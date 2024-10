Realitní trh očima lídrů: Petr Makovský a Robert Hanzl o vývoji, trendech a vizi pro budoucnost

Robert Hanzl - NEXT REality| foto: NEXT Reality

Rozhovor nabízí pohled do zákulisí českého realitního trhu z perspektivy jednoho z předních hráčů v oboru a přináší klíčové poznatky o rostoucích cenách nemovitostí, změnách v preferencích kupujících, stejně jako o přínosech franšízového modelu pro budování stabilní značky. Robert Hanzl se podělil o své zkušenosti, hodnoty a vizi, kterou NEXT Reality ztělesňuje – od individuálního přístupu k zákazníkům až po neustálou podporu svých franšízantů a makléřů. Rozhovor zkoumá nejen vývoj realitního trhu, ale také vize do budoucna, které formují strategie NEXT Reality.

Vývoj trhu: Jak hodnotíte aktuální situaci na českém realitním trhu, zejména s ohledem na rostoucí ceny nemovitostí a hypoték?

Realitní trh je v plném tempu. Na slova jako útlum, propad či krize už nikdo nepomýšlí. Naopak, realitní makléři mají plné kalendáře a práce neustále přibývá. Trh je stabilní, nabídka dostatečná (až na malé byty) a cenová úroveň nemovitostí je nastavena realisticky. Díky moderním analytickým nástrojům, jako jsou cenové mapy a informace o délce nabídek, mají dnes majitelé od svých zprostředkovatelů jasná očekávání a už nedoufají v zázračné kupce s balíkem peněz z východu. Kupující vybírají uvážlivě, netlačí se do rychlých rozhodnutí a nepřeplácejí, jak tomu bylo na přehřátém trhu v roce 2021. Růst cen probíhá aktuálně u nejvíce poptávaných nemovitostí, jako jsou malometrážní byty, kterých už na trhu začíná být nedostatek. K těmto se postupně přidají i větší byty a menší rodinné domy.

Jaký očekáváte vývoj nemovitostního trhu v ČR?

V Česku bohužel stále přetrvává špatná situace v počtu výstavby nových nemovitostí. Staví se pomalu a nedostatečná nabídka samozřejmě žene ceny nahoru. Kupovat nemovitosti bude u nás i do budoucna velmi atraktivní, jsme relativně bezpečná země, je zde kvalifikovaná pracovní síla, jsme středem Evropy a po dokončení infrastruktury, zejména dopravního spojení, budeme neustále zajímavější pro obchod všeho druhu. Navíc, jak jsem zmínil dříve, roste i poptávka po nájemním bydlení, takže pro investory je zajímavé nakoupit nemovitosti a vrhnout je na trh formou pronájmu. Tak se mimochodem dnes chová i celá řada developerů, kteří projekty staví přímo do nájemního bydlení. Větší dominantu hrají také alternativní způsoby financování, jako je třeba družstevní bydlení. Abych to shrnul, růst cen bude pokračovat ve stejném tempu, jako od roku 2010, tzn 10 % ročně.

Jsou nějaké trendy, které v poslední době u kupujících pozorujete?

V dnešní době se kupující dělí na dvě skupiny. Někdo, kdo hledá nemovitost k bydlení a někdo k investici s okamžitým výnosem z nájmu. Opadla poptávka po tzv. rekreačních nemovitostech. To přisuzuji dvěma faktorům. Zaprvé, po propadu trhu a situaci ve společnosti klienti více obrací každou korunu a odpustí si zbytné věci. Zadruhé se zásadně rozhýbal trh zahraničních nemovitostí. Tak jako při covidu, lidé chtěli rekreační nemovitosti u nás, protože nemohli do zahraničí, tak trend se úplně otočil a dnes klienti kupují hodně venku, protože je to něco, co si dříve nemohli dovolit. Takže dnes frčí nákupy ve Španělsku, Itálii, Chorvatsku, na Kypru, ale i dál, například v Dubaji nebo Ománu. Investorům tyto nemovitosti nabízí kombinaci příznivé nákupní ceny, výnosu z nájmu, rekreace pro vlastní účely a třeba v Dubaji benefity typu nulových daní a víz pro dlouhodobé bydlení. Proto i my v NEXT REALITY jsme se do tohoto segmentu vrhli a dnes nabízíme možnosti nákupu ve zmíněných zemích Evropy, včetně vlastní pobočky v Dubaji pod názvem NEXT DUBAI. V Dubaji nabízíme projekty od všech významných developerů, výběr je opravdu obrovský.

Budoucnost vlastnického a nájemního bydlení: Očekáváte, že trend vysokého podílu vlastnického bydlení bude pokračovat, nebo se bude nájemní bydlení stávat atraktivnější variantou?

Data z posledních let potvrzují naše směřování na západ a snižující se podíl vlastnického bydlení na úkor nájemního. Mladší generace již není tak zatížena myšlenkou, že vlastnictví nemovitosti je klíčové pro budoucnost. Mladí raději počítají, zda se vůbec nákup nemovitosti vyplatí v kontextu výdajů a zhodnocení, a nechtějí se vázat. Trend bude pokračovat, vlastnické bydlení bude drahé a nájemní bude pro mnohé jedinou variantou, jak si zajistit bydlení.

NEXT Reality a franšízing: Jaké výhody přináší franšízingový model a jak tento přístup hodnotíte z dlouhodobého hlediska?

