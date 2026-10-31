Byty se prodávají rychleji, hypotéky ztrácejí dech. Nájemné i provize mají svá pravidla

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi a pronájmu nemovitostí a vybírat prověřené realitní profesionály. Praktické návody, právní poradny a pravidelné datové analýzy jsou dostupné v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace pro klienty na stránce Pro veřejnost a kvalitní realitní makléře v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledávat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku je portál Reality.iDNES.cz, který se společně s CEMAP – cenové mapy podílí také na datovém zázemí řady analýz českého realitního trhu.
Zvýšení nájemného: limit 20 procent neplatí za všech okolností
Výchozím článkem tohoto přehledu je Zvýšení nájemného v roce 2026: kdy může pronajímatel zdražit, jak funguje limit 20 % a co dělat při nesouhlasu.
Pronajímatel oznámí nájemci, že od příštího měsíce bude platit o tři tisíce korun více. Může takovou změnu jednostranně prosadit? Odpověď závisí především na nájemní smlouvě a na právním způsobu zvyšování nájemného.
Občanský zákoník umožňuje několik odlišných postupů. Nájemné lze zvýšit dohodou, podle platně sjednané inflační doložky nebo prostřednictvím zákonného návrhu podle § 2249 občanského zákoníku.
Právě při posledně uvedeném postupu platí několik podstatných omezení. Nájemné nesmělo být zvýšeno během předchozích dvanácti měsíců, souhrn zvýšení za poslední tři roky nesmí překročit 20 procent a navržená částka nesmí být vyšší než srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě.
Nájemce má na písemné vyjádření souhlasu dva měsíce. Pokud nesouhlasí, pronajímatel nemůže pouze na základě svého návrhu automaticky požadovat vyšší platbu. Za splnění zákonných podmínek však může požádat soud o určení nájemného.
Velmi důležité je, že limit 20 procent za tři roky není univerzálním stropem pro každou smluvně sjednanou valorizaci. Pokud smlouva obsahuje platnou inflační doložku, postupuje se podle jejího konkrétního mechanismu.
„Zvyšování nájemného není pouze otázkou toho, o kolik se zvýšily ceny v okolí,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Článek zároveň vysvětluje rozdíl mezi růstem tržního nájemného a právem pronajímatele změnit konkrétní smlouvu. Skutečnost, že nájemné v určité lokalitě meziročně vzrostlo například o sedm procent, ještě neznamená automatické právo zvýšit každému nájemci platbu o stejnou částku.
Pro pronajímatele je proto důležité mít kvalitně připravenou smlouvu a dodržovat zákonné podmínky. Nájemce by naopak měl znát způsob výpočtu zvýšení, svá práva a lhůty, ve kterých musí reagovat.
Skončila smlouva s makléřem. Může přesto vzniknout nárok na provizi?
Velmi důležitou právní otázku otevřel článek Skončila smlouva s realitním makléřem. Musí klient přesto zaplatit provizi? Nejvyšší soud vysvětlil pravidla.
Představme si situaci, kdy realitní kancelář přivede zájemce, zajistí prohlídku a pomůže zahájit jednání. Zprostředkovatelská smlouva následně skončí, ale kupní smlouva je uzavřena až o několik týdnů později.
Vzniká makléři nárok na provizi, přestože v okamžiku dokončení prodeje už původní smlouva netrvala?
Právě podobnou situaci řešil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. července 2026, sp. zn. 33 Cdo 2339/2025. Spor se týkal provize ve výši 245 250 korun.
Soud mimo jiné potvrdil, že nezákonně dlouhé sjednání výhradního realitního zprostředkování se spotřebitelem nemusí automaticky způsobit neplatnost celé zprostředkovatelské smlouvy.
Zároveň však platí, že zákonný limit výhradnosti pro spotřebitele činí nejvýše šest měsíců. Prodloužení je možné sjednat v zákonem vymezeném období před skončením současné výhradnosti.
Pro klienty i makléře je důležitý především rozdíl mezi trváním smlouvy, platností výhradního ujednání a samotným vznikem nároku na provizi.
