RE/MAX nadále posiluje pozici

Za loňský rok se RE/MAX podařilo dosáhnout obratu 791,6 milionu korun, což je o 8,5 procenta více než v roce předchozím. Společnost tak od vstupu na tuzemský trh kontinuálně roste. „Oproti roku 2018 jsme v loňském roce zaznamenali více jak dvojnásobný růst. Obrat se zvyšoval v průběhu celého roku, ale nejvýrazněji vzrostl během podzimu, a to navzdory menším počtům poskytnutých hypoték v rámci celého trhu,“ říká Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX. Podle prvních výsledků z ledna letošního roku pokračuje RE/MAX v rostoucích hodnotách. „Naše výsledky totiž nesouvisí pouze s výkonem trhu samotného. Dlouhodobě cíleně pracujeme na kvalitě pobočkové sítě. V hodnocení spokojenosti zákazníků navíc dosahujeme jednu z nejvyšších hodnot v oboru,“ dodává Jan Hrubý.

Kvalita je prioritou

Právě na těchto základech chce RE/MAX stavět při dalším rozšiřování pobočkové sítě. Aktuálně má síť 147 zastoupení a dalších 26 se připravuje otevřít v letošním roce. „Rozšiřování distribuce je naší velkou prioritou. Na druhou stranu se nesmíme bát kanceláře i zavírat, pokud nejsme přesvědčeni, že plní náročné standardy. Nikdy nebudeme preferovat kvantitu nad kvalitou,“ vysvětluje Jan Hrubý. Tato filozofie se síti dlouhodobě vyplácí, o čemž svědčí například právě zmiňovaná spokojenost klientů.

Během podzimu se také podařilo prodat hned několik nových franšíz a další smlouvy by měly být podepsány v následujících týdnech.

Nový software pro práci makléře

Ale práce s makléři není jedinou aktivitou, které se v síti věnuje velká pozornost. Minulý měsíc byla podepsána smlouva o přípravě nového systému pro makléře. „Nový systém našim makléřům usnadní práci. Zjednoduší některé úkoly, přinese větší možnosti personifikace podkladů a zároveň zjednoduší a urychlí aktivity, kterým musí makléři věnovat svůj čas,“ vysvětluje Hrubý. Na vývoji systému se podílí i samotní makléři, díky kterým bude užitečný a maximálně přínosný. Další změny se dotknou i vzdělávání. Chystají se nové typy a způsoby školení. „Byť je realitní trh v tuto chvíli více pod taktovkou příprav na nový realitní zákon, pracujeme na tom, abychom přinášeli nové podněty, příležitosti a dále síť rozvíjeli. Ostatně, že inovační přístup vedení je správnou cestou ukazuje dlouhodobě se zvyšující průměrná produktivita makléřů sítě,“ dodává Jan Hrubý.

Největší vzdělávací akce

A se vzděláváním souvisí i tradiční akce s názvem Otevřená RE/MAX Convention. Jde o mimořádnou realitní konferenci, která se již podruhé otevírá všem makléřům bez ohledu na jejich příslušnost. Otevřená RE/MAX Convention nabídne hned třináct unikátních řečníků a živou panelovu diskuzi. To vše se bude odehrávat ve čtyřech sálech, kde se setkají realitní profesionálové z České i Slovenské republiky. Lístky na konferenci jsou ještě k dispozici na: www.remaxconvention.cz Mezi řečníky na konferenci vystoupí například zakladatel alternativní dopravní služby Liftago Ondřej Krátký, který se zaměří na sdílení svých zkušeností s podnikáním. Dále bude příležitost si poslechnout známého kouče a mediátora Ivana Skalíka, obchodníka Davida Koláře a mnohé další.

Buďte součástí

RE/MAX dlouhodobě pracuje na kvalitě celé sítě. A to je jeden z hlavních důvodů, proč vykazuje společnost za svých patnáct let působení v ČR stále rostoucí čísla. Naši klienti ví, že se na RE/MAX mohou spolehnout. Firma dlouhodobě investuje velké prostředky do vzdělávání svých makléřů, hlídá si jejich kvalitu a neustále ji prověřuje. Kdokoli, kdo chce prodat nebo koupit nemovitost, tak ví, že s RE/MAX bude v dobrých rukou.