Realiťák roku představuje nezávislou platformu, která propojuje realitní profesionály, odborníky, partnery a veřejnost.
Jeho přínos spočívá také v tom, že není zaměřen pouze na obchodní výsledky jednotlivých makléřů.
Důležitou součástí je odborné vzdělávání, sdílení zkušeností, transparentnější hodnocení, otevřená diskuse o budoucnosti realitního trhu a především snaha posouvat standard realitních služeb.
Díky propojení s Reality.iDNES.cz, CEMAP – cenové mapy a dalšími odbornými partnery mohou vznikat analýzy, které přibližují realitní trh nejen profesionálům, ale také běžným domácnostem.
A právě v tom spočívá hlavní veřejný přínos projektu Realiťák roku.
Nejde o to naučit každého člověka vykonávat práci realitního makléře.
Jde o to, aby lidé věděli, co mají po profesionálech požadovat, kde mohou vzniknout rizika a jak poznat bezpečně vedený obchod.
Další praktické návody, analýzy a odborné články jsou dostupné v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace a doporučení nabízí stránka Pro veřejnost a realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Devátý ročník projektu Realiťák roku tak pokračuje v dlouhodobé snaze vzdělávat veřejnost, zvyšovat kvalitu realitních služeb a pomáhat lidem dělat při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti bezpečnější, informovanější a odpovědnější rozhodnutí.