Pokud makléř prokazatelně přivedl kupujícího a jeho práce vedla k následnému uzavření obchodu, nárok na odměnu může za stanovených podmínek přetrvat i po skončení spolupráce. Neznamená to ale, že jakýkoli dřívější kontakt s kupujícím automaticky zakládá právo na provizi.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v této souvislosti zdůrazňuje význam správně připravené smlouvy a transparentního vysvětlení toho, za jakou práci a kdy se provize platí.
Pro veřejnost je hlavním doporučením nepodepisovat zprostředkovatelskou smlouvu pouze podle výše provize. Stejně důležité jsou podmínky výhradnosti, délka spolupráce, způsob jejího ukončení a situace, kdy se obchod dokončí až po jejím skončení.
Bezúročné úvěry na rekonstrukce: ČSOB nabízí až dva miliony korun
Významné finanční téma přinesl článek Bezúročné úvěry na renovace se rozšiřují. ČSOB nabízí až 2 miliony korun, SVJ mají přijít na řadu v listopadu.
Energetické renovace rodinných domů zůstávají pro mnoho domácností finančně náročné. Nová etapa programu Nová zelená úsporám proto přináší možnost zvýhodněného financování prostřednictvím stavebních spořitelen.
Po Stavební spořitelně České spořitelny, známé jako Buřinka, začala nabídku bezúročného financování poskytovat také ČSOB Stavební spořitelna.
Její produkt umožňuje za splnění podmínek financovat dílčí renovace do 750 tisíc korun a komplexní renovace až do dvou milionů korun.
Mezi nabídkami ale existují důležité rozdíly. ČSOB začíná s minimální výší úvěru na 300 tisících korun, zatímco Buřinka nabízí financování již od 100 tisíc korun.
Pro vlastníky, kteří plánují menší energetické úpravy, tak může být právě minimální částka jedním z rozhodujících parametrů.
Nulový úrok navíc není automatickou vlastností libovolného bankovního úvěru. Výhodné financování stojí na státní kompenzaci úroků, schválené podpoře ze Státního fondu životního prostředí a současně na úspěšném posouzení úvěruschopnosti klienta.
Pokud by podmínky podpory nebyly splněny nebo by nárok na státní kompenzaci zanikl, mohou vzniknout další finanční důsledky podle konkrétních smluvních podmínek.
ČSOB v době publikace článku předpokládala rozšíření financování také pro SVJ a bytová družstva během listopadu. Nešlo však ještě o potvrzené spuštění této nabídky.
Pro kupující nemovitostí má zpráva další praktický význam. Energetická náročnost domu a schopnost financovat jeho modernizaci mohou výrazně ovlivnit budoucí provozní náklady i hodnotu nemovitosti.
Pardubický kraj: byty za deset let zdražily o 182 procent, domy o 292 procent
Jedním z nejvýraznějších datových článků období je Pardubický kraj za 10 let: byty +182 %, domy +292 %, pozemky +302 %. Ústí nad Orlicí teď +22 %.
Data projektu Realiťák roku ve spolupráci s Reality.iDNES.cz a CEMAP – cenové mapy ukazují, jak výrazně se region za poslední dekádu změnil.
Od září 2016 do září 2026 vzrostly průměrné nabídkové ceny bytů v Pardubickém kraji o 182,1 %. Rodinné domy zdražily o 291,6 %, pozemky pro bydlení o 301,5 % a garáže dokonce o 449,2 %.
Nájemné bytů vzrostlo ze 150 na 270 Kč/m² měsíčně.
V září 2026 dosáhla průměrná nabídková cena bytů v kraji 74 170 Kč/m², což představovalo meziroční růst o 11,1 %.
Počet nabídek současně vzrostl ze 710 na 930, tedy o 31 %. Průměrná doba nabízení se ale zkrátila ze 134 na pouhých 57 dní.
Jde tedy o další příklad toho, že rostoucí množství nabízených nemovitostí automaticky neznamená pomalejší realitní trh.
Ještě zajímavější jsou rozdíly mezi jednotlivými okresy.
Nejdražší jsou Pardubice s průměrnou nabídkovou cenou 91 189 Kč/m². V Ústí nad Orlicí dosahuje cena 65 520 Kč/m², v Chrudimi 65 420 Kč/m² a ve Svitavách 54 841 Kč/m².
