Realitní síť Next Reality nabízí franšízové licence necelé 2 roky.

Se svým konceptem míří tato ryze česká realitní síť do měst s více jak 10 tisíci obyvatel tak, aby jak centrála, tak i franšízanti dosáhli očekávaného zisku. „Nemyslíme ale jen na počet obyvatel, ale i na hustotu zástavby, tedy počet nemovitostí k prodeji či pronájmu a kupní sílu obyvatelstva. Pracujeme s daty, počítáme, přemýšlíme, jednáme. V každém městě to musí dávat smysl, abychom zaujmuli zájemce o licenci a ten měl naprosto reálnou šanci uspět na takovém místním trhu,“ popisuje Petr Zelenka, ředitel společnosti Next Reality Partner.

Zájemcům o franšízovou licenci kromě veškerého know-how potřebného pro úspěšné vedení pobočky Next Reality nabízí i něco navíc. Jednou z takových věcí je i nemovitostní fond, který každému franšízantovi a makléři sítě umožňuje zobchodovat jakoukoli nemovitost a například tak pomoci klientovi, který by se jinak dostal do svízelné životní situace a třeba i do dražby. Nemovitostní fond má k dispozici významné kapitálové zajištění a každý Next Partner ji může využít ihned po podpisu smlouvy.

Spolupráce jako konkurenční výhoda

A jaké franšízanty vlastně Next Reality hledá? „Chceme se setkávat se zájemci, kteří budou mít byznysově podobné smýšlení jako my, mají vnitřní motivaci uspět, budou sdílet podobné hodnoty, které máme i my v Nextu a úspěch se dostaví. A všichni do jednoho si to musíme odmakat, tak to prostě je a bude,“ vysvětluje Petr Zelenka s tím, že kvalifikace v realitách zatím neexistuje, není podmíněná žádnou zkouškou, testem, což ale přijde v podobě nového zákona. Kvalifikační předpoklady vidí Petr Zelenka spíše ve vlastnostech, obchodním a manažerském potenciálu jednotlivce. „V naší síti jsou majitelé licencí z řad developerů, finančních poradců, znalců a odhadců nemovitostí, obchodníků z jiných segmentů a samozřejmě z řad realitních kanceláří, původně makléřů, kteří chtěli víc – mít vlastní kancelář, ale nebudovat ji od začátku s nejasným výsledkem, chtěli ověřený koncept, hotové nástroje, služby a na to je franšízing ideální,“ dodává.

Na začátku letošního roku zahájila Next Reality již dříve avizovanou spolupráci s další společností rozšiřující svou pobočkovou síť na bázi franšízingu, a to Partners. V lednu otevřela své dveře klientům první společná kancelář, a to ve Znojmě. V jednom prostoru tak zde najdeme zázemí jak pro makléře Next Reality, tak i pro poradce Partners. „Hlavní synergii a motivaci jít do společného projektu vidí vedení realitky v otevírání nových poboček a doporučování klientů, kteří potřebují zprostředkovat prodej své nemovitosti. Zde budou přicházet tipy od finančních poradců Partners do Nextr a zpětně makléři Nextu budou doporučovat své klienty na hypotéky a další finanční produkty do Partners. To vše bude adekvátně systémově, technologicky, smluvně i motivačně řešeno.“