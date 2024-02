Realita se solární elektrárnou

Na začátku loňského roku bylo do tuzemské sítě zapojeno přibližně pět desítek tisíc fotovoltaických elektráren a během roku jich přibylo dalších 35 tisíc. V letošním prvním pololetí jejich počet překročil 130 tisíc. Celkový výkon fotovoltaik počátkem roku 2022 činil 2,2 gigawatty (GW) a v polovině roku 2023 se blížil 3 GW. Rostl tedy pomaleji než počet nových zdrojů a z toho vyplývá, že nejčastěji připojovanou solární elektrárnou je aktuálně menší fotovoltaika, případně takzvaný mikrozdroj.

Uvažujete nad solární elektrárnou?

Máte v plánu pořídit si nemovitost a vybavit ji solární elektrárnou? V první řadě pamatujte na to, že domácí fotovoltaika má za úkol především poskytnout elektřinu přímo pro daný objekt a jejím účelem není zisk z prodeje přebytků. Problém se solární elektrárnou tkví v tom, že vyrábí v době, kdy svítí slunce. A jak fotovoltaik přibývá, přibývá i okamžiků, kdy je vyrobené elektřiny takový nadbytek, že převyšuje poptávku. Tím logicky klesá i její výkupní cena a jsou dokonce časová okna, kdy se dostává do záporných hodnot. S dalším rozvojem fotovoltaiky takových situací bude přibývat.

Nad solární elektrárnou tedy uvažujte jako nad možností, jak pokrýt spotřebu elektřiny vaší domácnosti, a nikoli jako nad zdrojem dalších příjmů. U nás v Centropolu pozorujeme u zákazníků s instalovanou solární elektrárnou pokles spotřeby dodávané elektřiny až o 20 procent.

Při výběru vhodné nemovitosti posuzujte kromě konstrukce, sklonu střechy a celkové dispozice stavby k okolní zástavbě či přírodním objektům (stromy časem rostou a košatí) také samotnou lokalitu z hlediska délky slunečního svitu. Je překvapivé, že i na relativně malém území, na jakém se Česká republika rozkládá, jsou tak výrazné rozdíly v délce slunečního záření. Zatímco třeba v Brně představuje průměrná délka slunečního svitu 1 620 hodin ročně, v severočeských Teplicích je to za rok v průměru jen 1 156 hodin.

Jak velká má být fotovoltaika a kolik stojí

Pro rodinné domy je podle naší partnerské společnosti Viapower ideální mikrozdroj, tedy nelicencovaná výrobna elektřiny s celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW. Běžná čtyřčlenná domácnost s obvyklými elektrospotřebiči bude mít roční spotřebu kolem 5,5 megawatthodin. Optimálním řešením tak bude malá elektrárna s maximálním výkonem 8 kWp, která za rok vyrobí kolem 7 MWh elektrické energie, s baterií na ukládání elektřiny. Efektivní využití vyrobené elektřiny zajistí řízení spotřeby, kdy lze třeba vhodně načasovat spouštění některých spotřebičů, jako jsou myčky, pračky a podobně.

Koupě nemovitosti se solární elektrárnou

V nabídce realitních kanceláří přibývá nemovitostí s již instalovanou fotovoltaikou. Na co se u takových objektů zaměřit a čeho si všímat? Kromě běžných parametrů, které je dobré si ohlídat u každého nákupu domu, chaty či chalupy, a které by vám měl ohlídat znalec z oboru (statik, stavař a podobně), je nezbytné prověřit i samotnou solární elektrárnu. Nechte si předložit technickou dokumentaci, ať přesně víte, kdo, kdy a z jakých komponentů zařízení instaloval a jaká je životnost a záruka na jednotlivé prvky elektrárny. Zajímejte se o to, jaký byl výkon elektrárny v průběhu roku a k čemu domácnost elektřinu využívala, což porovnejte s tím, jaký režim plánujete vy. Budete ohřívat vodu a vytápět dům elektřinou jako původní majitel? Přidáte dobíjecí stanici pro elektromobil? Jak je to s přetoky? To vše byste měli do detailu znát.

A zcela zásadní jsou právní náležitosti samotného vlastnictví a dalšího provozování solární elektrárny. Takzvaná zapsaná výhrada vlastnictví totiž znamená, že majitelem elektrárny je někdo jiný než vlastník nemovitosti. Možná vám taková situace vyhovuje, rozhodně je ale nutné zjištěnou skutečnost přesně uvést v kupní smlouvě, abyste předešli pozdějším nepříjemnostem.

Pokud vlastnické právo k solární elektrárně přechází na nového majitele nemovitosti, kromě přepisu energií, o kterém jsme psali zde, je potřeba uzavřít i novou smlouvu o výkupu přebytků. Jestliže je pro danou solární elektrárnu nutná licence, což se týká zdrojů s výkonem nad 50 kW, které slouží ke komerčním účelům, a nový majitel by chtěl v jejím provozování pokračovat, musí se u Energetického regulačního úřadu zrušit licence původního vlastníka a zahájit řízení o jejím udělení kupujícímu. Ve většině případů ale solární elektrárny na rodinných domech, chatách či chalupách mají výkon do 10 kW a licenci tak ani zdaleka nepotřebují.