Pro nás je základním kritériem podpora a péče o budování dobrého jména značky, což se vždy vrací ve zvýšeném počtu obchodů. Nechci, aby to znělo jako prázdná slova, proto za nás mluví činy. S celým týmem na centrále jsme v každodenním pracovním zapálení, pro vytváření nejlepších možných podmínek. Nejsme nijak limitováni, nemáme žádné zahraniční vlastníky, či akcionáře, ale jsme transparentní a mise NEXT REALITY je společná. Každý makléř se může zapojit do vytváření know-how. Naši lidé vědí, že vezmeme v potaz každý nápad, který vzejde z trhu. A co nejvíce makléři chtějí? V první řadě známou a klientsky oblíbenou značku v zádech, klienti to totiž řeší. Chtějí prodávat či kupovat přes firmu, která jim poskytne garance. Dále mají naši makléři neustálý přístup k datům a informacím, pravidelné měsíční diskuze s top makléři, sdílíme data o chování trhu, data z call centra (což je mimochodem obrovská forma servisu, pro makléře i klienty) atd. No a co hodně dbáme, je neustálé vymyšlení přísunu obchodů, ať už se jedná o naši klíčovou spolupráci s Partners, kde nám více než 2000 poradců tipuje zakázky a na oplátku za každého klienta, který si sjedná jakýkoliv produkt, odchází provize našemu makléři. Českomoravský realitní fond zase doporučuje vlastní obchody a třeba družstevní bydlení od Chytře bydlím odfinancuje nemovitosti, kde klient nedosáhne na hypotéku.

Jak se díváš na kritiku, že franšízing může vést k poklesu kvality služeb?

Franšízový model může být někdy kritizován kvůli obavám z poklesu kvality služeb, ale v případě NEXT REALITY je klíčové, že tento model stavíme na pevných základech. Základním předpokladem úspěchu je jednotná vize a silná kontrola kvality napříč celou franšízovou sítí. Každý franšízant musí dodržovat vysoké standardy, které jsou stanoveny centrálně a my poskytujeme pravidelnou podporu, školení a přístup k moderním nástrojům, aby byl schopen tyto standardy naplňovat. Kromě toho máme zavedený systém zpětné vazby od klientů, který nám umožňuje rychle identifikovat jakékoliv nedostatky a okamžitě na ně reagovat. Ve skutečnosti může franšízing, pokud je dobře řízený, kvalitu služeb dokonce zvýšit. Díky lokálnímu přístupu jednotlivých franšízantů se mohou služby lépe přizpůsobit specifickým potřebám dané oblasti, zatímco centrální tým zajišťuje, že všichni pracují podle osvědčených postupů a pod společnou, důvěryhodnou značkou. Tento model je podle našich zkušeností velmi efektivní – důvěra ve značku zůstává vysoká, protože klienti vědí, že dostanou konzistentně kvalitní služby, ať už se obrátí na kteroukoliv franšízu NEXT REALITY.

Pracovní etika: Jak udržuješ motivaci k posunu NEXT Reality kupředu?

Motivaci k posunu NEXT Reality kupředu udržuji především díky tomu, že mě moje práce opravdu baví. Když děláte něco s láskou, je to vidět, a to se snažím přenášet i na celý náš tým. Chci, aby každý v naší firmě měl stejnou vášeň a radost z práce, což se pak přirozeně projevuje i na kvalitě služeb, které poskytujeme našim zákazníkům.

Zároveň mě neustále motivuje radost z dosažených úspěchů. Vždy jsem věřil, že práce v realitách je jednou z nejlepších, a tím, že jsem si tímto oborem prošel od úplného základu, mě nyní baví vytvářet systém a prostředí, které bych jako makléř kdysi ocenil. Mám radost, že můžu přispívat k růstu a zlepšování nejen společnosti, ale i lidí v ní. Tato kombinace osobní vášně a touhy po neustálém zlepšování mě žene kupředu.

Profesní hrdost: Na co jsi ve své kariéře nejvíce hrdý?

Ve své kariéře jsem nejvíce hrdý na to, že jsme s kolegy dokázali vybudovat silnou značku, která je na trhu respektovaná a důvěryhodná. To, že NEXT Reality patří mezi lídry v oboru, je výsledkem let tvrdé práce, ale také nasazení celého týmu, bez kterého bychom toho nedosáhli.

Je super, že jsme vytvořili prostředí, kde se lidé cítí dobře, mají prostor pro rozvoj a mohou se na nás spolehnout. To je pro mě obrovsky důležité – nejen dosáhnout obchodních úspěchů, ale také vytvářet firemní kulturu, která motivuje, podporuje a inspiruje. Ať už jde o naše makléře, franšízanty nebo klienty, těší mě, že jsme schopni poskytovat dlouhodobou hodnotu a být součástí důležitých rozhodnutí v jejich životě.

Závěr:

Rozhovor s Robertem Hanzlem nám poskytl ucelený pohled na český realitní trh i na to, jak franšízing může hrát klíčovou roli při poskytování kvalitních služeb zákazníkům po celé republice. Hanzlovy postřehy a odhodlání budovat důvěryhodnou značku NEXT Reality ukazují, že úspěch není jen o růstu a ziscích, ale o hodnotách a odpovědnosti vůči klientům i týmu. Realitní trh v České republice čelí mnoha výzvám, od rostoucí poptávky po nájemním bydlení po nové trendy v investování do zahraničních nemovitostí. Robert Hanzl však věří, že NEXT Reality je dobře připravena čelit budoucím změnám a nadále poskytovat profesionální služby. Tento rozhovor ukazuje, jak pevně jsou u NEXT Reality přesvědčeni o své misi i o tom, že kvalitní realitní služby mohou být pro každého.