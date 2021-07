Realitní makléři se mění ze zaměstnanců na samostatné profesionály

Na makléře jsou kladeny čím dál vyšší nároky z hlediska operativnosti a komplexnosti služeb, od správy a dokumentace každé zakázky až po marketing nabídky. Tato profese díky tomu stále více přitahuje spíše samostatné osobnosti, kteří se spíše než na zaměstnanecké zázemí velkých realitních společností chtějí spoléhat sami na sebe budovat s každým klientem obchodní vztah založený na přímé odpovědnosti a profesním renomé, což je v realitním oboru vždy největší devizou!

Kromě výhody svobodného rozhodování, přináší tento trend také výhodu finanční. Část provize z obchodů makléři neodvádějí domovské realitní kanceláři, ale můžou ji investovat do vlastního rozvoje - vzdělávání, služeb nebo prezentace jednotlivých zakázek.

Že je o samostatnost v oboru čím dál vyšší zájem potvrzuje i Petr Čajan, majitel sítě REALITY PRORADOST, která se právě specializovaným realitním servisem pro samostatné makléře zabývá:

„Investovali jsme do modernizace servisních nástrojů, což se nejvíce projevilo v kvalitě realitního softwaru používaného našimi makléři jako základní sofistikovaný nástroj jejich každodenní práce. Rozšířili jsme možnosti marketingu všech zakázek a k tomu jsme investovali do masívní kampaně k propagaci jména a značky. Vyplatilo se to, za poslední měsíc se zájem o naše služby několikanásobně zvýšil,“ uvedl Čajan.



„Vstupem strategického investora v podobě společnosti CZECH HOME CAPITAL a.s. se otevřela možnost našim spolupracujícím makléřům nabídnout exkluzivně široké portfolio interních zakázek pronájmů i prodejů nemovitostí, protože CZECH HOME CAPITAL je významným investorem do nájemního bydlení. Před pár dny jsme díky fúzi dostali do zakázek 500 nájemních bytů. Další stovky podobných zakázek makléře PRORADOSTi čekají v nejbližší době,“ těší majoritního akcionáře.

Zároveň celá skupina navázala úzkou spolupráci se společností CHYTRÝ HONZA a.s., servisní organizací pro více tisícovku finančních poradců, kteří hlavně v oblasti hypotečních úvěrů zažívají meziroční nárůst obchodů o více než 40 procent.

Pro makléře REALITY PORADOST se tím otevírají další možnosti provizní spolupráce v přidružených odvětvích realitních transakcí.

„Každopádně má pro nás vývoj posledních měsíců velký strategický efekt: budeme silnější, budeme větší, a budeme mezi lídry trhu. To je příslib pro všechny naše makléře, protože jsou naší součástí a všechny potenciální výhody a synergie se týkají i jejich individuálního realitního podnikání. V silném týmu jsme silní, jistí a respektovaní, z čehož může těžit kdokoliv, kdo je jeho součástí. A tým REALITY PRORADOST určitě v poslední době velmi posílil,“ uzavřel většinový majitel největšího poskytovatele realitního servisu u nás.