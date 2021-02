Realitky aneb „Next Generation“

Jak vypadá den realitního makléře, můžete nám ho popsat?

Pracovní den realitního makléře je velmi příjemný a plný vzrušení, pokud realitní makléř svou práci dělá rád. Každý makléř má trochu jinak rozvržený pracovní den podle vlastních návyků a potřeb. Nejdůležitější v naší činnosti je komunikace s klienty, tedy nenechat dlouho čekat zájemce o prohlídku. Takže je to dost o telefonování, pak trochu administrativy, rozeslání e-mailů např. právníkům. Úspěšní makléři se již papírováním moc nezdržují. Většinu dokumentů, na které jsme byli zvyklí, již vyřizujeme v digitální podobě. V naší společnosti nám administrativu dobře zajišťují zaměstnanci v kanceláři, tzv. „backoffice“. Poté následují prohlídky a obchodní jednání, jednání s novými klienty o nových akvizicích atd.. Naše práce je různorodá a když už se nám „motory přehřívají“, zaklapneme notebook, telefon dáme do tichého módu a jdeme s rodinou třeba na oběd.

Vystačí si makléř s telefonem, foťákem a stolním počítačem?

100% ano. Možná, že i ten počítač je zbytečný, když máte dobrý telefon.

V čem je nyní práce jiná a bez kterých nástrojů byste se neobešli?

Největší změnu pociťujeme v jednání se státními úřady. Je to jako staré mlýnské kolo, které se každou chvíli zasekává a zdržuje nás. Musíme vynaložit mnohem více energie, než jsme byli zvyklí např. na získání podkladů ohledně pozemků, územních plánů a regulativů. Všude jsou neúprosně dlouhé lhůty. Ale toto naštěstí zatěžuje náš backoffice a ne nás, realitní makléře. Nedokážu si představit, že bych si tyto podklady dnes měl zajišťovat sám.

Dokážete si představit, jak bude vypadat trh, obchod za 20 let? Jak se bude platit? Jak se bude kupovat? Budou smlouvy? Bude platit podání ruky?

Díky novým technologiím (pokud je začlení a začne využívat efektivně i státní správa) si myslím, že za dvacet let si klient vyřídí prodej své nemovitosti telefonem, z pohodlí gauče. Tedy jak smlouvu s prodávajícím, tak i automatizovaný přepis na katastru, včetně finančního plnění. To vše za předpokladu, že software vyhodnotí, že došlo k naplnění veškerých povinností uvedených ve smlouvě. Poté dojde k automatickému převedení vlastnictví na katastru. Čím více se začne využívat technologie blockchainu, tím blíže se budeme dostávat do takového stavu. Možná, že i naše řemeslo zanikne. Dokážu si představit, že mnoho činností realitního specialisty bude automatizováno, ale stejně tu stále bude okamžik, kdy lidský faktor bude nezastupitelný, např. při organizaci prohlídek nemovitosti. Vždy budou smlouvy, ale dle mého to budou tzv. digitální „smartcontracty“, kterými se nastaví software, a ten dodrží vše (na rozdíl od lidí) do posledního naprogramovaného slova. To však nevylučuje, že by nemělo platit podání ruky.

Dnes je celkem běžné, že nemovitost, kterou makléři nabízejí, má být perfektně naklizená, profesionálně vyfocená, je to jen o tom? Nebo kam se tento trend až posune?

