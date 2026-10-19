Realitní projekt roku vstupuje do nové éry. Představuje identitu inspirovanou bauhausem, spojení s brandem Adresa i trofeje z UMPRUM

Realitní projekt roku dlouhodobě mapuje to nejlepší, co na poli rezidenčního bydlení v jednotlivých regionech České republiky vzniká. Letošní ročník však ukazuje, že se soutěž nejen ohlíží za kvalitní architekturou, ale sama klade důraz na špičkový design a současný vizuální jazyk.
Bauhaus v moderním hávu od V0Y Studia
Hlavní tváří proměny je nová vizuální identita a redesignované logo, za nimiž stojí grafičtí designéři z uznávaného studia V0Y. Nová grafika promyšleně staví na principech modernistické školy Bauhaus a přirozeně je fúzuje s prvky architektury a stavebnictví – čistou geometrií, strukturou a funkčností. Systém si zároveň zachovává svou osvědčenou přehlednost a logickou návaznost. Tři tradiční soutěžní pilíře – Cena odborné poroty, Cena architektů a Cena veřejnosti – i nadále disponují svými třemi svébytnými barevnými provedeními, což zajišťuje okamžitou diferenciaci jednotlivých pohledů na hodnocený development.
Tento promyšlený barevný kód zůstává zcela jednotný napříč hodnocením ve všech krajích a regionech České republiky, takže si zachovává vysokou čitelnost pro odbornou komunitu, architekty, developery i hlasující laickou veřejnost bez ohledu na to, zda se posuzují projekty v Praze, Brně či menších krajských městech. „Osmnáctý ročník pro nás představuje významný milník dospělosti. Chtěli jsme, aby se dlouholetá tradice a prestiž soutěže potkaly s moderní dynamikou dnešního developmentu a současnou estetikou. Nová vizuální identita z dílny studia V0Y, strategické propojení s platformou Adresa i tvorba unikátních trofejí ve spolupráci s UMPRUM dávají soutěži ucelený, svěží rámec, který přesně odpovídá vysokému standardu staveb, jež u nás každoročně oceňujeme,“ uvádí organizátorka soutěže Dana Hradecká.
Integrace pod mediální dům Adresa
Vizuální proměna má i hlubší strategický kontext. Organizátor soutěže, investiční a poradenská skupina Bonafide Group, se rozhodl Realitní projekt roku od letoška pevně začlenit pod svůj mediální brand Adresa. Ten dosud na trhu působil především prostřednictvím tištěného magazínu, letos však spustil nový komplexní realitní webový portál. Soutěž tak získává silné celoroční mediální zázemí s digitálním i tištěným zásahem, přičemž nová estetika soutěže s vizuálním stylem brandu Adresa přímo a harmonicky koresponduje.
Absolutní vítězové pozvednou díla z UMPRUM
Další významnou inovací 18. ročníku je propojení světa komerčního developmentu s mladou českou uměleckou scénou. Organizátoři navázali úzkou spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM), jejíž studenti a tvůrci navrhují novou podobu fyzického ocenění. Exkluzivní autorské trofeje budou určeny výhradně pro tři absolutní vítěze ročníku a jejich představení bude patřit k vrcholům soutěžního cyklu.
Vyvrcholení v lednu 2027
Kdo si novou trofej odnese a které stavby přesvědčí architekty, odborníky a veřejnost bude známo po novém roce. Výsledky soutěže Realitní projekt roku 2026 budou slavnostně vyhlášeny na tradičním galavečeru, který se uskuteční 28. ledna 2027 v prostorách hotelu NH Collection Prague Carlo IV. Do té doby čeká soutěžní projekty hodnocení porot i hlasování veřejnosti – poprvé v novém kabátě a s novou energií.