Právě Ústí nad Orlicí přitom vykázalo nejvyšší meziroční růst cen bytů, přibližně o 22 %.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, upozorňuje, že při ocenění konkrétní nemovitosti nelze spoléhat pouze na krajský průměr. Pardubice, Chrudim, Svitavy i Ústí nad Orlicí mají rozdílnou cenovou hladinu, dynamiku a strukturu poptávky.
„Nejvyšší aktuální cenu má Pardubicko, ale nejrychlejší dlouhodobé i meziroční tempo vidíme v jiných okresech,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Rozdíl mezi nejdražším a nejlevnějším sledovaným okresem přesahuje 36 tisíc korun za metr čtvereční. U modelového bytu o velikosti 60 m² tak představuje více než 2,18 milionu korun.
Právě proto jsou pro veřejnost stále důležitější okresní a místní data. Rozhodnutí o ceně konkrétního bytu nebo domu nelze bezpečně postavit pouze na průměru za celý kraj.
Kauce při pronájmu není fond na kompletní rekonstrukci bytu
Na praktické otázky nájemního bydlení navázal článek Pronajímatel nám nechce vrátit kauci. Může si strhnout malování, úklid i běžné opotřebení bytu?.
Situace je jednoduchá a velmi častá. Nájemce po několika letech vrátí byt, předá klíče a očekává vrácení peněžité jistoty. Pronajímatel ale oznámí, že celou částku použije na malování, profesionální úklid a výměnu vybavení, které už nevypadá jako nové.
Má na to automaticky právo?
Občanský zákoník rozlišuje běžné opotřebení vzniklé řádným užíváním bytu a skutečnou škodu, za kterou nájemce odpovídá.
Pronajímatel si z jistoty může započíst oprávněné dluhy, například neuhrazené nájemné nebo prokazatelnou škodu. Nemůže ji ale automaticky využít k tomu, aby po několika letech běžného bydlení obnovil celý interiér na účet bývalého nájemce.
Lehce opotřebená podlaha, přiměřené ošoupání malby nebo drobné stopy používání zařízení nemusí představovat škodu.
Jiná situace nastává u rozbitých dveří, hlubokých rýh, propálenin, záměrně poškozeného vybavení nebo závažně zanedbané údržby.
„Kauce nemá sloužit k tomu, aby pronajímatel na účet nájemce kompletně obnovil svůj byt,“ připomíná Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Článek současně upozorňuje, že nájemce má při skončení nájmu nárok na vrácení jistoty po započtení oprávněných pohledávek a také na úroky z jistoty podle zákona.
Pro obě strany proto zůstává zásadní kvalitní předávací protokol při začátku i konci nájmu, fotografie, seznam vybavení a případné písemné doložení konkrétních škod.
Čím lépe je stav bytu dokumentován, tím menší prostor vzniká pro zbytečné spory.
Realitní trh výrazně zrychlil. Byty zůstávají v nabídce jen 62 dní
Jedním z nejdůležitějších datových závěrů období je článek Realitní trh zrychlil napříč segmenty: byty ze 144 na 62 dní, domy z 212 na 92 dní.
Zářijová data projektu Realiťák roku, Reality.iDNES.cz a CEMAP – cenové mapy potvrzují výrazné zkrácení doby nabízení napříč hlavními segmenty.
U bytů k prodeji se průměrná doba nabízení meziročně zkrátila ze 144 na 62 dní, tedy o 56,9 %.
Rodinné domy se místo 212 dní nabízely v průměru 92 dní. U pozemků pro bydlení klesla doba z 302 na 135 dní a u garáží ze 146 na 62 dní.
Zrychlil také nájemní trh. Nájemní byty se nabízely v průměru 22 dní oproti 39 dnům před rokem.
Zajímavé přitom je, že rychlejší trh nelze jednoduše vysvětlit menší nabídkou.
Počet bytů k prodeji naopak meziročně vzrostl o 19,2 %. Ceny současně zůstávají meziročně výše.
Český realitní trh tak vykazuje kombinaci vyšší cenové hladiny, širší nabídky a výrazně rychlejší obměny inzerovaných nemovitostí.
Pro kupující to znamená, že dobře připravené a realisticky oceněné nabídky mohou zmizet rychle.
Zároveň ale platí, že kratší průměrná doba nabízení není důvodem přeskočit kontrolu právního stavu, financování nebo technické dokumentace.