Určitě by inzerce měla mít nějakou úroveň. Každá nemovitost by se měla připravit na prodej. Dnes, díky pokročilým technologiím, již nepotřebujete mít zrcadlovku za 80 tis., abyste pořídili kvalitní fotografie. Stačí kvalitní mobilní telefon s kvalitní čočkou a možností širokoúhlého focení. Na firmě jsme s kolegou porovnávali focení s drahou zrcadlovkou oproti focení mobilem. Fotky stejné nemovitosti jsme pak nechali posoudit 10 nezávislými lidmi. Sedm z deseti ukázalo prstem na fotky z mobilu, které se jim zdály být barevnější a hezčí. Profesionální makléř musí být v dnešní době multifunkční. Tedy měl by umět profesionálně fotit, měl by mít právní vědomí a přehled o cenách nemovitostí. Měl by případně umět ovládat menší dron, se kterým se dají pořídit luxusní prezentace a samozřejmě v neposlední řadě musí mít zkušenosti s obchodními strategiemi a obchodním vyjednáváním. Když se klient rozhodne pro spolupráci s realitním makléřem, který bude umět perfektně fotit a perfektně uklízet a nebude mít obchodního ducha, tak mu doporučuji, aby si nemovitost raději prodal sám.

Jakou radu byste dal začínajícím makléřům?

Chytněte se úspěšného realitního specialisty a vše se od něj naučte.

Ve které realitní společnosti pracujete a čím je vaše společnost výjimečná?

Pracuji ve společnosti Euro Reality Plzeň , která je mimo jiné výjimečná tím, že mě nenutí chodit do kanceláře na porady a meetingy 3x v týdnu a dává mi volnost a svobodu ve stylu mé práce. Samozřejmě za předpokladu dodržování etického kodexu. Je pro mne výjimečná také tím, že i přesto, že se jedná o středně velkou realitní kancelář, tak se dívá daleko dopředu. Jsem nadšen, že se zabývá také nákupem digitálních parcel ve virtuálních realitách a dalších digitálních aktiv. Jsem nadšen, že si naše společnost tvoří finanční rezervy také v kryptoměnách. Máme možnost část našich odměn dostávat v i v těchto digitálních aktivech. Těch věcí je víc. Mám z naší firmy pocit, že nám pomůže proplout bezpečně dál „rozbouřenějším mořem“. Také bych rád zmínil projekt Bydlení pro každého, který se ve firmě začíná nyní realizovat. Vnímáme totiž situaci na realitním trhu, především neustálé zdražování nemovitostí a sledujeme také potřeby mladých lidí mít vlastní bydlení. Je to prostě americký sen i v Čechách - mít vlastní dům se zahrádkou… Ale toto se pomalu stává nedostupným zbožím pro hodně mladých rodin. Naše společnost postupně opouští od stavby rodinných domů klasickou cestou, tedy cihla nebo dřevostavba a zkoušíme neustále nové technologie, které by snížily vstupní náklady na postavení domu. Tím se snažíme dosáhnout co nejnižších prodejních cen tak, aby si rodinný dům mohla pořídit také mladá rodina s nižším příjmem.

Doporučujete investice vašim investorům? Jaký je nyní trend a máte vždy nějakou exkluzivní investici v rukávu?

Hodně klientů se na nás obrací s otázkami kam a do čeho investovat. Obzvláště v dnešních dnech, kdy cítíme, že mnoho lidí má obavy o své úspory a ztrácejí důvěru v peníze. Ano, vždy máme co nabídnout. Je to možná i díky tomu, že jsme v dennodenním kontaktu s realitním trhem a máme informace téměř ze všech krajů naší republiky a bedlivě sledujeme vývoj.

Pojďme se ještě pobavit o tom, jak funguje společnost, ve které pracujete. Jak mezi sebou komunikujete a vedete porady? Máte motivační pohovory a setkání?

Funguje perfektně, potřebuji-li smlouvy pro klienty mám je do 24hodin. Asistentky vyplňují formuláře a vše ostatní, dokonce zpracují i nabídku k inzerci. Defacto nevěnuji vůbec čas administrativě. Místo toho jdu s kamarádem na kafe (smích) komunikujeme na dálku a několikrát do roka se sejdeme osobně. Porady výjimečně. Spíše se vzděláváme - školení apod…

Mnohokrát děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho úspěchů a mnoho rychlých a bezrizikových investic.

Děkuji, pokud Vám někdo nabídne bezrizikovou investici, nejděte do toho...