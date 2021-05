Realitní síť CENTURY 21 a poradenská společnost 4fin se staly partnery

Pokud sháníte vlastní bydlení, můžete se obrátit na libovolnou realitní kancelář a její makléř vám ji pomůže sehnat. Tam většinou jeho služby končí. Hypotéku, následné pojištění nemovitosti nebo třeba úvěr na rekonstrukci si pak musíte zajistit sami. Na českém trhu však existují výjimky a jednou z nich je síť realitních kanceláří CENTURY 21. Nemovitost vám pomohou sehnat, s prodávajícím vše vykomunikují, zprostředkují vám nejvýhodnější hypotéku a zajistí právní servis. Tím to ale nekončí. Pro klienty jsou k dispozici další návazné finanční služby, které tak lze sjednat pod jednou střechou.

„Před patnácti lety jsem přešel z finančního sektoru do realit a první, co mi tam chybělo, bylo právě propojení s finančními službami. Před dvěma lety jsem představil svůj plán na rozvoj v této oblasti

a začali jsme s realizací. Od začátku jsem viděl cestu spíš ve spojení se silným partnerem než začínat na zelené louce,“ říká ředitel sítě CENTURY 21 Czech Republic Tomáš Jelínek a doplňuje: „Takový přístup koresponduje s naším sloganem Spolehlivé partnerství. Klientovi tak nyní pomůžeme s prodejem nebo nákupem nemovitosti, ale také zprostředkujeme výhodnou hypotéku, pojištění nemovitosti a spoustu dalších služeb.“

Každá pobočka CENTURY 21 je navázaná na regionálního nebo oblastního ředitele, který poskytuje servis klientům. Obě společnosti na své straně vytvořily robustní a transparentní systém, který zajišťuje komunikaci mezi oběma sítěmi. To je výhodné jak pro makléře a poradce, tak především pro klienty díky kontrole na centrální úrovni. „Centrálním spojením s 4fin můžeme ještě lépe ručit za kvalitu služeb pro klienty, což je naše priorita,“ potvrzuje Tomáš Jelínek. „Všechny mezikroky jsou tak pod drobnohledem od začátku do konce. Naprostá transparentnost a jednota takového systému jsou nezbytné. Z toho důvodu vznikly na úrovni obou centrál firem týmy lidí, kteří se tomuto projektu na plný úvazek věnují a starají se o to, aby vše fungovalo,“ doplňuje Tomáš Martinovský, tvůrce obchodních strategií společnosti 4fin.

Spojenectví má samozřejmě přinést i obchodní růst obou společností, potenciál takového růstu se pohybuje až v desítkách procent v dalších letech. CENTURY 21 uskuteční tisíce nemovitostních transakcí za rok. Na každou z těchto nemovitostí se přijde podívat průměrně deset lidí. „Bavíme se tak o potenciálu nejméně 50 000 klientů ročně. Tuto příležitost si samozřejmě nechceme nechat ujít,“ říká Tomáš Martinovský ze společnosti 4fin. „Když se na to podíváme z druhé strany, 4fin má 800 aktivních poradců. Podle statistických dat má každý z těchto poradců nejméně čtyři klienty ročně, kteří prodávají či poptávají nemovitost. To může znamenat až tisíce nových klientů v rámci aktivních zakázek v CENTURY 21,“ potvrzuje očekávání ředitel CENTURY 21 Czech Republic Tomáš Jelínek.