Pro prodávající je rychlejší trh příležitostí, ale také varováním. Nemovitost, která vstupuje do nabídky s nepřesnou cenou, slabou prezentací nebo chybějícími dokumenty, může ztratit důležitou část počáteční pozornosti kupujících.
Kvalitní příprava proto začíná ještě před zveřejněním inzerátu.
Jak drahou nemovitost si můžete dovolit? Bankovní limit není váš bezpečný rozpočet
Nový seriál projektu Realiťák roku zaměřený na financování bydlení otevřel článek Jak drahou nemovitost si můžete dovolit? Rozpočet není jen o tom, kolik vám půjčí banka.
Mnoho kupujících začíná výběr nemovitosti otázkou, jak vysokou hypotéku jim banka poskytne.
Jenže maximální dostupný úvěr není automaticky částkou, kterou by domácnost měla skutečně využít.
Banka posuzuje příjmy, závazky, úvěrovou historii, hodnotu nemovitosti a další parametry. Rodina ale musí sama zhodnotit také svou dlouhodobou finanční odolnost.
Do rozpočtu patří nejen splátka hypotéky, ale také energie, služby, pojištění, opravy, vybavení, případné náklady SVJ, daně a finanční rezerva.
Důležitý je i rozdíl mezi vlastním kapitálem použitelným na kupní cenu a úsporami, které by měly zůstat k dispozici pro neočekávané situace.
Pokud domácnost použije všechny úspory na nákup nemovitosti, může ji i běžná oprava nebo krátkodobý výpadek příjmu dostat pod finanční tlak.
První díl nové série proto ukazuje, že bezpečný rozpočet není maximální cena bytu, na kterou banka přistoupí.
Je to cena, při které domácnost dokáže dlouhodobě hradit všechny související náklady a současně si ponechat přiměřenou rezervu.
Pro veřejnost jde o velmi praktické téma zejména v době, kdy jsou nemovitosti dražší a část domácností přechází na vyšší hypoteční sazby.
Digitální technické mapy: od listopadu se mění pravidla pro stavebníky
Novou legislativní povinnost a její praktický dopad vysvětluje článek Digitální technická mapa od 18. listopadu: co musí stavebník ohlídat, aby DTM nezdržela kolaudaci.
Vyhláška č. 193/2026 Sb. mění pravidla pro předávání a evidenci geodetických údajů v digitálních technických mapách.
Většina změn nabývá účinnosti 18. listopadu 2026, další část týkající se evidence plánovaných prací na dopravní a technické infrastruktuře od 1. ledna 2027.
Pro vlastníky rodinných domů, stavebníky a developery je důležité zejména správné předání geodetických podkladů po dokončení stavby.
Pokud stavbou vznikly, změnily se nebo zanikly objekty a zařízení evidované v digitální technické mapě, musí být údaje správně zaměřeny a předány v požadované podobě.
Nestačí tedy mít pouze vyhotovené geodetické zaměření, pokud dokumentace nesplňuje podmínky pro zápis.
Článek zároveň upozorňuje, že digitální technická mapa není totéž co katastr nemovitostí.
Nová vyhláška také sama nezavádí úplně nový druh kolaudace ani zcela novou povinnost předávat údaje do digitálních technických map. Především zpřesňuje již existující technická pravidla.
Pro kupující a realitní makléře má téma význam při prověřování dokumentace k nově dokončeným stavbám, technické infrastruktuře a přípojkám.
Pokud nejsou potřebné údaje správně zpracované, může se problém projevit právě ve fázi dokončení a uvedení stavby do užívání.
Praha versus zbytek Česka: ceny bytů rostly mnohem rychleji než nájemné
Významnou investiční analýzu přinesl článek Praha versus zbytek Česka: ceny bytů utekly nájmům, mimo Prahu ještě výrazněji.
Data Realitního fóra ČR ukazují dlouhodobý vývoj nabídkových cen dvoupokojových bytů a nabídkového nájemného od ledna 2016 do září 2026.
Při společné indexové základně 100 vzrostly ceny bytů v Praze na hodnotu 268,4, zatímco nájemné dosáhlo indexu 195,4.
To znamená, že nabídkové ceny pražských bytů se za sledované období zvýšily přibližně o 168 %, zatímco nájemné o 95 %.
