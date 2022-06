Realitní nováček musí být pracovitý a měl by se chtít učit

Realitní byznys je dnes mnohem regulovanější svět, než tomu bylo dřív. Pryč jsou tak excesy, které kazily v minulosti pověst celému byznysu. Navíc s realitním boomem posledních let se leckomu mohlo zdát, že práce v realitách je zlatý důl. Jak to tak ovšem bývá, úspěch není zadarmo a ti úspěšní realitní makléři si ho museli tvrdě vybojovat. Velkou roli také hrají zkušenosti. Nováček může mít štěstí a podaří se mu obchod hned na začátku kariéry, ale také může první měsíce žít z úspor. Trpělivost je tak další z vlastností, která se úspěšnému realiťákovi bude hodit.

Monika Lukášová zpovídala zkušené profesionály z realitního byznysu a zároveň úspěšné makléře ze soutěže Realiťák roku. Ale než se pustíte do jejich rad, jaké vlastnosti jsou pro úspěšné makléře důležité, podívejte se na první díl seriálu, v kterém Monika Lukášová strávila jeden den s makléřkou Petrou Wölflovou, majitelkou českobudějovické realitní kanceláře Realdomus

Empatie a další sociální dovednosti

Práce realitního makléře se dělí na práci v kanceláři a v terénu. To samozřejmě klade určité nároky, které však většina zájemců snadno splní. Stejně tak je nutná znalost práce s počítačem, internetem a hodí se i další dovednosti, které moderní technologie umožňují. Jenže jednou z nejdůležitější charakteristik práce realitního makléře je komunikace. Makléř by měl mít dobře rozvinuté sociální dovednosti, protože bude neustále pracovat s lidmi.

Musí komunikovat jak se svými spolupracovníky, tak především musí komunikovat s oběma stranami obchodu. „V první řadě by měl mít rád lidi. To je asi to nejdůležitější, protože práce s lidmi je v tomhle oboru na každodenní bázi,“ říká Pavel Zámečník z M&M reality holding a dodává: „Měl by být i částečně empatický, aby uměl nasát potřeby svých klientů.“ Schopnost empatie zmiňuje i Petra Wölflová: „Makléř musí být empatický a musí se umět vcítit do problémů klienta.“

Empatie samozřejmě není jediná vlastnost, kterou by budoucí realitní makléř měl mít. Rozhodně musí v sobě mít obchodníka. To je samozřejmě velmi široký pojem, ale když prodáváte, nesmí vám být taková činnost nepříjemná, právě naopak. Jako vlastnost číslo jedna to uvádí Petra Wölflová z českobudějovického Realdomusu a přidává se Robert Hanzl z Next Reality: „Zájemce o práci realitního makléře musí chtít obchodovat, to je hodně důležitá vlastnost.“ Asi nejpřesněji to vystihl Ondřej Jaroš z Jaroš&Partners Real Estate, který uvádí, že zájemce musí mít obchodního ducha. Obchodování se samozřejmě dá naučit, ale určité základní předpoklady jsou nezbytné.

Nepoctivý chaotický introvert nemá šanci

Realitní trh je dnes úplně jiný než před dekádou nebo ještě dříve. Realitní makléř, který bude hledět jen na krátkodobý zisk, kterého bude chtít dosáhnout za každou cenu, nemá na trhu šanci. Když promarní tu první, novou už nedostane. Férovost a poctivost jsou základem, opačné vlastnosti takového zájemce rovnou vylučují, na tom se shodují všichni respondenti. „Makléř by neměl dělat svojí práci za účelem krátkodobého prospěchu. V dlouhodobém podnikání nebudu chtít podvádět, nebo být neférový,“ říká Robert Hanzl.