Mimo Prahu se rozdíl rozevřel ještě výrazněji.
V prostém průměru třinácti krajů dosáhl cenový index bytů hodnoty 336,9, zatímco index nájemného pouze 187,2.
Ceny bytů tedy ve sledovaném souboru vzrostly přibližně o 237 %, nájemné o 87 %.
„Když se díváme pouze na absolutní cenu, Praha dominuje,“ říká Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.
Dlouhodobé tempo růstu ale ukazuje, že regionální trhy mimo hlavní město prošly ještě výraznějším relativním přeceněním.
Tento rozdíl má významný dopad na investiční rozhodování.
Pokud kupní cena bytu roste rychleji než nájemné, které může vlastník inkasovat, klesá při jinak stejných podmínkách jeho procentní hrubý nájemní výnos.
Podle modelu projektu se jednoduchý hrubý výnos v Praze snížil přibližně ze 4,6 % na 3,4 % ročně.
Mimo Prahu klesl z přibližně 7,2 % na 4 %.
Jde však o hrubý ukazatel před započtením nákladů vlastníka, neobsazenosti, správy, pojištění, oprav, daní a případného financování.
Pro investora je proto zásadní nekupovat nemovitost pouze s očekáváním dalšího zdražování. Musí rozumět také jejímu skutečnému nájemnímu výnosu a dlouhodobé ekonomice.
Důležitá metodická poznámka: hodnoty mimo Prahu představují prostý průměr třinácti krajů, nikoli vážený celorepublikový výsledek. Analýza pracuje s nabídkovými, nikoli skutečně realizovanými cenami.
Hypoteční poptávka slábne. Znamená to konec růstu cen bytů?
Další významné téma otevřel článek Hypoteční poptávka poprvé od roku 2023 klesla. ČNB čeká další oslabení. Co to znamená pro ceny bytů?.
Říjnové šetření úvěrových podmínek České národní banky přineslo první signál oslabení bankami vnímané poptávky domácností po úvěrech na bydlení od začátku roku 2023.
Ve třetím čtvrtletí 2026 dosáhl čistý podíl bankovního trhu hodnoty −11 %. Pro čtvrté čtvrtletí banky očekávaly další oslabení v rozsahu −64 %.
Tato čísla však neznamenají, že počet poskytnutých hypoték skutečně klesl o 11 nebo 64 procent.
Jde o výsledek šetření bank, který zachycuje jejich hodnocení vývoje poptávky.
Statistiky České bankovní asociace přitom ukázaly odlišný krátkodobý obraz. V září banky a stavební spořitelny poskytly nové hypotéky bez refinancování za 28 miliard korun, což představovalo meziměsíční růst o pět procent.
Průměrná realizovaná sazba nových hypoték dosahovala 5,10 %.
Současně zářijová data projektu Realiťák roku, Reality.iDNES.cz a CEMAP – cenové mapy ukázala meziroční růst nabídkových cen bytů o 9,3 %, zvýšení počtu nabídek o 19,2 % a zkrácení průměrné doby nabízení ze 144 na 62 dní.
Jak si tedy tyto informace vyložit?
Oslabení očekávané poptávky po hypotékách může signalizovat opatrnější chování domácností a postupné ochlazování zájmu o financování.
Samo o sobě ale nepotvrzuje plošný pokles cen nemovitostí.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, v souvislosti s tržními analýzami dlouhodobě upozorňuje na nutnost spojovat vývoj cen s dostupností financování, strukturou nabídky a konkrétní lokalitou.
Pro kupující je důležité sledovat nejen úrokové sazby, ale také vlastní finanční připravenost.
Prodávající by zase neměli automaticky předpokládat, že pokračující meziroční růst cen znamená stejně silnou poptávku po každé nemovitosti.
Výpověď z nájmu: tři měsíce nejsou univerzální odpovědí
Velmi praktický právní návod přinesl článek Výpověď z nájmu bytu v roce 2026: kdy může pronajímatel ukončit nájem, jaké platí lhůty a jak se bránit.
Výpověď nájemní smlouvy patří mezi nejcitlivější situace ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem.
Častým omylem je představa, že vlastník bytu může nájemci kdykoli oznámit tříměsíční výpověď bez dalšího odůvodnění.
V českém právu ale takto jednoduché pravidlo neexistuje.
U běžné výpovědi pronajímatele podle § 2288 občanského zákoníku činí výpovědní doba tři měsíce, ale musí existovat odpovídající zákonný důvod.
Při zvlášť závažném porušení povinností může za stanovených podmínek přicházet v úvahu také výpověď bez výpovědní doby.
Rozhoduje však povaha porušení, předchozí postup pronajímatele a splnění zákonných požadavků.
Výpověď musí mít písemnou formu, obsahovat konkrétní důvod a zákonem vyžadované poučení nájemce.
Nájemce má zpravidla dva měsíce od doručení výpovědi na to, aby požádal soud o přezkum její oprávněnosti.
Od 1. ledna 2026 je za splnění zákonných podmínek možné využít také nový rozkaz k vyklizení. Ten však nenahrazuje řádné skončení nájmu.
„Vadná výpověď totiž může celý problém jen prodloužit,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Pro pronajímatele je proto zásadní neřešit složité situace pouze stručnou SMS zprávou nebo neformálním dopisem.
Stejně tak nájemce by neměl automaticky předpokládat, že každá doručená výpověď je platná.
Správný postup vyžaduje znalost konkrétní smlouvy, zákonného důvodu a dodržení všech potřebných lhůt.
Církevní restituce: důležitý nález Ústavního soudu může ovlivnit spory o pozemky
Posledním samostatným tematickým článkem tohoto období je Kupujete pozemek s církevní minulostí? Ústavní soud sjednotil pravidla restitučních sporů. Co je nutné prověřit?.
Plénum Ústavního soudu v nálezu Pl. ÚS 25/25 sjednotilo výklad pravidel pro případy, ve kterých se střetává tvrzená poválečná konfiskace z roku 1945 s pozdějším odnětím majetku komunistickým režimem.
Spor se týkal pozemků s rybníky na jihu Čech a složité historie jejich převzetí státem a následné privatizace.
Pro posouzení restitučních nároků je zásadní, zda majetek přešel na stát již před únorem 1948, nebo zda k rozhodnému odnětí došlo až v období komunistického režimu.
Ústavní soud zdůraznil, že soudy musejí skutečně zkoumat právní účinky jednotlivých historických dokumentů. Nemohou automaticky předpokládat, že každá historická konfiskační listina sama o sobě prokazuje právně účinné převzetí majetku státem.
V konkrétním případě samotná konfiskační vyhláška z Kaplice z roku 1945 nepostačovala k prokázání předúnorové konfiskace.
Ústavní soud zrušil tři napadená soudní rozhodnutí a věc vrátil k dalšímu posouzení.
Rozhodnutí ale neznamená automatické vrácení pozemků církvi ani obecné zpochybnění všech poválečných konfiskací.
Pro kupující, investory a developery jde především o upozornění, že u určitých nemovitostí může být potřeba prověřit také historický původ vlastnického práva.
To platí zejména v případech, kdy existují informace o někdejším církevním majetku, historické konfiskaci, privatizaci nebo probíhajícím restitučním sporu.
Samotný současný zápis v katastru nemusí poskytnout všechny informace potřebné pro posouzení neobvyklého právního rizika.
Právě v těchto situacích má význam důkladná právní prověrka vedená odborníkem, který se v historických vlastnických a restitučních vztazích orientuje.
Co si z období 23.–28. října odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují několik významných souvislostí, které se dotýkají téměř všech účastníků realitního trhu.
První je rostoucí význam pravidel nájemního bydlení. Zvyšování nájemného, vracení kauce i ukončování nájemních smluv mají konkrétní zákonné podmínky. Majitel bytu nemůže automaticky požadovat libovolné zvýšení nájemného, ponechat si celou kauci nebo ukončit nájem bez odpovídajícího důvodu.
Druhým tématem je financování. Domácnosti se musejí rozhodovat podle vlastního bezpečného rozpočtu, nikoli pouze podle maximální hypotéky. Oslabující bankami vnímaná hypoteční poptávka navíc ukazuje, že při posuzování trhu je nutné rozlišovat aktuální objem poskytnutých úvěrů od očekávání bank.