Samozřejmě existují i praktické vlastnosti, které se pro práci realitního makléře nehodí. Je to totiž práce velmi komplexní a tak zde není prostor pro nepořádek a chaos, z kterého mohou pramenit fatální chyby. Štěpán Gjurič z Re/max Horizont přesně takové negativní vlastnosti zmiňuje: Úspěšní makléři jsou rozdílní, ale neměli by být chaotičtí, pořádek je při této práci nezbytný.“ A je tu ještě jedna vlastnost, kterou by realitní makléř neměl disponovat. „Zkrátka když nebude mít rád lidi, tak tuhle práci nemůže dělat,“ krátce a stručně glosuje Pavel Zámečník. Ano, introvert, který se straní lidí, prostě s lidmi pracovat nemůže. Každodenně by se trápil on i klienti.

Nováčkovská pokora a chuť učit se

Teorie je nezbytná, ale až praxe ukáže každodenní realitní realitu. Práce je to komplexní a z článků na internetu se sice zájemce dozví hodně detailů, ale nezíská zkušenosti, které přináší praxe. Pokud začne podnikat sám, tak se v případě problémů nebude mít na koho obrátit. A je velmi pravděpodobné, že se k nějakým komplikacím dříve či později dostane. Proto je vhodnější kariéru odstartovat v realitní kanceláři, která má zkušené makléře a ti nováčkům poskytnou cenné rady. „Nejlépe by si zájemce o práci realitního makléře měl najít kancelář, která mu dá k dispozici mentora, aby se naučil to, co je potřeba znát, aby svou práci mohl dělat na top úrovni, což je dnes nezbytné,“ vysvětluje Ondřej Jaroš.

Začátečník by neměl mít velké oči. Velké projekty jsou složité na přípravu i realizaci. Nováček by měl mířit na obchody, které zvládne a které nejsou komplikované. Pavel Zámečník to vysvětluje: „Začátečník by se neměl pouštět se do, slangově řečeno, větších akcí. Je dobré začít postupně, nejprve se ten byznys naučit. Měl by začít například u bytů, domku a podobně.“ Navíc nelze počítat s tím, že se hned na startu podaří uskutečnit každý obchod. Makléř musí vědět, že jsou i obchody, které se nakonec neuskuteční. „Začátečník se nikdy nesmí nechat odradit neúspěchem. Musí v podstatě počítat s tím, že spoustu práce bude dělat zbytečně,“ vysvětluje Petra Wölflová a dodává: „Nesmí se rozhodně nenechat odradit neúspěchem.“

Inspirujte se, objevujte trendy a hlavně pracujte na plno

Stejně jako jiné obory se i realitní byznys vyvíjí. Proto je nezbytné sledovat trendy. Ať už ve způsobu prezentace nemovitostí nebo prodejních taktik. Technologie se každoročně výrazně posouvají dopředu a to, co stačilo před pár lety, je dnes v podstatě amatérská záležitost. Špičkový realitní makléř se musí neustále vzdělávat a měl by pečlivě sledovat ty nejlepší v oboru. Vysvětluje Robert Hanzl: „Nováček by se měl inspirovat a zároveň by se měl snažit dělat práci líp než ostatní kolegové,“ a dodává: „Zkušenosti se nabírají dva až tři roky, pak je čas na vlastní inovace. Ale nejde to přeskočit a dělat vše po svém hned od začátku kariéry.“

Ondřej Jaroš a Štěpán Gjurič se shodují, že makléř, který se chce dostat na špičku, musí sledovat ty nejlepší makléře na trhu. Jenže jak upozorňuje Gjurič, je potřeba odlišit ty, kteří mají největší prezentace na internetu nebo Facebooku, a ty opravdu úspěšné, kteří dělají hodně obchodů a dělají je dobře. „Jednoznačně by na sobě měl neustále pracovat, tzn. vzdělávat se, posouvat se, hledat nové trendy na trhu. Sledovat vývoj realitního byznysu a pracovat na svých chybách a nedostatcích, aby se mohl posunout dopředu,“ shrnuje cestu nováčka na vrchol Pavel Zámečník.

Celé video a rozhovory najdete na webu Realiťáka Roku.