Třetím je proměna investičního bydlení. Ceny bytů za posledních deset let vzrostly výrazně rychleji než nájemné. Z pohledu investorů to znamená větší důraz na skutečný nájemní výnos, provozní náklady a dlouhodobou ekonomiku konkrétní nemovitosti.
Čtvrtým trendem je stále vyšší význam regionálních dat. Pardubický kraj ukazuje, že ani uvnitř jednoho regionu neexistuje jediný trh. Rozdíly mezi okresy dosahují u modelového bytu milionových částek a nejrychlejší růst cen nemusí probíhat v nejdražší lokalitě.
Pátým je bezpečnost a transparentnost transakcí. Rozhodnutí Nejvyššího soudu o nároku na provizi a nález Ústavního soudu o historických konfiskacích ukazují, že právní souvislosti mohou ovlivnit i obchod, který na první pohled vypadá poměrně jednoduše.
A konečně se ukazuje, že rychlejší realitní trh neznamená menší potřebu kontroly.
Právě naopak. Čím rychleji kvalitní nabídky mizí z trhu, tím důležitější je být připraven ještě před prohlídkou a případnou rezervací.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Aktuální přehled velmi dobře ukazuje jednu z hlavních rolí projektu Realiťák roku: pomáhat veřejnosti pochopit nejen to, kolik stojí nemovitost nebo realitní služba, ale také jaká pravidla, práva a rizika se s ní pojí.
Realitní trh je pro většinu lidí velmi složitým prostředím.
Člověk, který prodává nebo kupuje byt jednou za deset či dvacet let, nemůže mít stejnou zkušenost jako profesionál, který podobné transakce řeší pravidelně.
Přesto právě běžný kupující, prodávající, pronajímatel nebo nájemce nese významnou část ekonomických a právních důsledků svého rozhodnutí.
A právě zde vzniká informační nerovnováha, kterou se projekt Realiťák roku dlouhodobě snaží zmenšovat.
Nejen vybrat makléře. Především vědět, co po něm chtít
Jedním z nejdůležitějších cílů projektu Realiťák roku je vzdělávat veřejnost v tom, co má profesionální realitní služba obsahovat a podle čeho lze poznat její skutečnou kvalitu.
Klient by neměl vybírat makléře pouze podle toho, kdo mu slíbí nejvyšší prodejní cenu nebo nejnižší provizi.
Měl by se také zajímat o to, jak makléř cenu stanovil, jaká data použil, jak bude nemovitost prezentovat, jak prověří kupujícího a kdo zajistí bezpečné dokončení celé transakce.
Velmi důležitá je také transparentnost samotné zprostředkovatelské smlouvy.
Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu o nároku na provizi po skončení smlouvy například ukazuje, proč klient potřebuje vědět, za jakých podmínek provize vzniká, kdy je splatná a zda mohou některé závazky přetrvat i po skončení spolupráce.
Kvalitní realitní makléř by měl být schopen tato pravidla srozumitelně vysvětlit ještě před podpisem.
Stejně tak musí rozpoznat situace, které vyžadují zapojení dalších odborníků.
U nejasného vlastnictví může být nutná práce specializovaného advokáta. U rekonstrukce statika nebo projektanta. U financování bankéře nebo hypotečního specialisty.
Makléř nemusí všechny tyto profese nahrazovat. Má ale klientovi pomoci správně koordinovat celý proces.
Vzdělávání veřejnosti jako prevence drahých chyb
Velký význam mají také praktické poradenské články projektu Realiťák roku.
Zvyšování nájemného, vracení kauce nebo výpověď z nájmu jsou typickými příklady situací, kdy může neznalost pravidel vést ke zbytečnému sporu.
Pronajímatel nemusí znát všechny paragrafy občanského zákoníku, ale měl by vědět, že jednostranné zvýšení nájemného není neomezené.
Nájemce zase nemusí být právníkem, ale měl by umět rozpoznat, kdy má právo nesouhlasit, požadovat vysvětlení nebo se obrátit na soud.
Stejně důležité je rozumět rozdílu mezi běžným opotřebením bytu a škodou, kterou je nájemce povinen nahradit.
Čím více veřejnost těmto základním principům rozumí, tím menší prostor vzniká pro nedorozumění, nejasné smlouvy a zbytečné konflikty.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dlouhodobě zdůrazňuje, že důležitou součástí kvalitní realitní služby je právě srozumitelnost, předvídatelnost a transparentní komunikace s klientem.
Tyto principy mají podle projektu význam nejen při samotné koupi nebo prodeji, ale také v dlouhodobých nájemních vztazích.
Data pomáhají odlišit skutečný vývoj od dojmu
Dalším zásadním přínosem projektu Realiťák roku jsou pravidelné datové analýzy.
Ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz projekt Realiťák roku sleduje nabídkové ceny, nájemné, množství nabídek a dobu jejich nabízení.
Právě kombinace těchto údajů umožňuje lépe porozumět skutečné dynamice realitního trhu.
Aktuální zářijová data například ukazují, že se průměrná doba nabízení bytů zkrátila ze 144 na 62 dní, přestože počet nabídek vzrostl.
Bez znalosti souvislostí by se přitom mohlo zdát, že vyšší nabídka musí automaticky znamenat slabší poptávku a pokles cen.
Stejně tak dlouhodobá analýza cen bytů a nájemného ukazuje, že růst ceny investiční nemovitosti není totéž co růst příjmu, který je možné získat z jejího pronájmu.
A regionální analýza Pardubického kraje zase dokládá, že ani jeden kraj nemusí představovat jednotný cenový trh.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, v souvislosti s dlouhodobými analýzami upozorňuje právě na potřebu odlišovat absolutní ceny od jejich tempa růstu a pracovat se skutečně srovnatelnými lokalitami a typy nemovitostí.
Pro veřejnost to znamená možnost rozhodovat se na základě širšího datového kontextu, nikoli pouze podle několika vybraných inzerátů.
Nezávislá platforma propojující odborníky, makléře a veřejnost
Projekt Realiťák roku se dlouhodobě profiluje jako nezávislá platforma propojující realitní profesionály, odbornou veřejnost, významné partnery a běžné klienty.
Jeho přínos nespočívá pouze v každoročním hodnocení realitních makléřů.
Důležitá je také dlouhodobá snaha o zvyšování odbornosti, vzdělávání makléřů, transparentnější pravidla realitních služeb a podporu etického jednání s klienty.
Právě proto projekt Realiťák roku organizuje odborná setkání a vzdělávací aktivity, spolupracuje s odborníky z různých oblastí a podporuje diskusi o budoucím fungování českého realitního trhu.
Součástí této práce je také odborné hodnocení realitních makléřů na celostátní, krajské a okresní úrovni.
Pro veřejnost je důležité zejména to, že nemusí hledat pouze jednoho známého makléře z celé republiky, ale může se zajímat o kvalitu profesionálů ve svém konkrétním regionu.
Výběr makléře totiž není pouze otázkou jeho celkových výsledků.
Velkou roli hraje místní znalost, zkušenost s konkrétním typem nemovitosti, schopnost komunikace a odborná připravenost na specifické problémy daného obchodu.
Informovanější klient pomáhá kultivovat celý trh
Čím více bude veřejnost rozumět tomu, co má kvalitní realitní služba obsahovat, tím větší nároky bude přirozeně klást na samotné realitní profesionály.
Klient, který rozumí smlouvám, provizím, cenotvorbě, úschově a rizikům, se méně spokojí s pouhým slibem a více bude požadovat konkrétní vysvětlení.
To je dobrá zpráva nejen pro veřejnost, ale také pro kvalitní makléře, kteří dokážou svou práci doložit a obhájit.
Smyslem projektu Realiťák roku není naučit každého klienta vykonávat práci makléře, právníka nebo odhadce. Smyslem je dát mu dostatek informací, aby poznal, kdy dostává kvalitní službu a kdy by měl zpozornět.
Právě toto propojení vzdělávání veřejnosti, práce s daty, odborného hodnocení a podpory profesionality představuje dlouhodobý přínos projektu Realiťák roku.
Další praktické návody, datové analýzy a odborné články jsou dostupné v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, základní informace pro veřejnost na stránce Pro veřejnost a profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Devátý ročník projektu Realiťák roku v roce 2026 pokračuje v dlouhodobé snaze vzdělávat veřejnost, zvyšovat kvalitu realitních služeb a pomáhat lidem dělat při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti bezpečnější a informovanější rozhodnutí.
Projekt Realiťák roku probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.